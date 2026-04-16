Описание тура
Главное впечатление от тура: вы не просто посмотрите Шри-Ланку — вы её проживёте.
Вы почувствуете кожей. Ветер из открытой двери поезда, брызги водопада Равана, солёные волны Индийского океана, в которых вы кувыркаетесь, и горячий песок на пляже.
Вы станете ближе к природе. Обнимете слона в Пиннавелле, покормите с рук обезьян бананами, поплаваете в маске с огромными черепахами — они будут проплывать в полуметре от вашего лица.
Вы попробуете настоящий вкус. Сорвёте манго, оближете сок с пальцев. Выпьете цейлонский чай на фабрике — терпкий, золотистый. А вечером в горах откроете для себя пряное ланкийское карри.
Вы преодолеете себя. Поймаете свою первую волну на сёрфе — упадёте, но встанете. Подниметесь на Малый Пик Адама и умоетесь священной водой. Или просто заберётесь на жуткую башню Амбулавава на тук-туке.
Вы вернётесь домой не туристом, а человеком, который влюбился. В океан. В улыбки местных. В закаты над фортом Галле. В запах корицы на острове посреди лагуны. Главное, что вы увезёте — тёплое сердце и полторы тысячи фотографий, на которых вы по-настоящему счастливы. И желание вернуться.
P.S. Если не захотите улетать на седьмой день — мы останемся с вами. Продлим отель, потусим дальше. Потому что Шри-Ланка — это не поездка, это зависимость.
Программа тура по дням
Встреча в Коломбо
Вы выходите из аэропорта — и мы забираем все заботы на себя.
Дорога к океану, заселение в отель, где из окна только вода и пальмы.
А вечером — первый ужин под шум прибоя: знакомство с группой, обсуждение маршрута на карте.
Океан рядом, классные люди за столом и предвкушение целого острова. Идеальный старт.
Путешествие в Канди
С утра мы едем в Пиннавеллу — город слонов. Мы их кормим с рук, обнимаем шершавые хоботы, а потом раскачиваемся на широких спинах во время прогулки. Это чистое детское счастье.
Дальше — Канди, древняя столица под защитой Юнеско. Мы заезжаем в буддийский центр Нелигала, ловим дзен.
А потом — экстрим: забираемся на тук-туках на жуткую башню Амбулавава. Дух захватывает и от крутого подъёма, и от вида сверху.
Спускаемся на чайные плантации — зелёные волны до горизонта.
На фабрике чая нам всё рассказывают: как лист ферментируют, скручивают, сушат. И мы пробуем тот самый цейлонский чай — терпкий, горячий, с нотками эвкалипта.
Вечером гуляем по Нувара Элии — голландскому городку в британском стиле. Заходим на самую старую почту (работает с 1895 года!) и отправляем открытки домой. Близкие удивятся.
Город Элла
Мы встаём пораньше. завтракаем — и сразу выезжаем, чтобы успеть на знаменитый поезд. Высовываемся из дверей, ветер в лицо, внизу — джунгли и облака. Делаем те самые умопомрачительные инстаграм-кадры: рельсы, пальмы, счастливые лица.
Дальше — 9-арочный мост. Он прячется в лесу, как древняя легенда. Гуляем по нему, трогаем старый кирпич, слушаем эхо.
Потом заезжаем в Аюрведический сад. Нюхаем травы, пробуем на зуб горькие листья — настоящая магия Цейлона.
А затем поднимаемся на Малый Пик Адама. Лёгкая прогулка с панорамой на чайные поля.
И только после спуска едем к водопаду Равана. Мощный, высокий, он гремит среди скал. Мы подходим близко, брызги летят в лицо, и мы умываемся священной водой. Завершающий штрих дня.
По дороге домой встречаем слона — угощаем фруктами. Вечером возвращаемся в отель у океана.
Сёрфинг, пляж и фруктовый рай
Никаких будильников — только мы, океан и лень. Загораем на горячем песке, купаемся в волнах Индийского океана и лопаем сочные манго с рамбутаном.
А ещё на Шри-Ланке обязательно надо попробовать сёрф — это местная религия. Самые смелые из нас берут доску и пробуют поймать свою первую волну. Падают, но снова встают. И когда получается — это маленький личный триумф под аплодисменты нашей же группы.
Черепаший день
Черепахи — ещё одна гордость острова. Мы едем на черепашью ферму, где трогаем крошечных только что вылупившихся черепашат — они помещаются на ладони.
А потом едем на черепаший пляж в лагуну. Надеваем маски для ныряния и заходим в океан. Рядом с нами плавают огромные 1,52 метровые черепахи — спокойные, древние, величественные. Восторг гарантирован не только детям, но и нам взрослым. Это незабываемо.
Лагуна, корица, форт и прощальный ужин
С утра отдыхаем и плаваем в океане — набираемся сил.
А во второй половине дня плывём на лодке по озеру Коггала. Лавируем между мангровыми лесами,
заплываем на остров Корицы и узнаём, как выращивают и сворачивают в трубочки настоящие ароматные палочки корицы. Запах стоит волшебный.
Потом гуляем по старинному голландскому форту Галле — крепостные стены, океанские волны внизу, закатный свет.
А вечером — прощальный ужин. Обнимаемся, вспоминаем слонов, водопады, сёрфинг и черепах. Немного грустно, но очень тепло.
Проводы в Аэропорт
Путешествие закончилось. Мы отвозим вас в аэропорт, чтобы вы улетели домой с тёплым сердцем и тысячей фотографий.
Но если захотите остаться — мы с удовольствием поможем забронировать дополнительные дни в отеле и потусим дальше! Ещё пару дней лени, сёрфа и закатов — почему бы и нет?
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 3-4 2х местное размещение
- Завтраки
- Трансфер с кондиционером по маршруту
- Входные билеты в храмы и комплексы
- Прогулка по озеру Коггала на лодке
- Осмотр форта Галле
- Сопровождение русскоговорящего гида
- Урок серфинга
- Встреча и проводы в аэропорт на трансфере в рекомендованный день
Что не входит в цену
- Авиабилеты (помогаем подобрать наиболее оптимальный перелет из Вашего города)
- Обеды и ужины
- Визы (при необходимости)
- Кормление и катание на слонах (по желанию)
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
При бронировании тура от 2 человек - скидка 10%