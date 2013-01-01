Спутник С. проводит ещё 1 экскурсию

Несмотря на маленькие размеры острова, Сингапур сверх развитое в архитектурном плане место. На территории 30 на 40 км расположился один из самых дорогих городов в Мире.

На экскурсии 🧭 Архитектура Города Сингапур мы с вами посетим архитектурные проекты 19, 20 и 21 веков. Каждый промежуток времени, в архитектурном исполнении, не оставит вас равнодушным

Начинается тур с самых старинных мест Сингапура, мы поедем в самое старое здание города, резиденцию основателя города. Пройдемся по знаменитым аркадам, полюбуемся зелеными зарослями, сделаем прекрасные фотографии 📸 в колониальном стиле.

Затем мы проедем на одну из самых исторических набережных города- набережная Сингапурской реки, Боат Квей. Там вы сможете воочую увидеть как гармонично можно сочетать старое и новое. Сделаем очень контрастные фотографии.

Затем наш путь лежит через китайский квартал, вы увидете старинные Шоп Хаузы, они не изменились со времен Колонизации, но сейчас находятся в превосходном состоянии. Прямо в сердце Китайского Квартала находится Галлерея Планирования города Сингапур. Там мы сможем увидеть все цепочку градостроительства Сингапура, изучить настоящие макеты острова и города и ознакомиться с новыми проектами.

Сразу после Галлереи Планирования Города мы поднимемся на смаое высокое Здание Социального Жилья в Азии. Оттуда откроется самая обширная понорама города, островов и знаменитого сингапурского порта.

Потом мы посетим чудеса архитектурной и дизайнерской мысли, Падающие Дома, знаменитый зеленый отель 🏨 Города Висячие Сады. Это не только удивительные сооружения 21 века, но и полностью озелененные здания.

Закончим мы наш тур в самом экологическом Проекте нашей планеты. , в Садах У Залива. Сады у Залива, за последний год получили все возможные награды по ландшафтному дизайну, эко-награды и призы за лучший Архитектурный Проект Мира 2013 года. Там мы попадем в райские оранжереи, в них сосредоточены самые редкие деревья 🌳, растения и цветы нашей планеты.

На данном туре вы сможете убедиться как сохраняя старое, можно усовершенствовать облик города. Вас поразит архитектура города своей контрастностью, после данной экскурсии у вас останется впечатление, что вы побывали на другой планете, чистой и удивительно красивой!