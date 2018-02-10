Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стокгольм

Стокгольмская Ратуша – лебедь, плывущий по воде

Узнать историю символа города и пройти по его залам

4
1 отзыв
Стокгольмская Ратуша — это не только место заседаний правительства города — именно здесь проводится знаменитый Нобелевский банкет.

На экскурсии вы узнаете необычную историю Ратуши, посетите её главные залы и сможете полюбоваться Стокгольмом с высоты 106-метровой башни.
Стокгольмская Ратуша – лебедь, плывущий по воде
Стокгольмская Ратуша – лебедь, плывущий по воде
Стокгольмская Ратуша – лебедь, плывущий по воде
Стокгольмская Ратуша – лебедь, плывущий по воде
Стокгольмская Ратуша – лебедь, плывущий по воде
Стокгольмская Ратуша – лебедь, плывущий по воде
Стокгольмская Ратуша – лебедь, плывущий по воде
Стокгольмская Ратуша – лебедь, плывущий по воде

Что вас ожидает

История и архитектура Ратуши

Ратуша Стокгольма — это главное украшение, которое обо многом может рассказать. Вы узнаете её необычную историю, посетите зал заседаний правительства с уникальным потолком, напоминающим корабль викингов, комнату свадеб и галерею Принца для политических банкетов.

Место вручения Нобелевской премии

Вы побываете в Голубом зале, где проходит знаменитый банкет, в зале Трёх Корон, где берут интервью у лауреатов и в Золотом зале, где проходит бал — его стены украшенны византийскими мозаиками. И, конечно, узнаете историю Нобелевской премиии.

При желании можно подняться на 106-метровую башню Ратуши и полюбоваться на город (башня открыта с мая по октябрь).

Организационные детали

Билеты в Ратушу не включены в стоимость экскурсии: 110 крон — взрослые, 90 крон — студенты и пенсионеры, 50 крон — дети, до 12 лет бесплатно.

Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valentina
Valentina
Я живу в Стокгольме 10 лет и работаю гидом-переводчиком на протяжении 9 лет. Сама из Санкт-Петербурга, закончила наш «Большой Университет» СПбГУ — отделение английской филологии. Имею сертификат стокгольмского гида и сертификат, подтверждаемый ежегодно авторитетной комиссией, по работе с людьми на высоте (для прогулок по крышам города). Буду рада встрече с вами и вашими спутниками!
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1 реальный отзыв

Б
10 фев 2018
Очень приятный гид Валентина Все очень интересно рассказала

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