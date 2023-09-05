Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стокгольм

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Стокгольмская Ратуша - лебедь, плывущий по воде

Узнать историю символа города и пройти по его залам
Стокгольмская Ратуша — это не только место заседаний правительства города — именно здесь проводится знаменитый Нобелевский банкет.

На экскурсии вы узнаете необычную историю Ратуши, посетите её главные залы и сможете полюбоваться Стокгольмом с высоты 106-метровой башни.
4.5
2 отзыва
Стокгольмская Ратуша - лебедь, плывущий по воде
Стокгольмская Ратуша - лебедь, плывущий по воде
Стокгольмская Ратуша - лебедь, плывущий по воде

Описание экскурсии

История и архитектура Ратуши

Ратуша Стокгольма — это главное украшение, которое обо многом может рассказать. Вы узнаете её необычную историю, посетите зал заседаний правительства с уникальным потолком, напоминающим корабль викингов, комнату свадеб и галерею Принца для политических банкетов.

Место вручения Нобелевской премии

Вы побываете в Голубом зале, где проходит знаменитый банкет, в зале Трёх Корон, где берут интервью у лауреатов и в Золотом зале, где проходит бал — его стены украшенны византийскими мозаиками. И, конечно, узнаете историю Нобелевской премиии.

При желании можно подняться на 106-метровую башню Ратуши и полюбоваться на город (башня открыта с мая по октябрь).

Организационные детали

Билеты в Ратушу не включены в стоимость экскурсии: 150 крон — взрослые, 130 крон — студенты и пенсионеры, 60 крон — дети, до 7 лет бесплатно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — ваш гид в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1357 туристов
Я живу в Стокгольме 14 лет и работаю гидом-переводчиком на протяжении 12 лет. Сама из Санкт-Петербурга, закончила наш «Большой Университет» СПбГУ — отделение английской филологии. Имею официальную авторизацию стокгольмского гида
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для всего города и музеев и сертификат по работе с людьми на высоте для прогулок по крышам города. Помимо этого имею педагогический диплом стокгольмского университета. Буду рада встрече с вами и вашими спутниками!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
М
Ввлентина- замечательный гид, эрудированный, доброжелательный и остроумный. Экскурсия прошла отлично, нам было очень интересно, узнали столько нового о ратуше. Очень рекомендуем всем!
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Б
Очень приятный гид Валентина Все очень интересно рассказала
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