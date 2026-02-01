Горы Шри-Ланки: чайные плантации, экзотические растения и водопады
Погрузитесь в мир экзотической природы и культурных традиций Шри-Ланки, посетив чайные плантации и водопады
Начало: Аэропорт Коломбо, 8:00
8 фев в 08:00
9 фев в 08:00
$550 за человека
Круиз по Шри-Ланке на бутик-катамаране: от Коломбо до Мириссы
Увидеть гигантских черепах, порыбачить с борта и отдохнуть на Джангл Бич
Начало: Аэропорт Коломбо, около 10:30
11 фев в 10:00
18 фев в 10:00
$1490 за человека
Трип по главным достопримечательностям Шри-Ланки с пляжным релаксом
Исследовать мангровые заросли на лодке, посетить остров Корицы и полюбоваться пейзажами с Амбулувавы
Начало: Аэропорт Коломбо, 8:00
9 фев в 08:00
16 фев в 08:00
$1160 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Активные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Коломбо
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Коломбо
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Коломбо в феврале 2026
Сейчас в Коломбо в категории "Активные туры" можно забронировать 3 тура от 550 до 1490. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
