Аквапарк Adventure Cove Waterpark (Бухта Приключений) — это большой парк 🌳 водных развлечений для всей семьи, в котором есть захватывающие дух крутые горки, река для спокойного плавания на надувных кругах и даже участок для снорклинга, где проживает несколько тысяч рыб. В этом аквапарке можно интересно и увлекательно провести целый день, а подходящее занятие найдется каждому члену семьи.

Аквапарк является частью парка «Морская жизнь» (Marine Life Park) курорта Resorts World Sentosa на острове 🏝️ Сентоза, в который также входит океанариум S. E. A. Aquarium

Экстремальные аттракционы аквапарка состоят из семи увлекательных водных горок с крутыми виражами, резкими поворотами и неожиданными падениями. Это двойная горка Dueling Racer, воронкообразная горка Pipeline Plunge, крутая гидромагнитная горка Riptide Rocket, а также не менее захватывающие горки Spiral Washout, Splashworks, Tidal Twister и Whirlpool Washout.

Для любителей более спокойной релаксации предусмотрена 620-метровая Река приключений (Adventure River), вдоль которой можно неспешно проплыть на надувном круге мимо 14 тематических зон (таких как джунгли, таинственный грот или подводный морской тоннель).

Но и это еще не все. В аквапарке Adventure Cove Waterpark можно поплавать вдоль рукотворного Радужного рифа (Rainbow Reef), наблюдая через маску за поведением более 20000 тропических рыб. Или погрузиться в специальный бассейн со скатами, потрогать и даже покормить их. Или, может быть, оседлать большую искусственную волну в бухте Bluwater Bay.