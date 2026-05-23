5 отзывов оставили туристы

Лучшие месяцы для участия в квесте - июнь, июль и август. В это время погода в Стокгольме наиболее комфортная, а улицы Старого города оживают благодаря туристам и местным жителям. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода может быть менее предсказуемой, но всё ещё подходящей для прогулок. Зимой, хотя квест и проходит частично в помещении, холод и снег могут создать дополнительные трудности, но для любителей зимних пейзажей это может стать особым опытом.

Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает страницу из книги истории, а каждый поворот скрывает загадку.Ваше приключение начнется в величественных залах дворца, где вас ждут не только истории о монаршей

семье, но и интерактивные задания, раскрывающие тайны прошлого. Вы узнаете, как строился дворец, исследуете парадные залы и даже сможете примерить королевские регалии. Затем ваш путь приведет в Гамла-Стан, сердце Стокгольма, где узкие улочки и цветные домики расскажут свои истории. Вы узнаете о тайнах короля Жана Батиста Бернадотта, загадаете желание у самого маленького памятника в Европе и отгадаете, что написано на руническом камне. Ваше приключение обещает быть не только познавательным, но и невероятно увлекательным, ведь история - это не просто даты и события, это живая легенда, которую вы сможете почувствовать и прожить в этой квест-экскурсии

Описание экскурсии

Резиденция шведских монархов

Немало загадок и тайн хранят стены этого дворца, здесь много потайных комнат, которые обычный человек не сразу заметит. Почему старый дворец сгорел и как строили новый? Все это вы обязательно узнаете. Вы увидите рабочие кабинеты, парадные залы и драгоценности монаршей семьи. Узнаете историю создания дворца (она не будет скучной, обещаю). Наконец, вам откроется тайна величия прекрасной северной державы и секреты ее благополучия. Ну и конечно, посмотрим, где проходят королевские свадьбы и торжественная смена караула. А еще вы сможете примерить корону и королевскую мантию!

Гамла-Стан — сердце Стокгольма

Вы отправитесь на прогулку по Старому городу, или Гамла-Стану, с его разноцветными домиками и аутентичной атмосферой. Протиснетесь через узкую улицу и загадаете желание около самого маленького памятника в Европе. Отгадаете, что написано на руническом камне и какая из церквей счастливая, а какая была проклята. Узнаете о событиях полувековой давности на Большой площади, секретах короля Жана Батиста Бернадотта и страшной тайне шведской королевы Кристины. Попробуете самые вкусные булочки от Карлсона. И прикоснетесь к современной жизни Стокгольма.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.