Еще несколько необычных экскурсий в Женеве

Женева — город 🏙️, получивший свое название от Юлия Цезаря, самый маленький из самых больших городов, ставший «столицей» мира благодаря своим древним и незыблемым демократическим принципам, известным с 13 века, и воплотившим в золото искусство ведения переговоров.
Пешая часть:
Осмотр набережной Женевского озера — где любила гулять 👣 и была убита анархистом австрийская императрица Сиси, Мавзолея герцога Брауншвегского, завещавшего всё своё состояние Женеве, моста Монблан — разделяющего город на 2 части, устье реки Роны — откуда Женева берёт своё начало. Знаменитые Цветочные часы в Английском саду — памятник швейцарской часовой индустрии, и Женевский фонтан ⛲, высотой 140 м, прогулка по Старому городу: Променад Святого Антуана-хранителя Женевы и Площадь Бур-де-Фур, Кафедральный собор Святого Петра, аудитория Кальвина, Женевская Ратуша, старинный Арсенал с пушками наполеоновской эпохи и мозаичными панно, а также памятник женевскому дипломату Пиктэ де Рошмон, на каштановом бульваре-Де Ля Трей, разбитом на древних оборонительных стенах. Крестовоздвиженский собор — русская православная церковь ⛪ и Дом-музей семейства женевских буржуа Тавель.
Автомобильная часть:
Международный квартал — офисы ВТО, ООН, ЮНИСЕФ, Женевский Ботанический сад, вилла Ариана и Дворец Вилсона. Новая площадь, окруженная Оперным Театром, Филармонией, музеем Рат, с памятником генералу Дюфуру.
Отсюда дорога ведёт к Женевскому Университету, выросшему из организованной Жаном Кальвином духовной академии, и парку Бастионов, где находится «Стена Реформации» с четырехметровыми статуями отцов-основателей Реформистского Движения.
Начало и место завершения
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