1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
В сказочный город Люцерн из Цюриха: индивидуальная экскурсия
Люцерн - туристическая мекка Швейцарии. Прогулка по озеру, древний мост, памятник «Умирающий лев», старинные храмы и уютные переулки ждут вас
«Одна из главных достопримечательностей Люцерна — это озеро, расположенное в центре города и окруженное плотным кольцом белоснежных гор»
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Из Цюриха - в сырный кантон Аппенцелль
Побывать в местах с обложки National Geographic
«По желанию вы сможете пообедать в горном ресторане»
28 июня в 09:00
29 июня в 09:00
450€428 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Из Цюриха - в долину водопадов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу вдохновения великих личностей, посетив долину Лаутербруннена и Трюмельбахский водопад
«В хорошую погоду вы увидите 72 водопада»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
490€441 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия21 июня 2024Спасибо, все прошло в очень приятной дружеской атмосфере и мы узнали о Швейцарии много нового:) Алексей создал для нас волшебное настроение;) очень рекомендуем.
- ММарина13 июня 2024Огромное спасибо чудесному гиду Алексею за обзорную экскурсию по сказочному Люцерну! Алексей очень обаятельный эрудированный человек с прекрасным чувством юмора. Он талантливый рассказчик: экскурсия пролетела на одном дыхании!
- ТТатьяна7 апреля 2024Спасибо большое Алексею за прекрасно проведенное время в Люцерне!
Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Природа и пейзажи»
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