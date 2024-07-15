3 дня
Шри-Ланка: Канди, Сигирия и слоновий питомник - индивидуальный тур
Погрузитесь в мир природы и культуры Шри-Ланки: от плантаций чая до древних городов и слоновьего питомника
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$375 за человека
6 дней
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Собрать цейлонский чай, встретить рассвет на горе и сделать эффектные фото из поезда
Начало: Коломбо, рано утром заберём вас из вашего отеля/ме...
17 дек в 08:00
24 дек в 08:00
$900 за человека
10 дней
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку с круизом на катамаране
Покататься на слонах, поплавать с черепахами и побывать на чайной фабрике
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
3 фев в 10:30
17 фев в 10:30
$1 990 за человека
6 дней
Слоны, храмы, чайные плантации и другие богатства Шри-Ланки
Прокатиться на поезде мимо джунглей, посетить святилища и лучшие природные локации
Начало: Г. Коломбо, аэропорт, 11:30
4 янв в 11:30
1 фев в 11:30
$950 за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина15 июля 2024Очень рада, что выбрала именно этот тур. Я в восторге! Гид - позитивный и очень компетентный человек. Видно, что ему нравится
- NNikita7 марта 2024Хорошая компания. Организовалм индивидуальный тур. Бронировали хорошие отели 4+. Адекватные цены. Буду рекомендовать друзьям и знакомым. Слышат что хочет путешественник. Готовы перестройть и сделать маршрут чтобы было комфортно.
- ММарина21 февраля 2024Всем привет, кто читает этот отзыв. Случайные стечения обстоятельсв занесли меня в путешествие. Ответственно заявляю можете смело отправляться с ними в
- ЮЮлиана13 февраля 2024"Благодарю за организацию моего путешествия в Шри - Ланку! Продуманный, насыщенный впечатлениями маршрут, профессиональный подход даже к мелочам)) Отличное питание, внимательный персонал
- ЕЕлена28 ноября 2023Наше знакомство с удивительной страной Шри-Ланка, где столько всего интересного, состоялось! Прямо в аэропорту нас встретил представитель тура Nalaka, мы
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «На 8 Марта»
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Сколько стоит тур в Коломбо в декабре 2024
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