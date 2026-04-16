Мои заказы

Шри-Ланка Non-Stop: поезд, пик, форт, серф, слоны и черепахи

Путешествие на Шри-Ланку с посещением лучших мест острова и отдыхом на океане
Шри-Ланка Non-Stop: поезд, пик, форт, серф, слоны и черепахиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Шри-Ланка Non-Stop: поезд, пик, форт, серф, слоны и черепахиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Шри-Ланка Non-Stop: поезд, пик, форт, серф, слоны и черепахиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Главное впечатление от тура: вы не просто посмотрите Шри-Ланку — вы её проживёте.

Вы почувствуете кожей. Ветер из открытой двери поезда, брызги водопада Равана, солёные волны Индийского океана, в которых вы кувыркаетесь, и горячий песок на пляже.

Вы станете ближе к природе. Обнимете слона в Пиннавелле, покормите с рук обезьян бананами, поплаваете в маске с огромными черепахами — они будут проплывать в полуметре от вашего лица.

Вы попробуете настоящий вкус. Сорвёте манго, оближете сок с пальцев. Выпьете цейлонский чай на фабрике — терпкий, золотистый. А вечером в горах откроете для себя пряное ланкийское карри.

Вы преодолеете себя. Поймаете свою первую волну на сёрфе — упадёте, но встанете. Подниметесь на Малый Пик Адама и умоетесь священной водой. Или просто заберётесь на жуткую башню Амбулавава на тук-туке.

Вы вернётесь домой не туристом, а человеком, который влюбился. В океан. В улыбки местных. В закаты над фортом Галле. В запах корицы на острове посреди лагуны. Главное, что вы увезёте — тёплое сердце и полторы тысячи фотографий, на которых вы по-настоящему счастливы. И желание вернуться.

P.S. Если не захотите улетать на седьмой день — мы останемся с вами. Продлим отель, потусим дальше. Потому что Шри-Ланка — это не поездка, это зависимость.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Коломбо

  • Вы выходите из аэропорта — и мы забираем все заботы на себя.

  • Дорога к океану, заселение в отель, где из окна только вода и пальмы.

  • А вечером — первый ужин под шум прибоя: знакомство с группой, обсуждение маршрута на карте.

  • Океан рядом, классные люди за столом и предвкушение целого острова. Идеальный старт.

Встреча в КоломбоВстреча в Коломбо
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Путешествие в Канди

  • С утра мы едем в Пиннавеллу — город слонов. Мы их кормим с рук, обнимаем шершавые хоботы, а потом раскачиваемся на широких спинах во время прогулки. Это чистое детское счастье.

  • Дальше — Канди, древняя столица под защитой Юнеско. Мы заезжаем в буддийский центр Нелигала, ловим дзен.

  • А потом — экстрим: забираемся на тук-туках на жуткую башню Амбулавава. Дух захватывает и от крутого подъёма, и от вида сверху.

  • Спускаемся на чайные плантации — зелёные волны до горизонта.

  • На фабрике чая нам всё рассказывают: как лист ферментируют, скручивают, сушат. И мы пробуем тот самый цейлонский чай — терпкий, горячий, с нотками эвкалипта.

  • Вечером гуляем по Нувара Элии — голландскому городку в британском стиле. Заходим на самую старую почту (работает с 1895 года!) и отправляем открытки домой. Близкие удивятся.

Путешествие в КандиПутешествие в Канди
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Город Элла

  • Мы встаём пораньше. завтракаем — и сразу выезжаем, чтобы успеть на знаменитый поезд. Высовываемся из дверей, ветер в лицо, внизу — джунгли и облака. Делаем те самые умопомрачительные инстаграм-кадры: рельсы, пальмы, счастливые лица.

  • Дальше — 9-арочный мост. Он прячется в лесу, как древняя легенда. Гуляем по нему, трогаем старый кирпич, слушаем эхо.

  • Потом заезжаем в Аюрведический сад. Нюхаем травы, пробуем на зуб горькие листья — настоящая магия Цейлона.

  • А затем поднимаемся на Малый Пик Адама. Лёгкая прогулка с панорамой на чайные поля.

  • И только после спуска едем к водопаду Равана. Мощный, высокий, он гремит среди скал. Мы подходим близко, брызги летят в лицо, и мы умываемся священной водой. Завершающий штрих дня.

  • По дороге домой встречаем слона — угощаем фруктами. Вечером возвращаемся в отель у океана.

Город Элла
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Сёрфинг, пляж и фруктовый рай

  • Никаких будильников — только мы, океан и лень. Загораем на горячем песке, купаемся в волнах Индийского океана и лопаем сочные манго с рамбутаном.

  • А ещё на Шри-Ланке обязательно надо попробовать сёрф — это местная религия. Самые смелые из нас берут доску и пробуют поймать свою первую волну. Падают, но снова встают. И когда получается — это маленький личный триумф под аплодисменты нашей же группы.

Сёрфинг, пляж и фруктовый райСёрфинг, пляж и фруктовый райСёрфинг, пляж и фруктовый рай
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Черепаший день

  • Черепахи — ещё одна гордость острова. Мы едем на черепашью ферму, где трогаем крошечных только что вылупившихся черепашат — они помещаются на ладони.

  • А потом едем на черепаший пляж в лагуну. Надеваем маски для ныряния и заходим в океан. Рядом с нами плавают огромные 1,52 метровые черепахи — спокойные, древние, величественные. Восторг гарантирован не только детям, но и нам взрослым. Это незабываемо.

