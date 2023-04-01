2 отзыва оставили туристы

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Нобелевский Стокгольм

Погрузитесь в мир Нобелевских премий, посетив знаменитую Ратушу Стокгольма и взглянув на город с высоты
Представьте себе возможность побывать в самом сердце торжеств, посвященных Нобелевской премии, в городской Ратуше Стокгольма.

Эта экскурсия откроет вам историю Альфреда Нобеля, знаменитого шведского изобретателя и основателя Нобелевской премии. Вы узнаете,
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как выбирают лауреатов, какие традиции существуют вокруг этого знаменательного события.

Вас ждет эксклюзивный доступ к местам, которые обычно скрыты от глаз общественности, включая Золотой зал с его впечатляющей мозаикой из 18 миллионов кусочков золота.

Но это еще не все: в кульминации экскурсии вы подниметесь на башню Ратуши, откуда открывается захватывающий вид на Стокгольм.

Это не просто экскурсия, это путешествие в историю и культуру, которое оставит незабываемые впечатления и позволит взглянуть на столицу Швеции под совершенно новым углом

5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏆 Уникальная возможность посетить место проведения Нобелевского банкета
  • 📜 Узнать историю Альфреда Нобеля и его премии
  • 🎤 Посетить трибуну, с которой лауреаты произносят речи
  • 🍽 Узнать, что подают на ужин Нобелевским лауреатам
  • 🏰 Восхититься Золотым залом с мозаикой из 18 миллионов золотых плиток
  • 🌆 Подняться на башню и увидеть Стокгольм с высоты птичьего полета

Лучшее время для посещения

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фев
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апр
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июн
июл
авг
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Лучшее время для посещения экскурсии «Нобелевский Стокгольм» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Стокгольме наиболее комфортная погода для прогулок, и вы сможете насладиться видами города с высоты башни. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться на экскурсию, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой мероприятие проходит в помещении, но из-за короткого светового дня и холодов прогулки могут быть менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Нобелевский Стокгольм
Нобелевский Стокгольм
Нобелевский Стокгольм

Что можно увидеть

  • Городская Ратуша
  • Золотой зал
  • Башня Ратуши

Описание экскурсии

Самый знаменитый швед Альфред Нобель оставил после себя не только огромное состояние в 31 миллион шведских крон, но и память на многие века. Каждый год в городской Ратуше проходит банкет по поводу присуждения Нобелевской премии. Во время этой прогулки вы узнаете историю Нобеля и его премии, как проходит вручение и все самое интересное о том, что тут есть.

Хотите увидеть своими глазами трибуну, с которой произносят свою торжественную речь номинанты на Нобелевскую премию? Или узнать, что же подают на ужин Нобелевским лауреатам? А может, вам интересно посмотреть на Золотой зал с 18 миллионами золотой мозаики, в котором проходит торжественный бал?
Тогда я приглашаю вас в городскую Ратушу.

То, что вы раньше могли видеть только 10 декабря и только по телевизору, предстанет перед вами воочию. Кроме того, у нас будет уникальная возможность подняться на башню высотой в 106 метров и увидеть Стокгольм с высоты птичьего полета.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 1441 туриста
Свой человек в Стокгольме? А если он еще и лицензированный гид, который проводит экскурсии без скучных фактов и занудных дат? Это мы! С нами можно погулять по крышам, посетить самые нетуристические
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уголки города, отправиться на квест и точно встретить Карлсона! Мы предложим вам не просто прогулку по замку, а настоящее приключение. И у нас всегда есть чем порадовать гостей, которые хотят узнать о гастрономических особенностях королевства викингов. Необыкновенная атмосфера и колоритная архитектура Стокгольма и пригорода настолько завораживают, что после знакомства с ними вы обязательно захотите вернуться сюда снова! На наших экскурсиях были Иван Ургант, Владимир Познер, Алла Духова, Егор Бероев, резиденты Камеди Клаб. Возможно, и вы наш следующий гость?

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
Отличный экскурсовод. Не часто встретишь экскурсовода, рассказывающего так увлеченно и интересно.
Отличный экскурсовод. Не часто встретишь экскурсовода, рассказывающего так увлеченно и интересно.
Отличный экскурсовод. Не часто встретишь экскурсовода, рассказывающего так увлеченно и интересно.
Отличный экскурсовод. Не часто встретишь экскурсовода, рассказывающего так увлеченно и интересно.
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Mikhail
Интересное место да с замечательным экскурсоводом, что может быть лучше!!
Спасибо Татьяне за великолепное путешествие по Стокгольму.
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А
Замечательная экскурсия. Оксана очень приятная девушка, которая даже в час времени смогла вложить огромное количество всего. Выше всяких похвал!
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А
Отличная экскурсия. Узнали много интересных фактов. Яркое событие.
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