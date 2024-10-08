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день у нас была эта экскурсия с гидом Lucine. И несмотря на то что мне спали всю ночь и были очень усталыми она смогла нас увлечь своими рассказами так что мы совсем забыли про усталость. Маршрут был продуман очень хорошо. Были остановки, посещения туалетов и рекомендации ресторанов которых можно поесть в вкусно и недорого. Она была бесподобной и у нас остались очень позитивные впечатления от города и конечно же от нашего гида. Большое спасибо.