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Обзорная поездка по Сингапуру на автобусе Hop on Hop off

3
1 отзыв
Isango С.
Isango С. – Гид из Сингапура
Хотите увидеть Сингапур за один день? Совершите познавательную поездку на туристическом автобусе 🚌 Hop on Hop off.

Экскурсия ⛳ с аудиогидом проходит по трем маршрутам — зеленому, красному и оранжевому.

Вы можете выбрать оптимальное направление или совместить три маршрута, меняя автобусы на пересадочных станциях.

Выходите на любых остановках, чтобы осмотреть достопримечательности 🏛️ или заняться шопингом.

И вновь продолжайте путешествие на следующем автобусе.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $20 за человека

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Обзорная поездка по Сингапуру на автобусе Hop on Hop off
Обзорная поездка по Сингапуру на автобусе Hop on Hop off

Что вы увидите

  • Весь Сингапур!
Автобусный тур Hop on Hop off предлагает вам обзорную экскурсию ⛳ по Сингапуру с аудио-гидом, доступным на десяти различных языках, в том числе и на русском.
Вы получаете неограниченный доступ на один день к автобусу с открытым верхом, который доставит вас до большинства основных достопримечательностей 🏛️ и торговых районов города. Пересаживайтесь с автобуса на автобус сколько вам захочется, чтобы осмотреть достопримечательности и послушать аудио-гид или отправиться за покупками.
Три уникальных маршрута позволят вам осмотреть все уголки Сингапура.
Маршруты имеют пересадочные станции, где вы сможете сменить автобус.
Карта маршрутов
  • зеленый FunVee City Hopper
  • площадь Marina Square (основная остановка напротив Pan Pacific Hotel)
  • колесо обозрения Singapore Flyer
  • площадка Esplanade (Padang)
  • пирс Clifford (Merlion Park)
  • отель Chinatown
  • Apollo Centre (Chinatown)
  • торговый центр Clark Quay MRT
  • торговый центр Laing Court
Автобусы стартуют в 09:00 и далее каждые 20 минут. Последний автобус в 17:00
  • красный Sentosa Shuttle Hopper
  • площадь Marina Square и City Tourist Hub,
  • станцию фуникулёра ( Mount Fable (Cable Car Station))
  • легендарный остров 🏝️ Сентоза.
Автобусы стартуют на этот маршрут в 09:30, 11:30, 15:30 и 17:30
  • оранжевый FunVee Marina Sightseeing Hopper
  • Автобусная остановка Marina Square (главная остановка у отеля Pan Pacific).
  • Автобусная остановка Singapore Flyer
  • Отель «Marina Bay Sands»
  • Сады у залива
  • морскую дамбу Marina Barrage
  • Храм священного зуба Будды (Китайский квартал)
  • торговый центр Stamford Court
  • Сингапурский университет менеджмента SMU
Автобусы стартуют на этот маршрут в 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45 и 16:45
Доступны для бронирования билеты 🎫 с дополнительным речным круизом, в ходе которого вы узнаете увлекательные факты о городе. Речной круиз также организован в сопровождении аудио-гида на русском языке. Поездка на реке на лодке ⚓ в Сингапуре пройдет через городские достопримечательности, такие как Clarke Quay, Marina Bay и так далее.
Речной круиз позволяет взглянуть на город 🏙️ с нового ракурса.
Речной круиз начинается и заканчивается в Clarke Quay
Что входит
  • поездка
  • аудиогид
Что не входит
  • личные расходы
  • входные билеты на достопримечательности
Начало
🚩 Торговый центр Marina Square, 6 Raffles Blvd
Место завершения
🏁 Любая точка по маршруту экскурсии.
Обзорная поездка по Сингапуру на автобусе Hop on Hop off
Обзорная поездка по Сингапуру на автобусе Hop on Hop off
Обзорная поездка по Сингапуру на автобусе Hop on Hop off
Обзорная поездка по Сингапуру на автобусе Hop on Hop off
Обзорная поездка по Сингапуру на автобусе Hop on Hop off
Обзорная поездка по Сингапуру на автобусе Hop on Hop off
Обзорная поездка по Сингапуру на автобусе Hop on Hop off
Обзорная поездка по Сингапуру на автобусе Hop on Hop off
Обзорная поездка по Сингапуру на автобусе Hop on Hop off

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Isango С.
Isango С.
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1 отзыв оставили туристы

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