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Проживание. На комфортабельной вилле в пешей доступности от пляжа. 2-местные номера с собственными ванными комнатами, кондиционерами. Есть бесплатный Wi-Fi и общие зоны.

Питание. Включены завтраки и прощальный ужин. Остальное питание оплачивается отдельно. Есть возможность заказать вегетарианское меню.

Транспорт. Передвижения по острову на микроавтобусе, такси или тук-туках.

Дети. 18+.

Уровень сложности. Все занятия проводит сертифицированный преподаватель с опытом более 10 лет. Тур адаптирован как для новичков, так и для продолжающих.

Виза. Необходимо оформить электронное разрешение на въезд на сайте eta.gov.lk.