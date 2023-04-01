2 отзыва оставили туристы

🏆 Уникальная возможность посетить место проведения Нобелевского банкета
📜 Узнать историю Альфреда Нобеля и его премии
🎤 Посетить трибуну, с которой лауреаты произносят речи
🍽 Узнать, что подают на ужин Нобелевским лауреатам
🏰 Восхититься Золотым залом с мозаикой из 18 миллионов золотых плиток
🌆 Подняться на башню и увидеть Стокгольм с высоты птичьего полета
Лучшее время для посещения
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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения экскурсии «Нобелевский Стокгольм» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Стокгольме наиболее комфортная погода для прогулок, и вы сможете насладиться видами города с высоты башни. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться на экскурсию, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой мероприятие проходит в помещении, но из-за короткого светового дня и холодов прогулки могут быть менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Городская Ратуша
Золотой зал
Башня Ратуши
Описание экскурсии
Самый знаменитый швед Альфред Нобель оставил после себя не только огромное состояние в 31 миллион шведских крон, но и память на многие века. Каждый год в городской Ратуше проходит банкет по поводу присуждения Нобелевской премии. Во время этой прогулки вы узнаете историю Нобеля и его премии, как проходит вручение и все самое интересное о том, что тут есть.
Хотите увидеть своими глазами трибуну, с которой произносят свою торжественную речь номинанты на Нобелевскую премию? Или узнать, что же подают на ужин Нобелевским лауреатам? А может, вам интересно посмотреть на Золотой зал с 18 миллионами золотой мозаики, в котором проходит торжественный бал? Тогда я приглашаю вас в городскую Ратушу.
То, что вы раньше могли видеть только 10 декабря и только по телевизору, предстанет перед вами воочию. Кроме того, у нас будет уникальная возможность подняться на башню высотой в 106 метров и увидеть Стокгольм с высоты птичьего полета.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 1441 туриста
Свой человек в Стокгольме? А если он еще и лицензированный гид, который проводит экскурсии без скучных фактов и занудных дат?
Это мы! С нами можно погулять по крышам, посетить самые нетуристические читать дальшеуменьшить
уголки города, отправиться на квест и точно встретить Карлсона!
Мы предложим вам не просто прогулку по замку, а настоящее приключение. И у нас всегда есть чем порадовать гостей, которые хотят узнать о гастрономических особенностях королевства викингов.
Необыкновенная атмосфера и колоритная архитектура Стокгольма и пригорода настолько завораживают, что после знакомства с ними вы обязательно захотите вернуться сюда снова!
На наших экскурсиях были Иван Ургант, Владимир Познер, Алла Духова, Егор Бероев, резиденты Камеди Клаб. Возможно, и вы наш следующий гость?
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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3
–
2
–
1
–
А
Андрей
Отличный экскурсовод. Не часто встретишь экскурсовода, рассказывающего так увлеченно и интересно.
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Mikhail
Интересное место да с замечательным экскурсоводом, что может быть лучше!! Спасибо Татьяне за великолепное путешествие по Стокгольму.
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А
Александр
Замечательная экскурсия. Оксана очень приятная девушка, которая даже в час времени смогла вложить огромное количество всего. Выше всяких похвал!
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А
Александр
Отличная экскурсия. Узнали много интересных фактов. Яркое событие.