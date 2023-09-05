Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стокгольм

Стокгольмская Ратуша — это не только место заседаний правительства города — именно здесь проводится знаменитый Нобелевский банкет. На экскурсии вы узнаете необычную историю Ратуши, посетите её главные залы и сможете полюбоваться Стокгольмом с высоты 106-метровой башни.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История и архитектура Ратуши

Ратуша Стокгольма — это главное украшение, которое обо многом может рассказать. Вы узнаете её необычную историю, посетите зал заседаний правительства с уникальным потолком, напоминающим корабль викингов, комнату свадеб и галерею Принца для политических банкетов.

Место вручения Нобелевской премии

Вы побываете в Голубом зале, где проходит знаменитый банкет, в зале Трёх Корон, где берут интервью у лауреатов и в Золотом зале, где проходит бал — его стены украшенны византийскими мозаиками. И, конечно, узнаете историю Нобелевской премиии.

При желании можно подняться на 106-метровую башню Ратуши и полюбоваться на город (башня открыта с мая по октябрь).

Организационные детали

Билеты в Ратушу не включены в стоимость экскурсии: 150 крон — взрослые, 130 крон — студенты и пенсионеры, 60 крон — дети, до 7 лет бесплатно.