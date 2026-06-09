Прохладный климат Стокгольма с лихвой окупается теплом его гостеприимства.
На прогулке с аудиогидом вы увидите главные достопримечательности, некоторые из которых были построены ещё при викингах.
Пройдёте по самой узкой улице города и залезете в старинную телефонную будку, попадёте на место преступления и загадаете желание у железного мальчика. И это далеко не всё!
На прогулке с аудиогидом вы увидите главные достопримечательности, некоторые из которых были построены ещё при викингах.
Пройдёте по самой узкой улице города и залезете в старинную телефонную будку, попадёте на место преступления и загадаете желание у железного мальчика. И это далеко не всё!
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Вы увидите:
- мэрию Стокгольма.
- Королевский дворец.
- церковь Риддархольмен.
- музей Нобелевской премии.
- здание парламента.
И узнаете:
- какие тайны скрывает Королевский дворец.
- где проходит церемония вручения Нобелевской премии и какую роль играет Стокгольмская ратуша.
- где находится самая узкая улица Стокгольма и чем она знаменита.
- как жили шведские короли, горожане и купцы в разные эпохи.
- что попробовать из местной кухни и какие сувениры привезти из Швеции.
Организационные детали
Это самостоятельная экскурсия без гида.
Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i
OS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем! Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€12
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пирсе Клара Мяларстранд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 4632 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Огромное спасибо всем причастным к созданию этого аудиогида! Действительно, не сухой пересказ фактов, а занимательный рассказ с хорошим соотношением основых исторических событий и личностей с мифами и рассказами. Очень жалею,
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Т
Замечательный аудиогид! С другими предложениями на рынке не сравнится - качество просто на высоте. За такую цену - тем более. Раньше нам попадались сухие пересказы, похожие на лекции, а здесь
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И
Интересно описаны локации. Мы шли немного других путём, и встроили этот аудиогид в свой маршрут. Нам нужно было от королевского сада пройти до острова музеев.
Аудиогид понравился, рекомендую. Очень ёмко рассказывают про каждую достопримечательность.
Аудиогид понравился, рекомендую. Очень ёмко рассказывают про каждую достопримечательность.
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