Индивидуальная
до 5 чел.
Счастливый день в Цюрихе: индивидуальная экскурсия
Цюрих делает людей счастливее! Погрузитесь в атмосферу города, узнайте его легенды и ценности, насладитесь видами Альп и уютными двориками
Начало: Главный жд вокзал Цюриха (Zurich HB)
«А в парке Линденхоф посетите смотровую площадку, с которой открываются сказочные панорамы Цюриха на фоне заснеженных Альп»
12 дек в 10:00
15 дек в 15:00
€218 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Лицо» и легенды Цюриха
Было очень душевно и интересно - скорее, как побывали в гостях!
Начало: мост Мюнстербрюкке
«Обязательно поднимемся на смотровую площадку и зайдём «в гости» к Ильичу (куда же без него:) Сопровождать городские панорамы будут легенды о Карле Великом и других цюрихских (порой весьма неординарных) персонажах»
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€230 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по главным достопримечательностям Цюриха
Лёгкая и насыщенная прогулка по Цюриху с посещением главных достопримечательностей, включая церковь с самым большим циферблатом в Европе и ремесленный квартал
Начало: В здании центрального вокзала
«Вы осмотрите главный собор Гроссмюнстер и посетите «Двор лип», откуда открывается великолепная панорама города»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€50 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Панорамы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Цюрихе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Цюриху в декабре 2025
Сейчас в Цюрихе в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 230. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Цюрихе (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Панорамы», 144 ⭐ отзыва, цены от €50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль