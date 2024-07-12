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Экскурсия включает трансфер и услуги гида, а дополнительные расходы составят билеты в музей и на фуникулёр, а также обед по желанию

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по самому маленькому кантону Швейцарии.В музее сыра Appenzeller откроются секреты изготовления знаменитого сыра, который хранится уже 800 лет.Канатная дорога на Эбенальп поднимет вас на высоту 1700