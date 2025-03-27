Лихтенштейн + термальные источники: путешествие из Цюриха

Посетить уютную столицу Лихтенштейна и отдохнуть в швейцарском спа-комплексе Бад Рагац
Приглашаю в комбинированное путешествие, сочетающее прогулку по очаровательной столице Лихтенштейна и отдых на швейцарском термальном курорте Бад Рагац, известном с 13 века.

Вы полюбуетесь горными пейзажами, сравните жизнь в двух развитых странах и узнаете много интересных фактов о каждой из них.
5
4 отзыва
Лихтенштейн + термальные источники: путешествие из Цюриха
Лихтенштейн + термальные источники: путешествие из Цюриха
Лихтенштейн + термальные источники: путешествие из Цюриха
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На экскурсии вы:

Полюбуетесь горным хребтом Хайдиланд по пути из Швейцарии в Лихтенштейн.
Погуляете по столице Лихтенштейна — уютному городку Вадуц. Посмотрите на замок, где живёт княжеская семья. И по желанию посетите местную винодельню.
Пообедаете в одном из традиционных ресторанов, где можно попробовать блюда национальной кухни. Например, рёбрышки с капустой.
Посетите знаменитый швейцарский спа-комплекс Бад Рагац с термальными бассейнами и живописным видом на Альпы.

Я расскажу:

О становлении княжества и о том, как оно стало независимым государством.
О правящей династии Лихтенштейнов и современной роли князя в государственном управлении.
Как Лихтенштейн сумел сохранить независимость и нейтралитет в разные периоды истории, особенно во время мировых войн.
Как он стал одним из богатейших государств мира с очень высоким уровнем жизни.
Каким образом в нём сегодня развиваются банковский сектор, международные финансовые услуги и оффшорный бизнес.

Организационные детали

  • Транспорт — комфортабельный внедорожник Volkswagen Tiguan.
  • Время в пути из Швейцарии в Лихтенштейн — около 1,5 часов в одну сторону.
  • Дополнительные расходы: винодельня с дегустацией — 30 франков с человека, спа-комплекс — 67 франков взрослые, 51 франк дети, до 3 лет бесплатно, обед (в том числе для гида) — по меню.
  • Время пребывания в спа-комплексе — 2 часа.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Анна
27 мар 2025
Мы в восторге!
Да, экскурсия очень дорогая, но это же Швейцария! Ну и вы добавите в копилку новую страну)
По нашему запросу гид поменял винодельню на обзорную экскурсию по Цюриху, за это
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огромное спасибо.
Мне не очень понравились термы, но в любом случае, я там побывала и составила свое представление.
Юлия дала много полезной информации не только по теме экскурсии, но и по многим вопросам о жизни, учебе и т. д. в Швейцарии. Когда гид любит свою страну проживания - это всегда добавляет положительных эмоций, спасибо Юлии!

Мы в восторге!Мы в восторге!Мы в восторге!Мы в восторге!Мы в восторге!
А
24 мар 2025
Юлия, нам просто посчастливилось с вами путешествовать! Знания Юлии о регионе, культуре и истории были впечатляющими и добавляли невероятную глубину к каждому аспекту экскурсии. Я искренне признательна за этот опыт, за вашу помощь и рекомендации! Надеюсь, что другие также смогут насладиться таким же прекрасным сопровождением в своих путешествиях!
Sarkis
15 янв 2025
Юлия отличный гид. Было очень интересно!
Б
10 янв 2025
Превосходно! Интересная и познавательная экскурсия, всем рекомендую!

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