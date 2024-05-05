Скансен – экскурсии в Стокгольм

Найдено 3 экскурсии в категории «Скансен» в Стокгольм на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Старый город и музей корабля Васа в Стокгольме
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый город и музей корабля Васа в Стокгольме
Погрузитесь в атмосферу средневековой Швеции, исследуя Старый город и музей Скансен в компании опытного гида
Завтра в 10:00
1 апр в 10:00
€267 за всё до 10 чел.
Юргорден - остров сказок и сказочных животных
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Юргорден - остров сказок и сказочных животных
Откройте для себя удивительный мир сказок на острове Юргорден. Встречи с Муми-троллями и сказками Астрид Линдгрен ждут вас
Начало: По желанию
Расписание: По договоренности
€130 за всё до 10 чел.
Уппсала - город со старинной историей
Пешая
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Уппсала - город со старинной историей
Начало: По желанию
Расписание: По договоренности
€150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    Юргорден - остров сказок и сказочных животных
    Экскурсия была отличная. Интересно, не напряжно, информативно и легко. Ходить придется долго, поэтому необходима удобная обувь.
    Были с ребенком 8 лет, спасибо гиду Ирине, она сделала экскурсию интересной для всех.

Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Скансен»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стокгольм
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Старый город и музей корабля Васа в Стокгольме;
  2. Юргорден - остров сказок и сказочных животных;
  3. Уппсала - город со старинной историей.
Какие места ещё посмотреть в Стокгольм
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Старый город (Гамла Стан);
  3. Старый город;
  4. Королевский дворец Стокгольм;
  5. Музей Васа;
  6. Скансен;
  7. Дворец Дроттнингхольм;
  8. Метро;
  9. Дворец Врангеля;
  10. Королевский драматический театр.
Сколько стоит экскурсия по Стокгольм в марте 2026
Сейчас в Стокгольм в категории "Скансен" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 267. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
