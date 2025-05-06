Индивидуальная
до 4 чел.
Сложить мозаику Сингапура: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сингапура: от красочного Китайского квартала до современных небоскребов и эко-архитектуры. Узнайте секреты успеха города-государства
Начало: В раойне метро Chinatown
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
$255 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Сингапур сквозь века
Национальный музей, парк Форт Каннинг и прогулка на речном кораблике за один день
Начало: В Национальном музее Сингапура
21 авг в 10:00
22 авг в 10:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
От лодочного причала до небоскрёбов: пешком по Сингапуру
Увидеть, как страна третьего мира стала одной из самых развитых в Азии
Начало: У Фонтана Богатства
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
$270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Сингапуру
Увидеть главные достопримечательности и погрузиться в историю государства
Завтра в 08:00
25 июл в 08:00
$1000 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим6 мая 2025Не заметили как прошло 3 часа рассказов и путешествий по улочкам Сингапура с Ириной. Интересно и структурировано поданный устный материал сопровождался показом изображений и фотографий. Ирина - мастер своего дела, помимо экскурсий дала ряд ценных советов по времяпровождению на острове.
- ННаталья4 мая 2025Спасибо большое Ирине! Очень интересно все рассказала, показала 💕
- ААнна15 февраля 2025Ирина интересно и структурировано преподносит материал. Познавательную информацию по истории Сингапура сопровождает фото-материалами для лучшего восприятия. Мы прекрасно провели время и познакомились еще ближе с Сингапуром.
- ИИрина29 ноября 2024Ирина провела прекрасную экскурсию по Сингапуру. Мы второй раз в стране и наши пожелания были учтены. Рекомендуем однозначно👌
- ИИрина14 апреля 2024Благодарим Ирину за ее содержательную экскурсию и учет индивидуальных пожеланий. Ирина очень спонтанно и гибко подкорректировала наш маршрут - упустила
- ЮЮрий9 мая 2023Все хорошо, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Набережная Кларк-Ки»
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