а передала коллеге)

Спасибо Екатерине за изменение в маршруте, исходя из ограниченности нашего времени, она встретила нас в лобби нашего отеля. Также мы благодарны ей за наши красивые фотографии и полезные советы на последующие дни в Сингапуре в части посещения зоопарка, где покушать того что нам хотелось, а также респект за то, что к окончанию и вовремя привела нас к Singapore flyer на наш Шампань тур.

Немного не хватило нам ее личной инициативы перед приездом. Я упустила про e visa заполнение и хорошо что нам подсказал водитель, которого мы взяли через Трипстер. Возможно это азиатская деловая этика «не болтать лишнего» и не навязываться, а давать советы когда их просят) В общем не стесняйтесь и спрашивайте Екатерину потому что она все очень хорошо знает!