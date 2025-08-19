Индивидуальная
до 4 чел.
Современный центр Сингапура
Окунитесь в мир Сингапура, где небоскрёбы встречаются с историей. Прогулка по центру города откроет вам его уникальность и даст полезные советы
Начало: Около отеля Swissôtel The Stamford
8 окт в 16:30
10 окт в 16:30
$283 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сады Аватара в Сингапуре
Добро пожаловать в ботанический сад у залива! Откройте для себя более четверти миллиона редких растений, наслаждайтесь видами и атмосферой вечной весны
8 окт в 17:00
9 окт в 17:00
$380 за всё до 5 чел.
Круиз
Вечерний гастрономический Сингапур
Вкус, свет и ритм города будущего - ужин, круиз и шоу под небом мегаполиса
Завтра в 17:00
8 окт в 17:00
$300 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ннадежда19 августа 2025Чудесная экскурсия по историческому центру!
- ММария18 августа 2025Нашу экскурсию проводила Марина. Все прошло хорошо. Продуманная программа, интересные локации + искреннее желание гида помочь оставили самое благоприятное впечатление!
- ЕЕвгения15 августа 2025По нашей просьбе маршрут дополнили в частности Чайна Таун. Марина провела по местам, куда мы сами никогда бы не попали. Все было отлично!
Большое спасибо за прогулку и информацию о Сингапуре❤️
- ННаталья14 августа 2025Были на экскурсии с гидом Анастасией. В полном восторге от самой экскурсии и только положительные эмоции от организации. Анастасия отличный гид. Спокойно, не навязчиво, очень тактично преподнесена вся информация. Очень комфортно. Спасибо огромное.
- ООльга17 июля 2025Экскурсия по Сингапуру с Ольгой -это любовь с первого шага! 💛 Настолько увлекательно, информативно и душевно, что время пролетело незаметно.
- TTatiana29 июня 2025Отличная экскурсия. Марина чудесно доносит информацию, слушать интересно и приятно. Прогулялись по центру Сингапура, я узнала историю и неожиданные факты о Сингапуре, сделала много классных фото и видео. Я довольна. Всем рекомендую мини-путешествие с Мариной.
- ННиколь22 мая 2025Я провела замечательную экскурсию с девушкой Мариной. Которая мне все показала ответила на все мои вопросы сделала для меня безумно красивые фотографии. Все мои желания и потребности были удовлетворены я безумно Рада что пошла на эту экскурсию всем её советую!!!
- ААлександр17 апреля 2025Все прошло прекрасно ❤️
Информации много, она интересная, прошлись по знаковым местам, получили рекомендации по хорошим ресторанам и сразу в них пошли ❤️
Спасибо ❤️
Всех любить и обожать ❤️
- ННаталья10 апреля 2025Хорошая экскурсия, Екатерина учла все наши пожелания, могу порекомендовать, спасибо большое.
- ААнна11 марта 2025Прекрасная обзорная экскурсия по Сингапуру! Чудесный гид Светлана погрузила нас в мир Сингапура и мы влюбились в этот город! Большое спасибо!
- ЛЛилия10 марта 2025Очень клиентоориентированный гид🤗 сначала согласилась перенести экскурсию на день раньше, а потом при встрече из за непогоды (в Сингапуре дожди)
- ССаша25 февраля 2025Это наша вторая экскурсия с Ольгой. Огромная благодарность за то, что Ольга вошла в наше положение и нашла для нас
- ЛЛюбовь11 февраля 2025Спасибо Марине за прекрасную экскурсионную программу. Связь с Мариной была сразу, ответила на все интересующие вопросы, благодаря ей, правильно спланировали маршрут на три дня:))) экскурсия длилась 4 часа, время пролетело незаметно, самое необходимо для погружения в исторический и современный Сингапур
- ИИрина19 января 2025Узнали очень много интересной и полезной информации про Сингапур! Приятный гид Екатерина немного изменила маршрут по нашему запросу, мы остались очень довольны!
- ЕЕлена18 декабря 2024Ольга не смогла проводить нашу прогулку и мы были на экскурсии с Екатериной. Спасибо ей что она нас не оставила
- ГГлеб31 октября 2024Провели вечер с гидом Мариной. Отличный маршрут прямо от отеля, любезно подождала нас из-за задержки прибытия самолета.
Интересно рассказывает, красиво показывает,
- ННаталья18 октября 2024Экскурсию проводила Екатерина, все замечательно. Информация преподноситься легко и доступно. Всё очень добро желательно! Спасибо!!!
- ЮЮра17 октября 2024Какое же это было прекрасное турне по Сингапуру с нашим гидом Мариной!
Марина проявила чуткость и внимательность к нам. Марина очень
- ЕЕлена19 августа 202418 августа 2024 прошла экскурсия по центру Сингапура с гидом Мариной. Маршрут выбран грамотно, материал насыщенный, рассказывает Марина интересно, знает
- ИИван17 августа 2024Прекрасная экскурсия от Марины и замечательное повествование о Сингапуре, жителях и архитектуре мегаполиса. Идеальный маршрут для первого знакомства с городом.
