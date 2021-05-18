Полезная информация о Цюрихе
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Местное время в Цюрихе
23:4442
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇭 Швейцария
|Название города
|Цюрих
|По-английски
|Zurich
|Столица региона
|Цюрих является столицей региона
|Население города
|341 730 чел.
|Аэропорт
|Цюрих ZRH
|Часовой пояс
|Europe/Zurich
|Средняя высота
|429 м. от уровня моря
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