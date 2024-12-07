9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Цюриха - в долину водопадов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу вдохновения великих личностей, посетив долину Лаутербруннена и Трюмельбахский водопад
«Какие легенды ходят вокруг пиков Бернских гор — Юнгфрау, Фйгер и Менх»
Завтра в 12:00
15 дек в 08:00
€595 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В сказочный город Люцерн из Цюриха
Откройте для себя Люцерн: прогулка по набережной, история города и его архитектурные шедевры
«Одна из главных достопримечательностей Люцерна — это озеро, расположенное в центре города и окруженное плотным кольцом белоснежных гор»
Сегодня в 08:00
16 дек в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
скидка
10%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люцерн и его живописные окрестности
Погрузитесь в атмосферу Люцерна, осмотрите знаменитые достопримечательности и насладитесь природой Швейцарии. Уникальная экскурсия на авто из Цюриха
«Далее мы отправимся на гору Бюргеншток, где выпьем кофе с панорамным видом в красивой гостинице»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
599€540 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElena7 декабря 2024Прекрасно отдохнули,показали интересные места. Все экскурсия пролетела не заметно,спасибо Юлии помогла с размещением в отель,отдельное спасибо
- ААлександр8 ноября 2024Отличный формат экскурсии, действительно того стоит) Гид Юлия отлично проводит экскурсию, много интересного расскажет, время пролетает незаметно) впечатлений море)
- ЕЕлена7 ноября 2024Это та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горами, музыкальными коровками и кристально
- ЖЖанна17 сентября 2024Отличный организатор! Алексея приятно слушать!
- ННодир1 сентября 2024Тем кто собирается в Швейцарию, Люцерн рекомендуют как жемчужину. И ожидания оправдались. Алексей провел экскурсию на высоком уровне, по дороге из Цюриха мы увидели и узнали много нового за пределами Люцерна.
- ББорис8 августа 2024Несмотря на дождь и ветер, экскурсия была замечательной. Алексею удалось влюбить нас в этот город, благодаря ему мы обязательно вернемся в Швейцарию!
Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Горы»
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