Черепаший деньЧерепаший день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Лагуна, корица, форт и прощальный ужин

С утра отдыхаем и плаваем в океане — набираемся сил.

А во второй половине дня плывём на лодке по озеру Коггала. Лавируем между мангровыми лесами,

заплываем на остров Корицы и узнаём, как выращивают и сворачивают в трубочки настоящие ароматные палочки корицы. Запах стоит волшебный.

Потом гуляем по старинному голландскому форту Галле — крепостные стены, океанские волны внизу, закатный свет.

А вечером — прощальный ужин. Обнимаемся, вспоминаем слонов, водопады, сёрфинг и черепах. Немного грустно, но очень тепло.

Лагуна, корица, форт и прощальный ужинЛагуна, корица, форт и прощальный ужин
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Проводы в Аэропорт

Путешествие закончилось. Мы отвозим вас в аэропорт, чтобы вы улетели домой с тёплым сердцем и тысячей фотографий.

Но если захотите остаться — мы с удовольствием поможем забронировать дополнительные дни в отеле и потусим дальше! Ещё пару дней лени, сёрфа и закатов — почему бы и нет?

Проводы в АэропортПроводы в Аэропорт
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 3-4 2х местное размещение
  • Завтраки
  • Трансфер с кондиционером по маршруту
  • Входные билеты в храмы и комплексы
  • Прогулка по озеру Коггала на лодке
  • Осмотр форта Галле
  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Урок серфинга
  • Встреча и проводы в аэропорт на трансфере в рекомендованный день
Что не входит в цену
  • Авиабилеты (помогаем подобрать наиболее оптимальный перелет из Вашего города)
  • Обеды и ужины
  • Визы (при необходимости)
  • Кормление и катание на слонах (по желанию)
  • Личные расходы
О чём нужно знать до поездки

При бронировании тура от 2 человек - скидка 10%

Визы
Виза для граждан Рф остается бесплатной, для граждан других стран в соответствии с требованиями прибытия на остров согласно правилам консульства этих стран
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Оксана
Оксана — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, меня зовут Оксана Я — профессиональный турагент, но не из тех, кто просто продает путевки. Я создаю авторские групповые и индивидуальные путешествия для тех, кто привык к интересному познавательному отдыху
читать дальшеуменьшить

– без скуки и поверхностных «осмотров достопримечательностей». Шри-Ланка — удивительный остров, который дышит древними легендами. Я настолько увлечена её мифологией, что за каждым храмом, скалой и водопадом для меня стоит целая история из «Рамаяны» или сингальских преданий. Со мной ваше путешествие превратится в живое приключение, полное глубины и красоты. Вьетнам — для тех, кто ценит сервис, яркие впечатления и роскошный досуг. Это не только рисовые террасы и ласковые пляжи. Это премиальные виллы с личным обслуживанием, и аутентичные местные отели с настоящим колоритом, гастрономические туры для гурманов, неспешные прогулки на яхтах по заливу Халонг и утренний кофе на террасе с лучшим видом. Вы можете выбрать: Разработанные проверенные групповые маршруты - достойное качество без лишних переплат с внимание к деталям отдыха и интересной программой Уникальный маршрут «под ключ» — разработанный лично под вас, с учётом ваших предпочтений - комфорт высшего класса, безупречный сервис и отдых. Мы — ваша команда профессионалов. Вместе с надёжными партнёрами на Шри-Ланке и во Вьетнаме мы сделаем ваш отдых увлекательным, познавательным и безупречно комфортным. Хотите путешествие, где всё продумано до мелочей? Пишите мне!

Тур входит в следующие категории Коломбо

Похожие туры на «Шри-Ланка Non-Stop: поезд, пик, форт, серф, слоны и черепахи»

Путешествие в сердце острова: своей компанией по центральным провинциям Шри-Ланки
На машине
На поезде
3 дня
5 отзывов
Путешествие в сердце острова: своей компанией по центральным провинциям Шри-Ланки
Подняться на Львиную скалу и башню Амбулувава, погладить слонов и прокатиться на поезде
Начало: Аэропорт/ваш отель в Коломбо или любой отель от Ка...
31 мая в 04:00
2 июн в 04:00
$1300 за всё до 2 чел.
Горы Шри-Ланки: чайные плантации, экзотические растения и водопады
На машине
На поезде
4 дня
5 отзывов
Горы Шри-Ланки: чайные плантации, экзотические растения и водопады
Погрузитесь в мир экзотической природы и культурных традиций Шри-Ланки, посетив чайные плантации и водопады
Начало: Аэропорт Коломбо, 8:00
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$550 за человека
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
На машине
Сплавы и рафтинг
На поезде
6 дней
3 отзыва
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Собрать цейлонский чай, встретить рассвет на горе и сделать эффектные фото из поезда
Начало: Коломбо, рано утром заберём вас из вашего отеля/ме...
8 июн в 08:00
22 июн в 08:00
$1100 за человека
Максимум впечатлений на Шри-Ланке: активное путешествие с сафари, подъёмом в горы и пляжным отдыхом
На машине
На поезде
10 дней
2 отзыва
Максимум впечатлений на Шри-Ланке: активное путешествие с сафари, подъёмом в горы и пляжным отдыхом
Прокатиться на знаменитом поезде, посмотреть на слонов и покормить оленей, посетить буддийские храмы
Начало: Аэропорт Коломбо, время по договорённости
11 июн в 12:00
23 июл в 12:00
$1800 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Коломбо
Все туры из Коломбо
от 96 265 ₽ за человека