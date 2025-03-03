Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Проживание. На комфортабельной вилле в пешей доступности от пляжа. 2-местные номера с собственными ванными комнатами, кондиционерами. Есть бесплатный Wi-Fi и общие зоны.
Питание. Включены завтраки и прощальный ужин. Остальное питание оплачивается отдельно. Есть возможность заказать вегетарианское меню.
Транспорт. Передвижения по острову на микроавтобусе, такси или тук-туках.
Дети. 18+.
Уровень сложности. Все занятия проводит сертифицированный преподаватель с опытом более 10 лет. Тур адаптирован как для новичков, так и для продолжающих.
Виза. Необходимо оформить электронное разрешение на въезд на сайте eta.gov.lk.
Программа тура по дням
Заезд, океан и вечерняя практика
Встречаемся в аэропорту, едем до виллы, заселяемся и отдыхаем. Затем соберёмся вместе, познакомимся и сходим к океану. Встретим закат на скале, после чего проведём вечернюю медитацию и практику на поиск проблем.
Плавание с черепахами, пляжи, фотолокации, медитация на закате и арт-терапия
После завтрака вас ждёт плавание с морскими черепахами. Затем прогуляемся по пляжам до холма с кокосовыми пальмами. Это одно из самых фотографируемых мест на Шри-Ланке. Во второй половине дня посетим ещё один пляж, где искупаемся в природном джакузи и помедитируем на закате.
К ужину вернёмся на виллу. После чего соберёмся вместе и постараемся избавиться от переживаний с помощью арт-терапии.
Практика молчания, йога, аюрведический массаж, прогулка по плантация, медитация в храме и метафорические карты
До завтрака проведём практику молчания, которое помогает уйти от повседневного шума, заглянуть внутрь себя. Не допускается использование телефонов, прослушивание музыки и чтение книг.
Днём порадуем своё тело и отправимся на масляный аюрведический массаж, который благотворно влияет и на нервную систему. Затем прогуляемся по рисовым плантациям, где любят расхаживать павлины и водные буйволы. Помедитируем в храме.
После ужина поработаем с метафорическими ассоциативными картами.
Продолжение практик, кулинарный мастер-класс, пляж Унаватуна и медитация с чашами
С утра, уже по традиции, вас ждёт йога. Ближе к обеду отправимся на мастер-класс по приготовлению ланкийских блюд.
Вечер проведём на пляже Унаватуна, который славится коралловым рифом. Здесь практически всегда спокойный океан. Отдохнём, прогуляемся через джунгли к пагоде Мира. Медитировать сегодня будем в храме на закате с видом на океан.
На вилле после ужина вас ждёт ещё одна медитация — с чашами.
День в вашем распоряжении, аюрведа и вечерняя практика
Сегодня вы сами выберете, как хотите провести день. Возможно, в полном молчании и уединении или с книжкой на пляже. Если вы заинтересованы исследовать остров, поможем организовать экскурсию. На Шри-Ланке полно вариантов на любой вкус.
В течение дня каждый сможет посетить аюрведический массаж и расслабляющую процедуру, помогающую устранить усталость, беспокойство, тревожность, головные боли и нормализовать сон.
Вечером встретимся на йоге и медитации.
Юг Шри-Ланки, каякинг среди мангрового леса и работа с эмоциями
Сегодня отправимся к самой южной точке острова. Увидим маяк Дондра, любимый знаменитостями пляж, пещерный храм.
Ближе к вечеру отправимся на каякинг по озеру среди мангрового леса. Затем устроим ужин на пляже в Тангалле и проведём практику, направленную на работу с эмоциями.
Практики и работа с чакрами, храм Вевуруканнала и пляж Диквелла
Сегодня встретим рассвет на тихом пляже. Выполним асаны под шум волн.
Затем посетим храм Вевуруканнала, в котором находится статуя самого высокого сидячего Будды. Заглянем в туннель Ада, где увидим, что произойдёт, если поддаться земным искушениям. На обед сможем заехать в ресторан с качелями на пальмах. Далее до заката проведём время на пляже Диквелла.
Вечером поработаем с чакрами.
Форт Галле, черепашья ферма, праздничный ужин и йога-нидра
На сегодня запланирована поездка в форт Галле, к крупнейшей сохранившейся крепости в Азии. По дороге заедем в гости к черепахам.
Вечером на вилле устроим праздничный ужин с морепродуктами, за которым поделимся впечатлениями. Но не забываем про практики — завершим день йогой.
Отъезд
После завтрака проводим всех в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1350
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и прощальный ужин
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
- Ежедневные практики (йога и медитации)
- Лекции от сертифицированного преподавателя
- Метафорические ассоциативные карты
- Входные билеты на все объекты по программе
- Мастер-класс по традиционной ланкийской кухне
- Активности: снорклинг, каякинг
- Экскурсии по программе
- 2 аюрведических массажа и 1 аюрведическая процедура
- Кокосовый детокс
- Работа русскоязычного сопровождающего
- Помощь на всех этапах путешествия
- Фото и видео на память
- Налоги и сборы
- Подарки
Что не входит в цену
- Билеты до Коломбо и обратно в ваш город
- Обеды и ужины - около $20-30 в день на человека
- Медицинская страховка
- Обратите внимание, при наборе полной группы стоимость за тур ниже:
- $1150 за человека в группе из 7 участников
- $1000 за человека в группе из 8-9 участников