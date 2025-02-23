Вас ждут 9 насыщенных дней с экскурсиями по знаковым местам Шри-Ланки и отдыхом на белоснежных пляжах города-курорта Хиккадувы.Вы побываете в слоновьем питомнике, понаблюдаете за священным обрядом в буддийском храме, увидите

плантации чая и специй и попробуете лучшие образцы. Мы проедем на поезде по одному из самых красивых маршрутов мира, взойдём на вершину Малого пика Адама и посмотрим на знаменитый арочный мост. Променяйте зиму на лето и отправляйтесь с нами в яркое путешествие!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Официальная валюта — ланкийская рупия. Деньги лучше брать в долларах — обменяем их на рупии на месте. Обратите внимание, что к оплате не принимаются банковские карты, выпущенные российскими банками, в том числе карты платёжной системы «МИР».

Для посещения Шри-Ланки гражданам РФ нужен загранпаспорт и виза, которую можно получить онлайн или по прибытии. Бесплатная виза выдаётся на 30 дней. Для путешествия необходимо только заранее оформить разрешение на въезд.