Д Дмитрий Стокгольм и его необычные памятники Отличная экскурсия. Ирина интересно рассказывает, покажет вам основные достопримечательности и выберет темп удобный для группы. В общем, очень довольны и всем всё понравилось. Спасибо!

В Вячеслав Стокгольм и его необычные памятники Это была замечательная экскурсия с супергидом Ириной! Более 3х часов она рассказывала об истории Швеции, достопримечательностях Стокгольма, мы ходили по улицам, спускались в метро, отвечала на наши вопросы…. спасибо огромное!!

М Мария Стокгольм и его необычные памятники Нам очень понравилась экскурсия. Ирина - замечательный рассказчик, с юморком, информативно, по делу. Отвечала на все наши вопросы, дала рекомендации, что посетить самостоятельно и потом еще отвечала на наши вопросы по What's App. Всем рекомендую!