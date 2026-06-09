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что не послушала в начале своей поездки, так как в рамках аудиогида подсвечиваются музеи (сходила по рекомендации в Нобелевский, но, к сожалению, не успела в Hallwylska museet).

Интересно было бы, если бы экскурсия также затрагивала остров Djurgården, хотя он и состоит почти весь из музеев. Тажке круто было бы услышать побольше про скульптуры Стокгольма, так как в городе (особенно на набережных) из большое количество.

Речь и интонация у дикторов очень приятная!

Пользоваться сервисом супер удобно, хорошо, что работает без интернета.

Очень рада, что узнала о существовании аудиогидов, а не просто экскурсий с гидами.