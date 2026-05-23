5 отзывов оставили туристы

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Обзорная-квест по дворцу и Старому городу

Приглашаем в увлекательное путешествие по историческим местам Стокгольма, где каждый шаг раскрывает новую тайну
Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает страницу из книги истории, а каждый поворот скрывает загадку.

Ваше приключение начнется в величественных залах дворца, где вас ждут не только истории о монаршей
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семье, но и интерактивные задания, раскрывающие тайны прошлого.

Вы узнаете, как строился дворец, исследуете парадные залы и даже сможете примерить королевские регалии.

Затем ваш путь приведет в Гамла-Стан, сердце Стокгольма, где узкие улочки и цветные домики расскажут свои истории.

Вы узнаете о тайнах короля Жана Батиста Бернадотта, загадаете желание у самого маленького памятника в Европе и отгадаете, что написано на руническом камне.

Ваше приключение обещает быть не только познавательным, но и невероятно увлекательным, ведь история - это не просто даты и события, это живая легенда, которую вы сможете почувствовать и прожить в этой квест-экскурсии

5
8 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Интерактивные задания и загадки
  • 👑 Посещение королевских залов и кабинетов
  • 🏰 Увлекательные истории и тайны дворца
  • 🌆 Прогулка по историческому Старому городу
  • 🎭 Возможность примерить корону и мантию
  • 🍰 Дегустация вкусных булочек от Карлсона

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для участия в квесте - июнь, июль и август. В это время погода в Стокгольме наиболее комфортная, а улицы Старого города оживают благодаря туристам и местным жителям. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода может быть менее предсказуемой, но всё ещё подходящей для прогулок. Зимой, хотя квест и проходит частично в помещении, холод и снег могут создать дополнительные трудности, но для любителей зимних пейзажей это может стать особым опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная-квест по дворцу и Старому городу
Обзорная-квест по дворцу и Старому городу
Обзорная-квест по дворцу и Старому городу

Что можно увидеть

  • Резиденция шведских монархов
  • Гамла-Стан
  • Большая площадь
  • Королевский дворец
  • Королевская церковь

Описание экскурсии

Резиденция шведских монархов

Немало загадок и тайн хранят стены этого дворца, здесь много потайных комнат, которые обычный человек не сразу заметит. Почему старый дворец сгорел и как строили новый? Все это вы обязательно узнаете. Вы увидите рабочие кабинеты, парадные залы и драгоценности монаршей семьи. Узнаете историю создания дворца (она не будет скучной, обещаю). Наконец, вам откроется тайна величия прекрасной северной державы и секреты ее благополучия. Ну и конечно, посмотрим, где проходят королевские свадьбы и торжественная смена караула. А еще вы сможете примерить корону и королевскую мантию!

Гамла-Стан — сердце Стокгольма

Вы отправитесь на прогулку по Старому городу, или Гамла-Стану, с его разноцветными домиками и аутентичной атмосферой. Протиснетесь через узкую улицу и загадаете желание около самого маленького памятника в Европе. Отгадаете, что написано на руническом камне и какая из церквей счастливая, а какая была проклята. Узнаете о событиях полувековой давности на Большой площади, секретах короля Жана Батиста Бернадотта и страшной тайне шведской королевы Кристины. Попробуете самые вкусные булочки от Карлсона. И прикоснетесь к современной жизни Стокгольма.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 1440 туристов
Свой человек в Стокгольме? А если он еще и лицензированный гид, который проводит экскурсии без скучных фактов и занудных дат? Это мы! С нами можно погулять по крышам, посетить самые нетуристические
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уголки города, отправиться на квест и точно встретить Карлсона! Мы предложим вам не просто прогулку по замку, а настоящее приключение. И у нас всегда есть чем порадовать гостей, которые хотят узнать о гастрономических особенностях королевства викингов. Необыкновенная атмосфера и колоритная архитектура Стокгольма и пригорода настолько завораживают, что после знакомства с ними вы обязательно захотите вернуться сюда снова! На наших экскурсиях были Иван Ургант, Владимир Познер, Алла Духова, Егор Бероев, резиденты Камеди Клаб. Возможно, и вы наш следующий гость?

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
A
Татьяна оченб увлекательно рассказала нам о Стокгольме, раскрыв изюминку города. Экскурсия прошла на одном дыхании.
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Владислаа
Экскурсия оставила самые приятные впечатления. Все очень понравилось, а особенно квалификация, профессионализм и подача материала экскурсовода Татьяны. Было интересно, легко и увлекательно.
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Т
Доброго дня.
Экскурсия прошла отлично, знания гида очень глубокие, милые подробности придали экскурсии не только позновательные, но очаровательный нотки эпохи королевского правления.
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S
Татьяна - светлый человек и суперпрофессионал. В виде исключения согласилась провести эскурсию буквально на следующий день. Было очень интересно и нескучно, 10/10
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Е
Большое спасибо Марии за экскурсию по Королевскому дворцу. Профессионально, интересно, познавательно. Рекомендую
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Г
Очень рекомендую, Оксана очень интересный и профессиональный гид! Очень интересная экскурсия!
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