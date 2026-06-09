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По Стокгольму - с аудиогидом в вашем смартфоне

Услышать звуки города на самостоятельной прогулке от Ратуши до Королевского дворца
Прохладный климат Стокгольма с лихвой окупается теплом его гостеприимства.

На прогулке с аудиогидом вы увидите главные достопримечательности, некоторые из которых были построены ещё при викингах.

Пройдёте по самой узкой улице города и залезете в старинную телефонную будку, попадёте на место преступления и загадаете желание у железного мальчика. И это далеко не всё!
5
3 отзыва
По Стокгольму - с аудиогидом в вашем смартфоне
По Стокгольму - с аудиогидом в вашем смартфоне
По Стокгольму - с аудиогидом в вашем смартфоне

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • мэрию Стокгольма.
  • Королевский дворец.
  • церковь Риддархольмен.
  • музей Нобелевской премии.
  • здание парламента.

И узнаете:

  • какие тайны скрывает Королевский дворец.
  • где проходит церемония вручения Нобелевской премии и какую роль играет Стокгольмская ратуша.
  • где находится самая узкая улица Стокгольма и чем она знаменита.
  • как жили шведские короли, горожане и купцы в разные эпохи.
  • что попробовать из местной кухни и какие сувениры привезти из Швеции.

Организационные детали

Это самостоятельная экскурсия без гида.
Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i
OS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение

    • Выберите удобную дату из расписания

    Стоимость аудиогида

    Тип билетаСтоимость
    Участник€12
    Необходима полная оплата. Вы можете
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На пирсе Клара Мяларстранд
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Антон
    Антон — Организатор в Стокгольм
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2023 года
    Провёл экскурсии для 4632 туристов
    Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
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    в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    3
    4
    3
    2
    1
    В
    Огромное спасибо всем причастным к созданию этого аудиогида! Действительно, не сухой пересказ фактов, а занимательный рассказ с хорошим соотношением основых исторических событий и личностей с мифами и рассказами. Очень жалею,
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    что не послушала в начале своей поездки, так как в рамках аудиогида подсвечиваются музеи (сходила по рекомендации в Нобелевский, но, к сожалению, не успела в Hallwylska museet).
    Интересно было бы, если бы экскурсия также затрагивала остров Djurgården, хотя он и состоит почти весь из музеев. Тажке круто было бы услышать побольше про скульптуры Стокгольма, так как в городе (особенно на набережных) из большое количество.
    Речь и интонация у дикторов очень приятная!
    Пользоваться сервисом супер удобно, хорошо, что работает без интернета.
    Очень рада, что узнала о существовании аудиогидов, а не просто экскурсий с гидами.

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    Т
    Замечательный аудиогид! С другими предложениями на рынке не сравнится - качество просто на высоте. За такую цену - тем более. Раньше нам попадались сухие пересказы, похожие на лекции, а здесь
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    живой, бодрый голос, интересные истории и классная подача, которая не дает скучать. Понравится всем возрастам. Особенно оценили, что можно в любой момент прерваться на обед или отдых, а потом вернуться к тому месту, где остановились. Посмотрели все, что хотели, и даже больше. Без аудиогида получилась бы просто прогулка, а так - узнали много нового и неожиданного. Обязательно будем брать еще!

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    И
    Интересно описаны локации. Мы шли немного других путём, и встроили этот аудиогид в свой маршрут. Нам нужно было от королевского сада пройти до острова музеев.
    Аудиогид понравился, рекомендую. Очень ёмко рассказывают про каждую достопримечательность.
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