Экскурсии к горам Цюриха

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Цюрихе на русском языке, цены от €380, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Из Цюриха - в долину водопадов
На машине
6 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Цюриха - в долину водопадов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу вдохновения великих личностей, посетив долину Лаутербруннена и Трюмельбахский водопад
«Какие легенды ходят вокруг пиков Бернских гор — Юнгфрау, Фйгер и Менх»
Завтра в 12:00
15 дек в 08:00
595 за всё до 4 чел.
В сказочный город Люцерн из Цюриха
На машине
25 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В сказочный город Люцерн из Цюриха
Откройте для себя Люцерн: прогулка по набережной, история города и его архитектурные шедевры
«Одна из главных достопримечательностей Люцерна — это озеро, расположенное в центре города и окруженное плотным кольцом белоснежных гор»
Сегодня в 08:00
16 дек в 08:00
380 за всё до 4 чел.
Люцерн и его живописные окрестности (из Цюриха на авто)
На машине
скидка
10%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люцерн и его живописные окрестности
Погрузитесь в атмосферу Люцерна, осмотрите знаменитые достопримечательности и насладитесь природой Швейцарии. Уникальная экскурсия на авто из Цюриха
«Далее мы отправимся на гору Бюргеншток, где выпьем кофе с панорамным видом в красивой гостинице»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
599540 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    7 декабря 2024
    Из Цюриха - в долину водопадов
    Прекрасно отдохнули,показали интересные места. Все экскурсия пролетела не заметно,спасибо Юлии помогла с размещением в отель,отдельное спасибо
  • А
    Александр
    8 ноября 2024
    Из Цюриха - в долину водопадов
    Отличный формат экскурсии, действительно того стоит) Гид Юлия отлично проводит экскурсию, много интересного расскажет, время пролетает незаметно) впечатлений море)
    Отличный формат экскурсии, действительно того стоит)Отличный формат экскурсии, действительно того стоит)
  • Е
    Елена
    7 ноября 2024
    Из Цюриха - в долину водопадов
    Это та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горами, музыкальными коровками и кристально
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    чистыми водопадами. Юлия оказалась замечательным гидом: она не только прекрасно знала историю и культуру региона, но и умела делиться своим восторгом от природы и любовью к этим местам. Все было максимально комфортно и душевно ❤️Мы прогуливались по живописным тропам, окружённым зелеными лугами и величественными горами, где цветы распускались во всей своей красе, а в воздухе витал свежий альпийский аромат. Под конец экскурсии мы заехали в очень красивый Resort с живописными видами с горы и пообедали там❤️ Экскурсия оставила у меня незабываемые впечатления и желание вернуться снова. Если вы ищете идеальный способ узнать о настоящей Швейцарии и насладиться ее природными чудесами, я настоятельно рекомендую экскурсию с Юлией! Это было просто потрясающе!

    Это та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горамиЭто та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горамиЭто та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горамиЭто та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горамиЭто та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горамиЭто та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горамиЭто та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горамиЭто та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горамиЭто та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горамиЭто та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горами
  • Ж
    Жанна
    17 сентября 2024
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Отличный организатор! Алексея приятно слушать!
  • Н
    Нодир
    1 сентября 2024
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Тем кто собирается в Швейцарию, Люцерн рекомендуют как жемчужину. И ожидания оправдались. Алексей провел экскурсию на высоком уровне, по дороге из Цюриха мы увидели и узнали много нового за пределами Люцерна.
  • Б
    Борис
    8 августа 2024
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Несмотря на дождь и ветер, экскурсия была замечательной. Алексею удалось влюбить нас в этот город, благодаря ему мы обязательно вернемся в Швейцарию!
    Несмотря на дождь и ветер, экскурсия была замечательной. Алексею удалось влюбить нас в этот город, благодаря ему мы обязательно вернемся в Швейцарию!

Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Горы»

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Сколько стоит экскурсия по Цюриху в декабре 2024
Сейчас в Цюрихе в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 380 до 595 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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