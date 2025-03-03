Йога-тур на Шри-Ланке в мини-группе: практики, пляжи и экскурсии

Помедитировать с видом на океан, поплавать с черепахами и обновиться на аюрведическом массаже
За перезагрузкой, восстановлением сил и энергии и новыми впечатлениями — на солнечную Шри-Ланку! Мы не только посетим одни из лучших пляжей острова и интересные локации, но и каждый день будем
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практиковать йогу и медитации: под шум океана, в буддийских храмах и на комфортабельной вилле. Все занятия проводит сертифицированный преподаватель с опытом более 10 лет. Тур подойдёт как начинающим, так и опытным йогам.

Для полного обновления программа дополнена аюрведическими массажами и процедурой, практикой молчания и работой с метафорическими картами.

Также вы сплавитесь на каяках среди мангрового леса, посетите черепашью ферму и прогуляетесь среди рисовых полей.

Йога-тур на Шри-Ланке в мини-группе: практики, пляжи и экскурсии
Йога-тур на Шри-Ланке в мини-группе: практики, пляжи и экскурсии
Йога-тур на Шри-Ланке в мини-группе: практики, пляжи и экскурсии

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Проживание. На комфортабельной вилле в пешей доступности от пляжа. 2-местные номера с собственными ванными комнатами, кондиционерами. Есть бесплатный Wi-Fi и общие зоны.

Питание. Включены завтраки и прощальный ужин. Остальное питание оплачивается отдельно. Есть возможность заказать вегетарианское меню.

Транспорт. Передвижения по острову на микроавтобусе, такси или тук-туках.

Дети. 18+.

Уровень сложности. Все занятия проводит сертифицированный преподаватель с опытом более 10 лет. Тур адаптирован как для новичков, так и для продолжающих.

Виза. Необходимо оформить электронное разрешение на въезд на сайте eta.gov.lk.

Программа тура по дням

1 день

Заезд, океан и вечерняя практика

Встречаемся в аэропорту, едем до виллы, заселяемся и отдыхаем. Затем соберёмся вместе, познакомимся и сходим к океану. Встретим закат на скале, после чего проведём вечернюю медитацию и практику на поиск проблем.

Заезд, океан и вечерняя практикаЗаезд, океан и вечерняя практика
2 день

Плавание с черепахами, пляжи, фотолокации, медитация на закате и арт-терапия

После завтрака вас ждёт плавание с морскими черепахами. Затем прогуляемся по пляжам до холма с кокосовыми пальмами. Это одно из самых фотографируемых мест на Шри-Ланке. Во второй половине дня посетим ещё один пляж, где искупаемся в природном джакузи и помедитируем на закате.

К ужину вернёмся на виллу. После чего соберёмся вместе и постараемся избавиться от переживаний с помощью арт-терапии.

Плавание с черепахами, пляжи, фотолокации, медитация на закате и арт-терапияПлавание с черепахами, пляжи, фотолокации, медитация на закате и арт-терапияПлавание с черепахами, пляжи, фотолокации, медитация на закате и арт-терапияПлавание с черепахами, пляжи, фотолокации, медитация на закате и арт-терапия
3 день

Практика молчания, йога, аюрведический массаж, прогулка по плантация, медитация в храме и метафорические карты

До завтрака проведём практику молчания, которое помогает уйти от повседневного шума, заглянуть внутрь себя. Не допускается использование телефонов, прослушивание музыки и чтение книг.

Днём порадуем своё тело и отправимся на масляный аюрведический массаж, который благотворно влияет и на нервную систему. Затем прогуляемся по рисовым плантациям, где любят расхаживать павлины и водные буйволы. Помедитируем в храме.

После ужина поработаем с метафорическими ассоциативными картами.

Практика молчания, йога, аюрведический массаж, прогулка по плантация, медитация в храме и метафорические картыПрактика молчания, йога, аюрведический массаж, прогулка по плантация, медитация в храме и метафорические картыПрактика молчания, йога, аюрведический массаж, прогулка по плантация, медитация в храме и метафорические карты
4 день

Продолжение практик, кулинарный мастер-класс, пляж Унаватуна и медитация с чашами

С утра, уже по традиции, вас ждёт йога. Ближе к обеду отправимся на мастер-класс по приготовлению ланкийских блюд.

