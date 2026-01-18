Индивидуальная
до 10 чел.
В Стокгольм с детьми
Проведите 2 часа в захватывающем путешествии по Стокгольму, где сказки оживают и история встречается с весельем
Начало: На Slottbacken 2 в Старом городе, напротив всадник...
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€254 за всё до 10 чел.
Квест
до 20 чел.
Обзорная-квест по дворцу и Старому городу
Приглашаем в увлекательное путешествие по историческим местам Стокгольма, где каждый шаг раскрывает новую тайну
20 янв в 10:30
21 янв в 10:30
€267 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Музыкальный Стокгольм - экскурсия в музей ABBA
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по музыкальной истории Швеции через жизнь и творчество группы ABBA
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стокгольм
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Стокгольм
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Стокгольм в январе 2026
Сейчас в Стокгольм в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 267. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Стокгольм (Швеция 🇸🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 44 ⭐ отзыва, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швеции. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март