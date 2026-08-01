Увидеть Шри-Ланку во всей красе: Форт Галле, Нувара-Элия, нацпарк «Плато Хортона» и Сигирия
Узнать, каков на вкус цейлонский чай, устроить джип-сафари и понаблюдать за купанием слонов
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
«Проведём для вас экскурсию по голландскому форту Галле и расскажем удивительную историю этого места»
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
$1625 за человека
Насыщенное комфорт-путешествие по Шри-Ланке: экскурсии и отдых у океана
Увидеть все главные достопримечательности острова, отправиться на сафари и посетить чайную фабрику
Начало: Коломбо, аэропорт, 11:00
«Прокатимся на аутентичном поезде и заедем в уникальный во всей Азии форт Галле»
10 ноя в 08:00
2 дек в 08:00
$1500 за человека
Шри-Ланка Non-Stop: поезд, пик, форт, серф, слоны и черепахи
Путешествие на Шри-Ланку с посещением лучших мест острова и отдыхом на океане
«Потом гуляем по старинному голландскому форту Галле — крепостные стены, океанские волны внизу, закатный свет»
24 авг в 10:00
31 авг в 10:00
от 114 589 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Форты»
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