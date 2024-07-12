Отправляйтесь в увлекательное путешествие по самому маленькому кантону Швейцарии.
В музее сыра Appenzeller откроются секреты изготовления знаменитого сыра, который хранится уже 800 лет.
Канатная дорога на Эбенальп поднимет вас на высоту 1700
В музее сыра Appenzeller откроются секреты изготовления знаменитого сыра, который хранится уже 800 лет.
Канатная дорога на Эбенальп поднимет вас на высоту 1700
5 причин купить эту экскурсию
- 🧀 Музей сыра Appenzeller
- 🚡 Канатная дорога на Эбенальп
- ⛰ Пещеры Вильдкирхли
- 🏨 Уникальный отель Äscher
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Что можно увидеть
- Музей сыра Appenzeller
- Канатная дорога на Эбенальп
- Пещеры Вильдкирхли
- Отель Äscher
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Музей сыра Appenzeller. Вы узнаете секреты изготовления знаменитого сыра.
- Канатная дорога на Эбенальп и прогулка по вершине. От деревни Вильдкирхли мы поднимемся на фуникулёре на высоту 1700 метров над уровнем моря. Вы полюбуетесь открыточными видами гор и изумрудных долин.
- Пещеры Вильдкирхли. Мы заглянем в знаменитые пещеры, где в начале 20 века были найдены следы гигантских пещерных медведей и неандертальцев.
- Отель Äscher. Вы увидите одну из старейших гостиниц в Швейцарии. Внезапную всемирную популярность она получила после того, как её фото оказалось на обложке известного журнала в 2015 году. По желанию пообедаете в горном ресторане.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Volkswagen Tiguan и услуги гида.
- Дополнительно оплачиваются билет в музей сыра — 12 франков/чел., билет на фуникулёр — 36 франков/чел. и обед — по желанию.
- Дорога займёт 1,5 часа в одну сторону.
- Экскурсия подойдёт для взрослых и детей от 5 лет. Не рекомендую поездку людям с боязнью высоты.
- В горах на высоте 1700 метров на 5–10℃ холоднее, чем в долине. Возьмите лёгкие и тёплые вещи, а также обязательно солнцезащитные очки, крем от солнца и головной убор.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Цюрихе
Более семи лет в Швейцарии! Организую групповые и индивидуальные туры по стране. Также разрабатываю программы на несколько дней индивидуально под клиентов.Задать вопрос
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