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Билет в аквапарк Adventure Cove

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Спутник С.
Спутник С. – Гид из Сингапура
Билет 🎫 в аквапарк Adventure Cover
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Билет в аквапарк Adventure Cove
Билет в аквапарк Adventure Cove

Что вы увидите

  • аквапарк Adventure Cove
Аквапарк Adventure Cove Waterpark (Бухта Приключений) — это большой парк 🌳 водных развлечений для всей семьи, в котором есть захватывающие дух крутые горки, река для спокойного плавания на надувных кругах и даже участок для снорклинга, где проживает несколько тысяч рыб. В этом аквапарке можно интересно и увлекательно провести целый день, а подходящее занятие найдется каждому члену семьи.
Аквапарк является частью парка «Морская жизнь» (Marine Life Park) курорта Resorts World Sentosa на острове 🏝️ Сентоза, в который также входит океанариум S. E. A. Aquarium
Экстремальные аттракционы аквапарка состоят из семи увлекательных водных горок с крутыми виражами, резкими поворотами и неожиданными падениями. Это двойная горка Dueling Racer, воронкообразная горка Pipeline Plunge, крутая гидромагнитная горка Riptide Rocket, а также не менее захватывающие горки Spiral Washout, Splashworks, Tidal Twister и Whirlpool Washout.
Для любителей более спокойной релаксации предусмотрена 620-метровая Река приключений (Adventure River), вдоль которой можно неспешно проплыть на надувном круге мимо 14 тематических зон (таких как джунгли, таинственный грот или подводный морской тоннель).
Но и это еще не все. В аквапарке Adventure Cove Waterpark можно поплавать вдоль рукотворного Радужного рифа (Rainbow Reef), наблюдая через маску за поведением более 20000 тропических рыб. Или погрузиться в специальный бассейн со скатами, потрогать и даже покормить их. Или, может быть, оседлать большую искусственную волну в бухте Bluwater Bay.
Что входит
  • входной билет в аквапарк на целый день (с 10:00 до 18:00)
Что не входит
  • личные расходы
  • трансфер
Начало и место завершения
🚩 8 Sentosa Gateway, Сингапур 098269
Билет в аквапарк Adventure Cove
Билет в аквапарк Adventure Cove
Билет в аквапарк Adventure Cove
Билет в аквапарк Adventure Cove
Билет в аквапарк Adventure Cove

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Спутник С.
Спутник С.
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