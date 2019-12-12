10 отзывов оставили туристы

Всем известно, что в Стокгольме, да и по всей Швеции можно свободно планировать на велосипеде!!!

А, главное, что государство гарантировало, что в каждое местечко и в любой закоулок — эта самая велосипедная дорожка обязательно будет. !!!!

Это быстрее в 10 раз чем пешком и раза в два быстрее чем на автомобиле!!!

Присоединяйтесь! И Мы всё увидим со скоростью ветра!

Ваши впечатление будут богаче, поскольку мы быстро проникнем туда, где не попадают автомобили!!!

Мы будем в любой момент останавливаться и быть на несколько минут пешими туристами…парковок для велосипедов огромное количество!

Мы можем прерывать экскурсию ⛳ на отдых и продолжать снова, после приятной кофейной паузы…

У музеев будем оставлять велосипеды и так далее и так далее….

Обзорная экскурсия по старой и современной частям города является основой этой экскурсии 🧭, которая может свободно меняться по желанию туристов.

Отдельно можно направиться в пригороды Стокгольма — в город 🏙️ Викингов, королевские дворцы на острова и заливы….