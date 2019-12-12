10 отзывов оставили туристы

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Изобретём колесо - велосипедная экскурсия по Стокгольму

5
10 отзывов
VIKING
VIKING – Гид из Стокгольм
Изобретём колесо - велосипедная экскурсия по Стокгольму
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €396 за экскурсию

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Изобретём колесо - велосипедная экскурсия по Стокгольму
Изобретём колесо - велосипедная экскурсия по Стокгольму
Всем известно, что в Стокгольме, да и по всей Швеции можно свободно планировать на велосипеде!!!
А, главное, что государство гарантировало, что в каждое местечко и в любой закоулок — эта самая велосипедная дорожка обязательно будет. !!!!
Это быстрее в 10 раз чем пешком и раза в два быстрее чем на автомобиле!!!
Присоединяйтесь! И Мы всё увидим со скоростью ветра!
Ваши впечатление будут богаче, поскольку мы быстро проникнем туда, где не попадают автомобили!!!
Мы будем в любой момент останавливаться и быть на несколько минут пешими туристами…парковок для велосипедов огромное количество!
Мы можем прерывать экскурсию ⛳ на отдых и продолжать снова, после приятной кофейной паузы…
У музеев будем оставлять велосипеды и так далее и так далее….
Обзорная экскурсия по старой и современной частям города является основой этой экскурсии 🧭, которая может свободно меняться по желанию туристов.
Отдельно можно направиться в пригороды Стокгольма — в город 🏙️ Викингов, королевские дворцы на острова и заливы….
Что входит
  • Велосипеды(ретро или современные)
Что не входит
  • Дополнительные часы экскурсии по договорённости
  • Аренда других велосипедов
Начало
🚩 по договоренности (в центре Стокгольма)
Место завершения
🏁 по договоренности
Изобретём колесо - велосипедная экскурсия по Стокгольму
Изобретём колесо - велосипедная экскурсия по Стокгольму
Изобретём колесо - велосипедная экскурсия по Стокгольму
Изобретём колесо - велосипедная экскурсия по Стокгольму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
VIKING
VIKING
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10 отзывов оставили туристы

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