5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Резиденция шведских монархов

Немало загадок и тайн хранят стены этого дворца, здесь много потайных комнат, которые обычный человек не сразу заметит. Почему старый дворец сгорел и как строили новый? Все это вы обязательно узнаете. Вы увидите рабочие кабинеты, парадные залы и драгоценности монаршей семьи. Узнаете историю создания дворца (она не будет скучной, обещаю). Наконец, вам откроется тайна величия прекрасной северной державы и секреты ее благополучия. Ну и конечно, посмотрим, где проходят королевские свадьбы и торжественная смена караула. А еще вы сможете примерить корону и королевскую мантию!

Гамла-Стан — сердце Стокгольма

Вы отправитесь на прогулку по Старому городу, или Гамла-Стану, с его разноцветными домиками и аутентичной атмосферой. Протиснетесь через узкую улицу и загадаете желание около самого маленького памятника в Европе. Отгадаете, что написано на руническом камне и какая из церквей счастливая, а какая была проклята. Узнаете о событиях полувековой давности на Большой площади, секретах короля Жана Батиста Бернадотта и страшной тайне шведской королевы Кристины. Попробуете самые вкусные булочки от Карлсона. И прикоснетесь к современной жизни Стокгольма.