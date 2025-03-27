Что вас ожидает

На экскурсии вы:

Полюбуетесь горным хребтом Хайдиланд по пути из Швейцарии в Лихтенштейн.

Погуляете по столице Лихтенштейна — уютному городку Вадуц. Посмотрите на замок, где живёт княжеская семья. И по желанию посетите местную винодельню.

Пообедаете в одном из традиционных ресторанов, где можно попробовать блюда национальной кухни. Например, рёбрышки с капустой.

Посетите знаменитый швейцарский спа-комплекс Бад Рагац с термальными бассейнами и живописным видом на Альпы.

Я расскажу:

О становлении княжества и о том, как оно стало независимым государством.

О правящей династии Лихтенштейнов и современной роли князя в государственном управлении.

Как Лихтенштейн сумел сохранить независимость и нейтралитет в разные периоды истории, особенно во время мировых войн.

Как он стал одним из богатейших государств мира с очень высоким уровнем жизни.

Каким образом в нём сегодня развиваются банковский сектор, международные финансовые услуги и оффшорный бизнес.

Организационные детали