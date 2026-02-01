С этнографом на Шри-Ланку: национальные парки, история и отдых на побережье
Понаблюдать за животными в естественной среде, увидеть китов и заглянуть в музей драгоценных камней
Начало: Коломбо, место по договорённости, 8:30
14 мар в 08:00
$1900 за человека
Многогранная Шри-Ланка: знаковые локации, джип-сафари, сёрфинг и отдых у океана
Подняться на Малый пик Адама, прокатиться на высокогорном поезде и посетить центр Неллигала
Начало: Аэропорт Коломбо, 14:00
13 фев в 08:00
6 мар в 08:00
$1730 за человека
Тропическая перезагрузка с комфортом: тур на Шри-Ланку с практиками, экскурсиями и активностями
Отправиться в джип-сафари, осмотреть главные локации острова и поработать с телом и сознанием
Начало: Аэропорт Коломбо, 12:00
1 мар в 12:00
$1540 за человека
Путешествие по главным локациям Шри-Ланки с пляжным отдыхом, сёрфингом и сафари в нацпарке
Встретить закат на Малом пике Адама, заглянуть в храмы, посмотреть на животных и зажигательные танцы
Начало: Негомбо, 14:00
17 фев в 14:00
1 мар в 14:00
$1350 за человека
