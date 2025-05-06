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Набережная Кларк-Ки – экскурсии в Сингапуре

Найдено 4 экскурсии в категории «Набережная Кларк-Ки» в Сингапуре на русском языке, цены от $255. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Сложить мозаику Сингапура
Пешая
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сложить мозаику Сингапура: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сингапура: от красочного Китайского квартала до современных небоскребов и эко-архитектуры. Узнайте секреты успеха города-государства
Начало: В раойне метро Chinatown
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
$255 за всё до 4 чел.
Сингапур сквозь века
Пешая
3 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Начало: В Национальном музее Сингапура
21 авг в 10:00
22 авг в 10:00
$280 за всё до 4 чел.
От лодочного причала до небоскрёбов: пешком по Сингапуру
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
От лодочного причала до небоскрёбов: пешком по Сингапуру
Увидеть, как страна третьего мира стала одной из самых развитых в Азии
Начало: У Фонтана Богатства
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
$270 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Сингапуру
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Сингапуру
Увидеть главные достопримечательности и погрузиться в историю государства
Завтра в 08:00
25 июл в 08:00
$1000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    6 мая 2025
    Сложить мозаику Сингапура
    Не заметили как прошло 3 часа рассказов и путешествий по улочкам Сингапура с Ириной. Интересно и структурировано поданный устный материал сопровождался показом изображений и фотографий. Ирина - мастер своего дела, помимо экскурсий дала ряд ценных советов по времяпровождению на острове.
  • Н
    Наталья
    4 мая 2025
    Сингапур сквозь века
    Спасибо большое Ирине! Очень интересно все рассказала, показала 💕
  • А
    Анна
    15 февраля 2025
    Сложить мозаику Сингапура
    Ирина интересно и структурировано преподносит материал. Познавательную информацию по истории Сингапура сопровождает фото-материалами для лучшего восприятия. Мы прекрасно провели время и познакомились еще ближе с Сингапуром.
  • И
    Ирина
    29 ноября 2024
    Сложить мозаику Сингапура
    Ирина провела прекрасную экскурсию по Сингапуру. Мы второй раз в стране и наши пожелания были учтены. Рекомендуем однозначно👌
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Сингапур сквозь века
    Благодарим Ирину за ее содержательную экскурсию и учет индивидуальных пожеланий. Ирина очень спонтанно и гибко подкорректировала наш маршрут - упустила
    читать дальше

    те места, где мы уже побывали и учла наши пожелания, чтобы нам еще хотелось увидеть, Очень интересно рассказывала об истории и быте Сингапура, емко отвечала на все наши вопросы, дала рекомендации на дальнейшие передвижения. Нам очень понравилось - было непринужденно, но очень познавательно. Рекомендуем Ирину как замечательного экскурсовода и очень приятного человека.

  • Ю
    Юрий
    9 мая 2023
    Сингапур сквозь века
    Все хорошо, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Набережная Кларк-Ки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сингапуре
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сложить мозаику Сингапура
  2. Сингапур сквозь века
  3. От лодочного причала до небоскрёбов: пешком по Сингапуру
  4. Обзорная экскурсия по Сингапуру
Какие места ещё посмотреть в Сингапуре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Сингапуру в июле 2025
Сейчас в Сингапуре в категории "Набережная Кларк-Ки" можно забронировать 4 экскурсии от 255 до 1000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Сингапуре (Сингапур 🇸🇬) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Набережная Кларк-Ки», 22 ⭐ отзыва, цены от $255. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сингапура. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь