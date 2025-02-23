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Из зимы в лето: тур по городам Шри-Ланки и 2 дня отдыха на океане

Погладить слонов, узнать историю страны и понежиться под пальмами на мягком песке
Вас ждут 9 насыщенных дней с экскурсиями по знаковым местам Шри-Ланки и отдыхом на белоснежных пляжах города-курорта Хиккадувы.

Вы побываете в слоновьем питомнике, понаблюдаете за священным обрядом в буддийском храме, увидите
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плантации чая и специй и попробуете лучшие образцы.

Мы проедем на поезде по одному из самых красивых маршрутов мира, взойдём на вершину Малого пика Адама и посмотрим на знаменитый арочный мост. Променяйте зиму на лето и отправляйтесь с нами в яркое путешествие!

5
5 отзывов
Из зимы в лето: тур по городам Шри-Ланки и 2 дня отдыха на океане
Из зимы в лето: тур по городам Шри-Ланки и 2 дня отдыха на океане
Из зимы в лето: тур по городам Шри-Ланки и 2 дня отдыха на океане

Описание тура

Организационные детали

Официальная валюта — ланкийская рупия. Деньги лучше брать в долларах — обменяем их на рупии на месте. Обратите внимание, что к оплате не принимаются банковские карты, выпущенные российскими банками, в том числе карты платёжной системы «МИР».

Для посещения Шри-Ланки гражданам РФ нужен загранпаспорт и виза, которую можно получить онлайн или по прибытии. Бесплатная виза выдаётся на 30 дней. Для путешествия необходимо только заранее оформить разрешение на въезд.

Питание. В стоимость входят завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.

Транспорт. Минивэн, микроавтобус, поезд.

Возраст участников. От 12 лет.

Виза. Для посещения Шри-Ланки гражданам РФ нужен загранпаспорт и виза, которую можно получить онлайн или по прибытии. Бесплатная виза выдаётся на 30 дней. Для путешествия необходимо только заранее оформить разрешение на въезд.

Уровень сложности. Лёгкий. Маршрут не имеет ограничений и доступен для всех, кто не имеет медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Предстоит довольно непростой треккинг на Малый Пик Адама — рассчитывайте свои силы.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых

Встречаемся и едем в отель, расположенный на побережье. Свободное время на отдых после длительного перелёта и знакомства друг с другом.

Встреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдых
2 день

Слоновий питомник, храм Дамбулла, крепость Сигирия

Утром посетим питомник, в котором содержится около 80 слонов — от малышей до взрослых особей возрастом более 60 лет. Понаблюдаем, как животные купаются, едят и тренируются. Затем отправимся к пещерному храму Дамбулла, священному месту для буддистов, куда совершаются паломничества. Он состоит из нескольких гротов, вырубленных в скалах, а самая старая пещера появилась ещё в 1 столетии до нашей эры.

Вечером доедем до места нашей ночёвки — плато Сигирия.

Слоновий питомник, храм Дамбулла, крепость СигирияСлоновий питомник, храм Дамбулла, крепость СигирияСлоновий питомник, храм Дамбулла, крепость Сигирия
3 день

Крепость Сигирия, плантации специй, город Канди и храм Зуба Будды

Позавтракав, отправимся исследовать крепость Сигирия, возраст которой более 15 веков. Её название переводится как Львиная скала. Это связано с тем, что ранее на входе посетителей встречала огромная фигура льва, от которой сейчас сохранились только лапы. На вершине можно увидеть руины королевского дворца, а вокруг раскинулись роскошные сады.

Затем побываем на плантациях специй: полюбуемся пейзажами и сможем купить гостинцы. Следующая цель — город Канди, расположившийся в окружении горных хребтов. Вечером посетим здесь храм Зуба Будды — в нём, спрятанный в нескольких ларцах, хранится зуб основателя буддизма. Понаблюдаем за совершением священного ритуала.

Крепость Сигирия, плантации специй, город Канди и храм Зуба БуддыКрепость Сигирия, плантации специй, город Канди и храм Зуба БуддыКрепость Сигирия, плантации специй, город Канди и храм Зуба БуддыКрепость Сигирия, плантации специй, город Канди и храм Зуба Будды
4 день

Королевский ботанический сад, чайная фабрика и переезд в город Нувара-Элия

Сегодня начнём с прогулки по живописному и ароматному Королевскому ботаническому саду. Посмотрим на разные виды пальм, комнатные растения, полюбуемся орхидеями — их здесь около 100 видов. Увидим сад кактусов, коллекцию бамбуков и множество других растений. Некоторые деревья в этом ботаническом саду посадили исторические личности — например, Юрий Гагарин и Николай II.

Затем отправимся в город Нувара-Элия, который называют «маленькой Англией» из-за прохладного климата и колониальной застройки. Заедем на чайную фабрику недалеко от города: вы познакомитесь с процессом производства чая и попробуете лучшие образцы.

Королевский ботанический сад, чайная фабрика и переезд в город Нувара-ЭлияКоролевский ботанический сад, чайная фабрика и переезд в город Нувара-ЭлияКоролевский ботанический сад, чайная фабрика и переезд в город Нувара-Элия
5 день

Переезд в город Элла, мост Демодара

После завтрака переедем на поезде до города Элла. Маршрут, по которому он идёт, считается одним из самых живописных в мире. По пути любуемся чарующими видами на буйную тропическую зелень, горы и чайные плантации. По приезде дойдём до арочного железнодорожного моста Демодара, самого длинного на Шри-Ланке и возвышающегося над землёй на 92 метра.

Переезд в город Элла, мост ДемодараПереезд в город Элла, мост ДемодараПереезд в город Элла, мост Демодара
6 день

Треккинг на Малый пик Адама, водопад Равана, переезд в Галле

В первой половине дня вас ждёт несложный треккинг на вершину Малого пика Адама. Восхождение займёт около часа.

