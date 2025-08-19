Мои заказы

Сады Аватара – экскурсии в Сингапуре

Найдено 3 экскурсии в категории «Сады Аватара» в Сингапуре на русском языке, цены от $283. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Современный центр Сингапура
Пешая
3 часа
81 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Современный центр Сингапура
Окунитесь в мир Сингапура, где небоскрёбы встречаются с историей. Прогулка по центру города откроет вам его уникальность и даст полезные советы
Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford
8 окт в 16:30
10 окт в 16:30
$283 за всё до 4 чел.
Сады Аватара в Сингапуре
На машине
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Сады Аватара в Сингапуре
Добро пожаловать в ботанический сад у залива! Откройте для себя более четверти миллиона редких растений, наслаждайтесь видами и атмосферой вечной весны
8 окт в 17:00
9 окт в 17:00
$380 за всё до 5 чел.
Вечерний гастрономический Сингапур
Пешая
Музыкальные теплоходы
3.5 часа
Круиз
Вечерний гастрономический Сингапур
Вкус, свет и ритм города будущего - ужин, круиз и шоу под небом мегаполиса
Завтра в 17:00
8 окт в 17:00
$300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • н
    надежда
    19 августа 2025
    Современный центр Сингапура
    Чудесная экскурсия по историческому центру!
  • М
    Мария
    18 августа 2025
    Современный центр Сингапура
    Нашу экскурсию проводила Марина. Все прошло хорошо. Продуманная программа, интересные локации + искреннее желание гида помочь оставили самое благоприятное впечатление!
  • Е
    Евгения
    15 августа 2025
    Современный центр Сингапура
    По нашей просьбе маршрут дополнили в частности Чайна Таун. Марина провела по местам, куда мы сами никогда бы не попали. Все было отлично!
    Большое спасибо за прогулку и информацию о Сингапуре❤️
  • Н
    Наталья
    14 августа 2025
    Сады Аватара в Сингапуре
    Были на экскурсии с гидом Анастасией. В полном восторге от самой экскурсии и только положительные эмоции от организации. Анастасия отличный гид. Спокойно, не навязчиво, очень тактично преподнесена вся информация. Очень комфортно. Спасибо огромное.
  • О
    Ольга
    17 июля 2025
    Современный центр Сингапура
    Экскурсия по Сингапуру с Ольгой -это любовь с первого шага! 💛 Настолько увлекательно, информативно и душевно, что время пролетело незаметно.
    Ольга, настоящий профессионал: всё чётко организовано, маршрут продуман до мелочей, а подача материала лёгкая, с юмором и искренним интересом к городу.

    Отдельно хочется сказать, даже лёгкий дождик, который начался по пути, ничуть не испортил впечатление, а, наоборот, добавил атмосферности! ☔ В Сингапуре это вполне нормально, и благодаря Ольге мы были готовы ко всему.

    Спасибо за прекрасный день и за то, что показали Сингапур с самой интересной и живой стороны. Очень рекомендуем!

  • T
    Tatiana
    29 июня 2025
    Современный центр Сингапура
    Отличная экскурсия. Марина чудесно доносит информацию, слушать интересно и приятно. Прогулялись по центру Сингапура, я узнала историю и неожиданные факты о Сингапуре, сделала много классных фото и видео. Я довольна. Всем рекомендую мини-путешествие с Мариной.
  • Н
    Николь
    22 мая 2025
    Современный центр Сингапура
    Я провела замечательную экскурсию с девушкой Мариной. Которая мне все показала ответила на все мои вопросы сделала для меня безумно красивые фотографии. Все мои желания и потребности были удовлетворены я безумно Рада что пошла на эту экскурсию всем её советую!!!
  • А
    Александр
    17 апреля 2025
    Современный центр Сингапура
    Все прошло прекрасно ❤️
    Информации много, она интересная, прошлись по знаковым местам, получили рекомендации по хорошим ресторанам и сразу в них пошли ❤️
    Спасибо ❤️
    Всех любить и обожать ❤️
  • Н
    Наталья
    10 апреля 2025
    Современный центр Сингапура
    Хорошая экскурсия, Екатерина учла все наши пожелания, могу порекомендовать, спасибо большое.
  • А
    Анна
    11 марта 2025
    Современный центр Сингапура
    Прекрасная обзорная экскурсия по Сингапуру! Чудесный гид Светлана погрузила нас в мир Сингапура и мы влюбились в этот город! Большое спасибо!
  • Л
    Лилия
    10 марта 2025
    Современный центр Сингапура
    Очень клиентоориентированный гид🤗 сначала согласилась перенести экскурсию на день раньше, а потом при встрече из за непогоды (в Сингапуре дожди)
    предложила перенести экскурсию на следующий день, тк дождь не прогнозировался. В итоге экскурсия прошла в комфортную погоду и с комфортной компанией)) гид поделилась ссылками на полезные ресурсы и дала необходимые рекомендации👍

  • С
    Саша
    25 февраля 2025
    Современный центр Сингапура
    Это наша вторая экскурсия с Ольгой. Огромная благодарность за то, что Ольга вошла в наше положение и нашла для нас
    время даже в Новогодние праздники, когда все экскурсии у неё были расписаны. Снова было интересно, без нудных дак и заезженных фактов. С благодарностью и пожеланиями побольше счастливых туристов!

