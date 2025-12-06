Индивидуальная
до 4 чел.
В сказочный город Люцерн из Цюриха
Откройте для себя Люцерн: прогулка по набережной, история города и его архитектурные шедевры
14 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Счастливый день в Цюрихе: индивидуальная экскурсия
Цюрих делает людей счастливее! Погрузитесь в атмосферу города, узнайте его легенды и ценности, насладитесь видами Альп и уютными двориками
Начало: Главный жд вокзал Цюриха (Zurich HB)
12 дек в 10:00
15 дек в 15:00
€218 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Цюриха: старинные улочки, соборы и Банхофштрассе
Цюрих - город старинных улочек и готических соборов. Прогулка по историческому центру, посещение знаковых мест и панорамные виды с Линденхоф
Начало: На главном вокзале
14 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Люцерн и его живописные окрестности (из Цюриха на авто)
Исследовать центр Люцерна, погулять у подножия горы Бюргеншток и увидеть озеро Четырёх кантонов
15 дек в 09:30
16 дек в 09:30
€599 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лихтенштейн + термальные источники
Комбинированное путешествие: столица Лихтенштейна и швейцарский спа-комплекс. Узнайте о княжестве и насладитесь природой
Начало: У вашего отеля
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€550 за всё до 4 чел.
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Цюрих - путешествие во времени
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Парадеплатц 8
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€176
€195 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег6 декабря 2025Все было чудесно! Интереснейшая экскурсия по Цюриху!
- ММарина5 декабря 2025Прекрасное времяпровождение с Юлей🥰
Я не первый раз в Цюрихе, но без Юли таких укромных и красивых мест я не видела.
Не принужденная подача информации, рекомендации что попробовать и привезти в подарок 🥰
- ТТатьяна22 ноября 2025Прекрасная экскурсия! С Юлией очень комфортно и интересно. Дегустация вина, спа курорт, живописные ландшафты, море информации и возможность задать все вопросы о жизни в Швейцарии и Лихтенштейне. Однозначно рекомендую!
- ЯЯна18 ноября 2025Это было незабываемое путешествие. Спасибо огромное Юлии за чудесные 2 дня. Дружеская атмосфера, много интересной информации. Не торопясь осмотрели все
- YYuri28 октября 2025От экскурсии остались самые приятные впечатления. Юля провела не только по самым известным местам Цюриха, но так же показала город
- ИИнна7 октября 2025Красивые места, хороший гид
- ААлёна30 сентября 2025Отличная экскурсия была! Нам понравилось
- AAnna21 сентября 2025Мы провели замечательный день с Юлией!
Она предложила отличную программу под наши интересы, в итоге мы успели все и даже больше!
Юлия
- ИИван21 сентября 2025Юлия отличный гид, всем рекомендую для первого знакомства с городом Цюрих!
- ННаталья16 сентября 2025Благодаря Юлии, смогли узнать много исторических фактов, побывать в красивых местах, сделать замечательные семейные фото на память о прекрасном времени,
- ЮЮлия3 сентября 2025Потрясающая экскурсия! Очень интересно, легко и при этом информативно, чудесный маршрут! Алексей может ответить на любой вопрос, касающийся истории Швейцарии, что очень ценно!
- ЯЯков1 сентября 2025Благодарность Юле за замечательную прогулку по Цюриху и погружение в т. ч. в детали, которые нас интересовали за рамками экскурсии
- ДДжамиля29 августа 2025Прекрасная экскурсия была по Цюриху!!! Спасибо большое!!! 🌹
- LLina26 августа 2025Экскурсия нам очень понравилась.
Два часа очень быстро пролетели, но нам удалось побывать на многих красивых, известных и знаменательных местах города
- ЕЕлена23 августа 2025Огромное спасибо Алексею за чудесную прогулку по Цюриху. Дети (12 и 16 лет) остались в полном восторге. Легко, непринужденно, информативно
- ИИван21 августа 2025Все отлично
- ААнжелика20 августа 2025Спасибо большое за экскурсию! Все было очень интересно и содержательно! Рекомендую 100%👍👍👍
- ЛЛюция20 августа 2025Благодарим Лиану за познавательную, интересную экскурсию!!!
Лиана деликатный, внимательный экскурсовод. Ответила на вопросы, посоветовала еще места для посещения.
- ННаталия13 августа 2025Спасибо за экскурсию, было очень интересно и динамично. Цюрих открылся нам со всех сторон. Увидели и старый город, и набережные, и ратуши, и церкви, и бутики и традиционные ресторанчики. Если будете день в Цюрихе, рекомендую гида Юлию👍🍋
- ООльга11 августа 2025Лиана прекрасный экскурсовод и человек! Для знакомства с Цюрихом крайне рекомендую эту экскурсию!
