Еще несколько необычных экскурсий в Женеве

Спутник Ж. – Гид из Женевы

Большое путешествие по Женеве, на котором вы пешком пройдёте по историческому центру, а затем проедете на автомобиле 🚘 по современной части.



Вы познакомитесь со становлением города как столицы ⭐️ мира.



Прогуляетесь 👣 по набережной огромного озера, увидите фонтан ⛲ Же-До, цветочные часы и многое другое.



На машине вы проедете офисы ВТО, ООН, ЮНИСЕФ, ботанический сад и множество других важных мест.