  • Л
    Любовь
    11 февраля 2025
    Современный центр Сингапура
    Спасибо Марине за прекрасную экскурсионную программу. Связь с Мариной была сразу, ответила на все интересующие вопросы, благодаря ей, правильно спланировали маршрут на три дня:))) экскурсия длилась 4 часа, время пролетело незаметно, самое необходимо для погружения в исторический и современный Сингапур
  • И
    Ирина
    19 января 2025
    Современный центр Сингапура
    Узнали очень много интересной и полезной информации про Сингапур! Приятный гид Екатерина немного изменила маршрут по нашему запросу, мы остались очень довольны!
  • Е
    Елена
    18 декабря 2024
    Современный центр Сингапура
    Ольга не смогла проводить нашу прогулку и мы были на экскурсии с Екатериной. Спасибо ей что она нас не оставила
    а передала коллеге)
    Спасибо Екатерине за изменение в маршруте, исходя из ограниченности нашего времени, она встретила нас в лобби нашего отеля. Также мы благодарны ей за наши красивые фотографии и полезные советы на последующие дни в Сингапуре в части посещения зоопарка, где покушать того что нам хотелось, а также респект за то, что к окончанию и вовремя привела нас к Singapore flyer на наш Шампань тур.
    Немного не хватило нам ее личной инициативы перед приездом. Я упустила про e visa заполнение и хорошо что нам подсказал водитель, которого мы взяли через Трипстер. Возможно это азиатская деловая этика «не болтать лишнего» и не навязываться, а давать советы когда их просят) В общем не стесняйтесь и спрашивайте Екатерину потому что она все очень хорошо знает!

  • Г
    Глеб
    31 октября 2024
    Современный центр Сингапура
    Провели вечер с гидом Мариной. Отличный маршрут прямо от отеля, любезно подождала нас из-за задержки прибытия самолета.
    Интересно рассказывает, красиво показывает,
    полезно советует и держит внимание уставших с дороги туристов более трех часов)
    Помогла составить план на следующий день, так что мы не теряли ни минуты. Одна из лучших наших экскурсий на триптстере.

  • Н
    Наталья
    18 октября 2024
    Современный центр Сингапура
    Экскурсию проводила Екатерина, все замечательно. Информация преподноситься легко и доступно. Всё очень добро желательно! Спасибо!!!
  • Ю
    Юра
    17 октября 2024
    Современный центр Сингапура
    Какое же это было прекрасное турне по Сингапуру с нашим гидом Мариной!
    Марина проявила чуткость и внимательность к нам. Марина очень
    хорошо знает историю Сингапура, заранее забронировала несколько специальных обзоров для нас и очень увлекательно рассказывала и смогла показать главные достопримечательности и рассказала куда ещё можно пойти вечером и что ещё можно посмотреть..
    Мы очень благодарны Трирстер. ру и нашему гиду Марине за это увлекательное путешествие!

  • Е
    Елена
    19 августа 2024
    Современный центр Сингапура
    18 августа 2024 прошла экскурсия по центру Сингапура с гидом Мариной. Маршрут выбран грамотно, материал насыщенный, рассказывает Марина интересно, знает
    каждый закоулок в центре:). Путешествовала с дочкой 13 лет, ей сложновато по жаре ходить, Марина переориентировалась и под наши запросы тут же внесла изменения (выбрала уютное кафе по дороге по подземным переходам:)), 15 минут, чтобы и передохнули от жары и много информации получили в уютном колоритном месте. Сингапур-это моя любовь, я много читала об истории города, но Марина рассказала о городе совершенно новые для меня вещи. По ходу экскурсии пыталась совместить интересы моей дочери и мои. Мороженое местное, мелкие детали города, колорит, особенности культуры:)
    Рекомендую однозначно.

  • И
    Иван
    17 августа 2024
    Современный центр Сингапура
    Прекрасная экскурсия от Марины и замечательное повествование о Сингапуре, жителях и архитектуре мегаполиса. Идеальный маршрут для первого знакомства с городом.
    Было очень комфортно и захотелось вернуться снова. Во время дождя маршрут был скорректирован гидом и увидели даже больше ожидаемого, прокатились на метро.

Экскурсии на русском языке в Сингапуре (Сингапур 🇸🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Сады Аватара», 82 ⭐ отзыва, цены от $283. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сингапура. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь