Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный тур
Прокатиться на джипах по нацпарку, посмотреть на слонов и увидеть Сигирию и древний Канди
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
Завтра в 08:00
22 авг в 08:00
€1700 за всё до 2 чел.
Коломбо, Канди, Сигирия и дикая природа: индивидуальный тур
Погрузиться в культуру на мастер-классе и в храмах, отправиться на сафари и навестить слонов-сирот
Начало: Г. Коломбо, место по договорённости, 12:00
10 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
$790 за человека
Шри-Ланка вдоль побережья и горно-чайный регион: индивидуальный тур
Познакомиться с культурными и природными богатствами острова и увидеть шоу на углях
Начало: Г. Коломбо, место по договорённости, 12:00
10 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
$1100 за человека
Индивидуальный тур в Шри-Ланку: по главным локациям Цейлона
Подняться на скалу Пидурангала, понаблюдать за слонами и посетить храмы, водопады и плантации
Начало: У любого отеля от Негомбо до Тангалле или в любом ...
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
$1830 за всё до 2 чел.
Шри-Ланка только для вас: индивидуальный мини-тур по Канди, Нувара-Элии и Элле
Прокатиться на знаменитом поезде, погулять по Девятиарочному мосту и взойти на Малый пик Адама
Начало: Коломбо или любой другой город острова (трансфер и...
26 авг в 08:00
3 сен в 08:00
$1950 за всё до 2 чел.
Экспресс-погружение в ланкийскую культуру: индивидуальный тур с джип-сафари
Исследовать парк «Миннерия», посетить храм Зуба Будды и подняться на Сигирию
Начало: Коломбо или любой другой город острова (трансфер и...
25 авг в 08:00
1 сен в 08:00
$1950 за всё до 2 чел.
Трип по Шри-Ланке с сафари, пляжным отдыхом и погружением в культуру в мини-группе
Объехать остров от Канди до «Ялы», изучить древние храмы и познакомиться с коренными племенами
Начало: Коломбо, аэропорт, по времени рейса
26 авг в 10:00
29 авг в 10:00
$1852 за человека
