2 отзыва оставили туристы

Лучшее время для посещения экскурсии «Нобелевский Стокгольм» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Стокгольме наиболее комфортная погода для прогулок, и вы сможете насладиться видами города с высоты башни. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться на экскурсию, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой мероприятие проходит в помещении, но из-за короткого светового дня и холодов прогулки могут быть менее комфортными.

Представьте себе возможность побывать в самом сердце торжеств, посвященных Нобелевской премии, в городской Ратуше Стокгольма.Эта экскурсия откроет вам историю Альфреда Нобеля, знаменитого шведского изобретателя и основателя Нобелевской премии. Вы узнаете,

как выбирают лауреатов, какие традиции существуют вокруг этого знаменательного события. Вас ждет эксклюзивный доступ к местам, которые обычно скрыты от глаз общественности, включая Золотой зал с его впечатляющей мозаикой из 18 миллионов кусочков золота. Но это еще не все: в кульминации экскурсии вы подниметесь на башню Ратуши, откуда открывается захватывающий вид на Стокгольм. Это не просто экскурсия, это путешествие в историю и культуру, которое оставит незабываемые впечатления и позволит взглянуть на столицу Швеции под совершенно новым углом

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самый знаменитый швед Альфред Нобель оставил после себя не только огромное состояние в 31 миллион шведских крон, но и память на многие века. Каждый год в городской Ратуше проходит банкет по поводу присуждения Нобелевской премии. Во время этой прогулки вы узнаете историю Нобеля и его премии, как проходит вручение и все самое интересное о том, что тут есть.

Хотите увидеть своими глазами трибуну, с которой произносят свою торжественную речь номинанты на Нобелевскую премию? Или узнать, что же подают на ужин Нобелевским лауреатам? А может, вам интересно посмотреть на Золотой зал с 18 миллионами золотой мозаики, в котором проходит торжественный бал?

Тогда я приглашаю вас в городскую Ратушу.

То, что вы раньше могли видеть только 10 декабря и только по телевизору, предстанет перед вами воочию. Кроме того, у нас будет уникальная возможность подняться на башню высотой в 106 метров и увидеть Стокгольм с высоты птичьего полета.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.