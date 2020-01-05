2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Самый знаменитый швед Альфред Нобель оставил после себя не только огромное состояние в 31 миллион шведских крон, но и память на многие века. Каждый год в городской Ратуше проходит банкет по поводу присуждения Нобелевской премии. Во время этой прогулки вы узнаете историю Нобеля и его премии, как проходит вручение и все самое интересное о том, что тут есть.

Хотите увидеть своими глазами трибуну, с которой произносят свою торжественную речь номинанты на Нобелевскую премию? Или узнать, что же подают на ужин Нобелевским лауреатам? А может, вам интересно посмотреть на Золотой зал с 18 миллионами золотой мозаики, в котором проходит торжественный бал?

Тогда я приглашаю вас в городскую Ратушу.

То, что вы раньше могли видеть только 10 декабря и только по телевизору, предстанет перед вами воочию. Кроме того, у нас будет уникальная возможность подняться на башню высотой в 106 метров и увидеть Стокгольм с высоты птичьего полета.