Вечер проведём на пляже Унаватуна, который славится коралловым рифом. Здесь практически всегда спокойный океан. Отдохнём, прогуляемся через джунгли к пагоде Мира. Медитировать сегодня будем в храме на закате с видом на океан.

На вилле после ужина вас ждёт ещё одна медитация — с чашами.

Продолжение практик, кулинарный мастер-класс, пляж Унаватуна и медитация с чашамиПродолжение практик, кулинарный мастер-класс, пляж Унаватуна и медитация с чашамиПродолжение практик, кулинарный мастер-класс, пляж Унаватуна и медитация с чашами
5 день

День в вашем распоряжении, аюрведа и вечерняя практика

Сегодня вы сами выберете, как хотите провести день. Возможно, в полном молчании и уединении или с книжкой на пляже. Если вы заинтересованы исследовать остров, поможем организовать экскурсию. На Шри-Ланке полно вариантов на любой вкус.

В течение дня каждый сможет посетить аюрведический массаж и расслабляющую процедуру, помогающую устранить усталость, беспокойство, тревожность, головные боли и нормализовать сон.

Вечером встретимся на йоге и медитации.

6 день

Юг Шри-Ланки, каякинг среди мангрового леса и работа с эмоциями

Сегодня отправимся к самой южной точке острова. Увидим маяк Дондра, любимый знаменитостями пляж, пещерный храм.

Ближе к вечеру отправимся на каякинг по озеру среди мангрового леса. Затем устроим ужин на пляже в Тангалле и проведём практику, направленную на работу с эмоциями.

Юг Шри-Ланки, каякинг среди мангрового леса и работа с эмоциямиЮг Шри-Ланки, каякинг среди мангрового леса и работа с эмоциямиЮг Шри-Ланки, каякинг среди мангрового леса и работа с эмоциямиЮг Шри-Ланки, каякинг среди мангрового леса и работа с эмоциями
7 день

Практики и работа с чакрами, храм Вевуруканнала и пляж Диквелла

Сегодня встретим рассвет на тихом пляже. Выполним асаны под шум волн.

Затем посетим храм Вевуруканнала, в котором находится статуя самого высокого сидячего Будды. Заглянем в туннель Ада, где увидим, что произойдёт, если поддаться земным искушениям. На обед сможем заехать в ресторан с качелями на пальмах. Далее до заката проведём время на пляже Диквелла.

Вечером поработаем с чакрами.

Практики и работа с чакрами, храм Вевуруканнала и пляж ДиквеллаПрактики и работа с чакрами, храм Вевуруканнала и пляж ДиквеллаПрактики и работа с чакрами, храм Вевуруканнала и пляж Диквелла
8 день

Форт Галле, черепашья ферма, праздничный ужин и йога-нидра

На сегодня запланирована поездка в форт Галле, к крупнейшей сохранившейся крепости в Азии. По дороге заедем в гости к черепахам.

Вечером на вилле устроим праздничный ужин с морепродуктами, за которым поделимся впечатлениями. Но не забываем про практики — завершим день йогой.

Форт Галле, черепашья ферма, праздничный ужин и йога-нидраФорт Галле, черепашья ферма, праздничный ужин и йога-нидраФорт Галле, черепашья ферма, праздничный ужин и йога-нидраФорт Галле, черепашья ферма, праздничный ужин и йога-нидра
9 день

Отъезд

После завтрака проводим всех в аэропорт.

ОтъездОтъезд

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1350
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и прощальный ужин
  • Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
  • Ежедневные практики (йога и медитации)
  • Лекции от сертифицированного преподавателя
  • Метафорические ассоциативные карты
  • Входные билеты на все объекты по программе
  • Мастер-класс по традиционной ланкийской кухне
  • Активности: снорклинг, каякинг
  • Экскурсии по программе
  • 2 аюрведических массажа и 1 аюрведическая процедура
  • Кокосовый детокс
  • Работа русскоязычного сопровождающего
  • Помощь на всех этапах путешествия
  • Фото и видео на память
  • Налоги и сборы
  • Подарки
Что не входит в цену
  • Билеты до Коломбо и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины - около $20-30 в день на человека
  • Медицинская страховка
  • Обратите внимание, при наборе полной группы стоимость за тур ниже:
  • $1150 за человека в группе из 7 участников
  • $1000 за человека в группе из 8-9 участников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломбо, аэропорт, в первой половине дня (время встречи зависит от рейсов)
Завершение: Коломбо, аэропорт, трансфер после завтрака
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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