Во второй половине дня отправимся в Галле, заехав по пути к водопаду Равана. Это многокаскадный водопад высотой 19 метров. Недалеко от него, у подножия одной из скал, находится одноимённая пещера. С ней связана древняя легенда, которую мы вам расскажем.

По приезде в портовый Галле, в облике которого сохранились черты и европейского, и южноазиатского стилей, прогуляемся и купим сувениры.

Треккинг на Малый пик Адама, водопад Равана, переезд в ГаллеТреккинг на Малый пик Адама, водопад Равана, переезд в ГаллеТреккинг на Малый пик Адама, водопад Равана, переезд в Галле
7 день

Свободный день в Хиккадуве

Этот и завтрашний дни мы проведём в Хиккадуве. На популярном курорте с белоснежными пляжами множество развлечений и рай для любителей дайвинга: недалеко от берега находится коралловый риф, а в окрестностях города есть несколько затонувших кораблей.

Можно изучить подводный мир, попробовать себя в сёрфинге: школы на побережье предоставят доску в прокат и услуги инструктора.

Свободный день в ХиккадувеСвободный день в Хиккадуве
8 день

Свободный день

Продолжение отдыха. Можно провести день на пляже, побаловать себя свежими морепродуктами и/или сеансом аюрведического массажа.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
9 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт Коломбо. Желающие могут остаться и продолжить отдых на берегу океана.

ОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник$2090
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт Коломбо
  • Билет на поезд Нувара-Элия - Элла
  • Работа русского гида
  • Все входные билеты в достопримечательности по маршруту (слоновий питомник, пещерный храм Дамбулла, крепость Сигирия, храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад)
  • Экскурсия на чайную фабрику
  • Помощь и консультации при подготовки к путешествию
Что не входит в цену
  • Перелёт до Коломбо и обратно
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
  • 1-местное размещение при необходимости - $500
  • Дополнительные развлечения (сёрфинг, дайвинг, массаж и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломбо, аэропорт, до 18:00. Вас будет встречать гид согласно вашему времени прилёта
Завершение: Коломбо, аэропорт, около 12:00. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Коломбо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 470 туристов
Моя команда создаёт уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. Мы специализируемся на лайт-турах с большим количеством прогулок по природным достопримечательностям и проживанием в отелях. У нас собственная
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команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки путешественников. Возможно, поэтому 70% наших гостей возвращаются к нам снова. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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1
Т
Огромное спасибо за эту поездку! Оказывается Шри-Ланка — это не только пляж и джунгли, там еще есть горы с чайными плантациями, интересные города и красивые буддистские святыни. За 9 дней
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мы успели увидеть самые яркие места, погрузиться в местную культуру и насладиться шикарными видами. Ездили на минивэне — очень удобно, водитель мастер за рулём. Гид была просто класс, много рассказывала про страну, религии и вообще Азию, всегда шла навстречу, подстраивала программу под наши желания. Обязательно поеду с ней еще раз! Такой тур зимой — отличный способ отвлечься от рутины и хорошо отдохнуть. Впечатлений море, заряд бодрости огромный. Спасибо всем, кто устроил эту поездку!

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К
Вернулась всего день назад из поездки на Шри-Ланку и прямо скажу — впечатления супер, я бы даже поставила больше пяти баллов:) В общем это именно тот формат путешествия, который подойдет
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активным людям — если любите постоянно быть в движении, ходить, узнавать новое и общаться, то точно не пожалеете. А если едете один и без компании, то тут точно найдете себе с кем познакомиться — группа очень дружная.

Из плюсов сразу могу отметить — все было организовано на высшем уровне: удобный автобус с кондиционером, хорошие отели не ниже 4 звезд, много рекомендаций по кафе и всяким интересным местам куда можно сходить самостоятельно. По насыщенности — классно сделано: посещаешь много разных достопримечательностей, но при этом есть свободное время чтобы переварить весь новый опыт, а в конце два дня на пляже у океана — просто мечта! Гид тоже огонь — знающий, душевный человек, всегда поддерживает позитив и отлично чувствует настроение в группе. Мы вообще подружились, с юмором и уважением все друг к другу — никто не опаздывал на сборы, что редко бывает.

Кроме городов посмотрели много природы — наслушались и насмотрелись на настоящих слонов, обезьян, черепах — и все это не в зоопарке, а на настоящих фермах и в заповедниках, где животные живут как дома. Очень круто было увидеть мангровые заросли изнутри. В общем, если хотите активный и познавательный отдых на Шри-Ланке — это очень классный вариант.

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А
После такого классного отпуска совсем не хочется возвращаться к обычной работе. Могу смело сказать, что первый опыт с этой компанией прошёл отлично — получилось и расслабиться, и отвлечься, и познакомиться
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с новой страной. Отдельное спасибо Лике за интересную программу, за то что обо всем позаботились и оставалось только наслаждаться отдыхом. А нашей группе спасибо за классную дружескую атмосферу, поддержку и принятие. Очень надеюсь, что ещё пересечёмся в будущих поездках!

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А
Если любите что-то необычное и экзотическое — точно стоит ехать! Вокруг столько интересного: обезьяны, павлины, вараны, слоны и черепашки — все будто рядом с тобой, очень здорово! Тур был отлично организован, никаких накладок, все шло по плану. Гид просто супер — всегда улыбчивая, общительная, создаёт классную атмосферу. Тот кто решится поехать — не пожалеет!
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А
Это был первый раз, когда выбралась с этой компанией, и остались приятные впечатления. В общем поездка запомнилась, понравилось. Наверное, порекомендую знакомым.
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Тур входит в следующие категории Коломбо

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