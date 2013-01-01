Спутник С. проводит ещё 1 экскурсию

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Архитектурный Сингапур

Спутник С.
Спутник С. – Гид из Сингапура
Архитектурный Сингапур
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $394 за экскурсию

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Архитектурный Сингапур
Архитектурный Сингапур
Несмотря на маленькие размеры острова, Сингапур сверх развитое в архитектурном плане место. На территории 30 на 40 км расположился один из самых дорогих городов в Мире.
На экскурсии 🧭 Архитектура Города Сингапур мы с вами посетим архитектурные проекты 19, 20 и 21 веков. Каждый промежуток времени, в архитектурном исполнении, не оставит вас равнодушным
Начинается тур с самых старинных мест Сингапура, мы поедем в самое старое здание города, резиденцию основателя города. Пройдемся по знаменитым аркадам, полюбуемся зелеными зарослями, сделаем прекрасные фотографии 📸 в колониальном стиле.
Затем мы проедем на одну из самых исторических набережных города- набережная Сингапурской реки, Боат Квей. Там вы сможете воочую увидеть как гармонично можно сочетать старое и новое. Сделаем очень контрастные фотографии.
Затем наш путь лежит через китайский квартал, вы увидете старинные Шоп Хаузы, они не изменились со времен Колонизации, но сейчас находятся в превосходном состоянии. Прямо в сердце Китайского Квартала находится Галлерея Планирования города Сингапур. Там мы сможем увидеть все цепочку градостроительства Сингапура, изучить настоящие макеты острова и города и ознакомиться с новыми проектами.
Сразу после Галлереи Планирования Города мы поднимемся на смаое высокое Здание Социального Жилья в Азии. Оттуда откроется самая обширная понорама города, островов и знаменитого сингапурского порта.
Потом мы посетим чудеса архитектурной и дизайнерской мысли, Падающие Дома, знаменитый зеленый отель 🏨 Города Висячие Сады. Это не только удивительные сооружения 21 века, но и полностью озелененные здания.
Закончим мы наш тур в самом экологическом Проекте нашей планеты. , в Садах У Залива. Сады у Залива, за последний год получили все возможные награды по ландшафтному дизайну, эко-награды и призы за лучший Архитектурный Проект Мира 2013 года. Там мы попадем в райские оранжереи, в них сосредоточены самые редкие деревья 🌳, растения и цветы нашей планеты.
На данном туре вы сможете убедиться как сохраняя старое, можно усовершенствовать облик города. Вас поразит архитектура города своей контрастностью, после данной экскурсии у вас останется впечатление, что вы побывали на другой планете, чистой и удивительно красивой!
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Архитектурный Сингапур
Архитектурный Сингапур

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
Спутник С.
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