2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по главным достопримечательностям Цюриха
Лёгкая и насыщенная прогулка по Цюриху с посещением главных достопримечательностей, включая церковь с самым большим циферблатом в Европе и ремесленный квартал
Начало: В здании центрального вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
19 окт в 15:15
€45 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Цюриха: старинные улочки, соборы и Банхофштрассе
Цюрих - город старинных улочек и готических соборов. Прогулка по историческому центру, посещение знаковых мест и панорамные виды с Линденхоф
Начало: На главном вокзале
19 окт в 08:00
20 окт в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Цюрихом
Прогулка по Цюриху подарит яркие эмоции и ценные знания. Узнайте о церкви с самым большим циферблатом, где жил Ленин и многое другое
Начало: В вестибюле железнодорожного вокзала Hauptbahnhof
Завтра в 10:00
19 окт в 10:00
от €180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEmil8 октября 2024Прекрасная прогулка по городу. Люсинэ любезно помогает и отвечает на вопросы даже после экскурсии.
- ННадежда4 октября 2024Прекрасная и очень интересная экскурсия!!!
- ННуне3 октября 2024Мы очень благодарны Алексею за интересную и плодотворную экскурсию. Получили большое удовольствие от этой экскурсии. Рекомендую Алексея
- ААсмик25 сентября 2024Большое спасибо Алексею за интересную экскурсию по Цюрихе. Всё было организовано на высшем уровне,проведено отлично. За 2 часа мы получили большое удовольствие от экскурсии. Рекомендуем этого гида.
- AAlexander15 сентября 2024Я считаю что нам очень повезло. Моя жена и я приехали в Цюрих на два дня и в первой же
- ЮЮлия3 сентября 202423 августа я и два моих сына были на экскурсии с Алексеем. Старший сын (15 лет) сказал, что это была
Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Самое главное»
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Сколько стоит экскурсия по Цюриху в октябре 2024
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