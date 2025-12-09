Найдено 3 экскурсии в категории « Панорамы » в Цюрихе на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 36 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Счастливый день в Цюрихе: индивидуальная экскурсия Цюрих делает людей счастливее! Погрузитесь в атмосферу города, узнайте его легенды и ценности, насладитесь видами Альп и уютными двориками Начало: Главный жд вокзал Цюриха (Zurich HB) «А в парке Линденхоф посетите смотровую площадку, с которой открываются сказочные панорамы Цюриха на фоне заснеженных Альп» €218 за всё до 5 чел. Пешая 2 часа 34 отзыва Индивидуальная до 6 чел. «Лицо» и легенды Цюриха Было очень душевно и интересно - скорее, как побывали в гостях! Начало: мост Мюнстербрюкке «Обязательно поднимемся на смотровую площадку и зайдём «в гости» к Ильичу (куда же без него:) Сопровождать городские панорамы будут легенды о Карле Великом и других цюрихских (порой весьма неординарных) персонажах» €230 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 74 отзыва Мини-группа до 10 чел. Групповая экскурсия по главным достопримечательностям Цюриха Лёгкая и насыщенная прогулка по Цюриху с посещением главных достопримечательностей, включая церковь с самым большим циферблатом в Европе и ремесленный квартал Начало: В здании центрального вокзала «Вы осмотрите главный собор Гроссмюнстер и посетите «Двор лип», откуда открывается великолепная панорама города» Расписание: ежедневно в 15:15 €50 за человека Другие экскурсии Цюриха

