Автобусный тур Hop on Hop off предлагает вам обзорную экскурсию ⛳ по Сингапуру с аудио-гидом, доступным на десяти различных языках, в том числе и на русском.
Вы получаете неограниченный доступ на один день к автобусу с открытым верхом, который доставит вас до большинства основных достопримечательностей 🏛️ и торговых районов города. Пересаживайтесь с автобуса на автобус сколько вам захочется, чтобы осмотреть достопримечательности и послушать аудио-гид или отправиться за покупками.
Три уникальных маршрута позволят вам осмотреть все уголки Сингапура.
Маршруты имеют пересадочные станции, где вы сможете сменить автобус.
Карта маршрутов
- зеленый FunVee City Hopper
- площадь Marina Square (основная остановка напротив Pan Pacific Hotel)
- колесо обозрения Singapore Flyer
- площадка Esplanade (Padang)
- пирс Clifford (Merlion Park)
- отель Chinatown
- Apollo Centre (Chinatown)
- торговый центр Clark Quay MRT
- торговый центр Laing Court
Автобусы стартуют в 09:00 и далее каждые 20 минут. Последний автобус в 17:00
- красный Sentosa Shuttle Hopper
- площадь Marina Square и City Tourist Hub,
- станцию фуникулёра ( Mount Fable (Cable Car Station))
- легендарный остров 🏝️ Сентоза.
Автобусы стартуют на этот маршрут в 09:30, 11:30, 15:30 и 17:30
- оранжевый FunVee Marina Sightseeing Hopper
- Автобусная остановка Marina Square (главная остановка у отеля Pan Pacific).
- Автобусная остановка Singapore Flyer
- Отель «Marina Bay Sands»
- Сады у залива
- морскую дамбу Marina Barrage
- Храм священного зуба Будды (Китайский квартал)
- торговый центр Stamford Court
- Сингапурский университет менеджмента SMU
Автобусы стартуют на этот маршрут в 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45 и 16:45
Доступны для бронирования билеты 🎫 с дополнительным речным круизом, в ходе которого вы узнаете увлекательные факты о городе. Речной круиз также организован в сопровождении аудио-гида на русском языке. Поездка на реке на лодке ⚓ в Сингапуре пройдет через городские достопримечательности, такие как Clarke Quay, Marina Bay и так далее.
Речной круиз позволяет взглянуть на город 🏙️ с нового ракурса.
Речной круиз начинается и заканчивается в Clarke Quay