Стокгольм и его необычные памятники
Познакомьтесь с уникальными памятниками Стокгольма. Узнайте, почему крыса и голубь стали символами столицы Швеции. Погрузитесь в атмосферу города
Исторический центр Стокгольма за час
Стокгольм для Вас - Авторская Экскурсия на автомобиле Volvo
- ДДмитрий26 мая 2025Отличная экскурсия. Ирина интересно рассказывает, покажет вам основные достопримечательности и выберет темп удобный для группы. В общем, очень довольны и всем всё понравилось. Спасибо!
- ВВячеслав3 мая 2023Это была замечательная экскурсия с супергидом Ириной! Более 3х часов она рассказывала об истории Швеции, достопримечательностях Стокгольма, мы ходили по улицам, спускались в метро, отвечала на наши вопросы…. спасибо огромное!!
- ММария24 декабря 2018Нам очень понравилась экскурсия. Ирина - замечательный рассказчик, с юморком, информативно, по делу. Отвечала на все наши вопросы, дала рекомендации, что посетить самостоятельно и потом еще отвечала на наши вопросы по What's App. Всем рекомендую!
