Еще несколько необычных экскурсий в Женеве

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Великолепная Женева (авто-пешеходная экскурсия)

Спутник Ж.
Спутник Ж. – Гид из Женевы
Большое путешествие по Женеве, на котором вы пешком пройдёте по историческому центру, а затем проедете на автомобиле 🚘 по современной части.

Вы познакомитесь со становлением города как столицы ⭐️ мира.

Прогуляетесь 👣 по набережной огромного озера, увидите фонтан ⛲ Же-До, цветочные часы и многое другое.

На машине вы проедете офисы ВТО, ООН, ЮНИСЕФ, ботанический сад и множество других важных мест.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €262 за экскурсию

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Великолепная Женева (авто-пешеходная экскурсия)
Женева — город 🏙️, получивший свое название от Юлия Цезаря, самый маленький из самых больших городов, ставший «столицей» мира благодаря своим древним и незыблемым демократическим принципам, известным с 13 века, и воплотившим в золото искусство ведения переговоров.

Пешая часть:

  • Осмотр набережной Женевского озера — где любила гулять 👣 и была убита анархистом австрийская императрица Сиси, Мавзолея герцога Брауншвегского, завещавшего всё своё состояние Женеве, моста Монблан — разделяющего город на 2 части, устье реки Роны — откуда Женева берёт своё начало. Знаменитые Цветочные часы в Английском саду — памятник швейцарской часовой индустрии, и Женевский фонтан ⛲, высотой 140 м, прогулка по Старому городу: Променад Святого Антуана-хранителя Женевы и Площадь Бур-де-Фур, Кафедральный собор Святого Петра, аудитория Кальвина, Женевская Ратуша, старинный Арсенал с пушками наполеоновской эпохи и мозаичными панно, а также памятник женевскому дипломату Пиктэ де Рошмон, на каштановом бульваре-Де Ля Трей, разбитом на древних оборонительных стенах. Крестовоздвиженский собор — русская православная церковь ⛪ и Дом-музей семейства женевских буржуа Тавель.

Автомобильная часть:

  • Международный квартал — офисы ВТО, ООН, ЮНИСЕФ, Женевский Ботанический сад, вилла Ариана и Дворец Вилсона. Новая площадь, окруженная Оперным Театром, Филармонией, музеем Рат, с памятником генералу Дюфуру.
  • Отсюда дорога ведёт к Женевскому Университету, выросшему из организованной Жаном Кальвином духовной академии, и парку Бастионов, где находится «Стена Реформации» с четырехметровыми статуями отцов-основателей Реформистского Движения.
Начало и место завершения
🚩 place

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Ж.
Спутник Ж.
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