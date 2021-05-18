Полезная информация о Цюрихе

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Местное время в Цюрихе
23:4442
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇭 Швейцария
Название городаЦюрих
По-английскиZurich
Столица регионаЦюрих является столицей региона
Население города341 730 чел.
АэропортЦюрих ZRH
Часовой поясEurope/Zurich
Средняя высота429 м. от уровня моря

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