Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Стокгольм на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 36 отзывов Индивидуальная до 10 чел. В Стокгольм с детьми Проведите 2 часа в захватывающем путешествии по Стокгольму, где сказки оживают и история встречается с весельем Начало: На Slottbacken 2 в Старом городе, напротив всадник... €254 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 7 отзывов Квест до 20 чел. Обзорная-квест по дворцу и Старому городу Приглашаем в увлекательное путешествие по историческим местам Стокгольма, где каждый шаг раскрывает новую тайну €267 за всё до 20 чел. 1.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Музыкальный Стокгольм - экскурсия в музей ABBA Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по музыкальной истории Швеции через жизнь и творчество группы ABBA €200 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Стокгольм

