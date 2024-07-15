На 8 Марта – туры в Коломбо

Найдено 4 тура в категории «На 8 Марта» в Коломбо на русском языке, цены от $375. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
На машине
2 отзыва
3 дня
Шри-Ланка: Канди, Сигирия и слоновий питомник - индивидуальный тур
Погрузитесь в мир природы и культуры Шри-Ланки: от плантаций чая до древних городов и слоновьего питомника
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$375 за человека
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
На машине
На поезде
1 отзыв
6 дней
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Собрать цейлонский чай, встретить рассвет на горе и сделать эффектные фото из поезда
Начало: Коломбо, рано утром заберём вас из вашего отеля/ме...
17 дек в 08:00
24 дек в 08:00
$900 за человека
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку с круизом на катамаране
2 отзыва
10 дней
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку с круизом на катамаране
Покататься на слонах, поплавать с черепахами и побывать на чайной фабрике
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
3 фев в 10:30
17 фев в 10:30
$1 990 за человека
Слоны, храмы, чайные плантации и другие богатства Шри-Ланки
На машине
На поезде
6 дней
Слоны, храмы, чайные плантации и другие богатства Шри-Ланки
Прокатиться на поезде мимо джунглей, посетить святилища и лучшие природные локации
Начало: Г. Коломбо, аэропорт, 11:30
4 янв в 11:30
1 фев в 11:30
$950 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    15 июля 2024
    Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
    Очень рада, что выбрала именно этот тур. Я в восторге! Гид - позитивный и очень компетентный человек. Видно, что ему нравится
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    то, чем он занимается. Организация тура тоже на высоте. Чистые отели, комфортные поездки между локациями и вкусная еда. Все вопросы организационного характера решались за минуту.

    Очень рада, что выбрала именно этот тур. Я в восторге!Очень рада, что выбрала именно этот тур. Я в восторге!Очень рада, что выбрала именно этот тур. Я в восторге!
  • N
    Nikita
    7 марта 2024
    Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
    Хорошая компания. Организовалм индивидуальный тур. Бронировали хорошие отели 4+. Адекватные цены. Буду рекомендовать друзьям и знакомым. Слышат что хочет путешественник. Готовы перестройть и сделать маршрут чтобы было комфортно.
  • М
    Марина
    21 февраля 2024
    По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку с круизом на катамаране
    Всем привет, кто читает этот отзыв. Случайные стечения обстоятельсв занесли меня в путешествие. Ответственно заявляю можете смело отправляться с ними в
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    путешествие. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы до путешествия, а во время путешесивмя старались сделать, так чтбы всем попутчикам было комфортно. Кто-то мечтал поплавать с акулами, а мне хотелось белоснежный песок и бюрюзовый океан, научиться кататься на сапе. Все получили желаемое. Если вы хотите классных эмоций и запоминающегося отдыха, тогда берите смело тур и отправляйтесь в путешествие. Бонусом можете получить новых друзей, как я. Еще раз огромное спасибо ребятам за то, что сделали одно из самых ярких моих путешествий. Буду с нетерпением ждать новых!

  • Ю
    Юлиана
    13 февраля 2024
    По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку с круизом на катамаране
    "Благодарю за организацию моего путешествия в Шри - Ланку! Продуманный, насыщенный впечатлениями маршрут, профессиональный подход даже к мелочам)) Отличное питание, внимательный персонал
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    на яхте и в гостиницах по маршруту сделали мой отдых комфортным, а океан впечатлений- незабываемым! Большое спасибо лично Дон Чангу за отзывчивость, интересные поездки и профессиональный подход во всём)) Благодарю, буду рекомендовать Всем удачи и интересных путешествий

  • Е
    Елена
    28 ноября 2023
    Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
    Наше знакомство с удивительной страной Шри-Ланка, где столько всего интересного, состоялось! Прямо в аэропорту нас встретил представитель тура Nalaka, мы
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    сели в комфортный автомобиль с кондиционером и двинулись в путь. По дороге в Канди получили много информации о стране, её истории, традициях и культуре. Задавали много вопросов, на все получили более чем исчерпывающий ответ. В Канди мы заселились в отель на 2 ночи. Уже оттуда начинались все наши экскурсии. Отель уютный, кухня хорошая, сервис нам понравился. На крыше есть открытый бассейн. В день приезда мы посетили Храм Священного Зуба Будды и национальное шоу, все очень понравилось! Второй наш экскурсионный день начался с подъёма на Львиную гору - Сигирия - очень впечатлило это место! Надо сказать, мы не ожидали, что гид будет также подниматься с нами на высоту 180 м, ведь это достаточно сложно, но Налек в хорошей спортивной форме (видимо, такие подъёмы с туристами способствуют этому!) По ходу нашего передвижения дальше - в Пещерный Храм Дамбулла - мы внепланово посетили мастерскую по изготовлению сувениров и мебели из дерева, там купили слоников из эбонитового дерева! Также благодаря нашему гиду всегда могли купить фрукты, мороженое, пиво - 33 удовольствия))) Пещерный Храм и народный медицинский сад также очень понравились. В третий день мы получили удовольствие от посещения музея и фабрики драгоценных камней, Королевского Ботанического сада, чайной фабрики и слоновьего питомника. Везде, где дело касалось приобретения нами каких-либо подарков, нам очень помогал наш гид своими рекомендациями). Спасибо огромное! Хочется также поблагодарить нашего водителя Ranga, который на протяжении всех 3 дней показал себя с исключительно профессиональной стороны, а по окончании тура довёз нас в наш следующий отель на Хиккадуве, где мы продолжили свой отдых. ШАММИКА, Вам особая благодарность за организацию и слаженную работу всей Вашей команды! Обязательно вернёмся снова в Вашу гостеприимную страну! Елена, Николай, Наталья, Химки, Московская область, 19-21 ноября 2023 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «На 8 Марта»

Самые популярные туры этой рубрики в Коломбо
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
  2. Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
  3. По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку с круизом на катамаране
  4. Слоны, храмы, чайные плантации и другие богатства Шри-Ланки
Сколько стоит тур в Коломбо в декабре 2024
Сейчас в Коломбо в категории "На 8 Марта" можно забронировать 4 тура от 375 до 1 990. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Туры на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 4 тура на 2024 год на 8 марта, 5 ⭐ отзывов, цены от $375. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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