Автобусный тур Hop on Hop off предлагает вам обзорную экскурсию ⛳ по Сингапуру с аудио-гидом, доступным на десяти различных языках, в том числе и на русском.

Вы получаете неограниченный доступ на один день к автобусу с открытым верхом, который доставит вас до большинства основных достопримечательностей 🏛️ и торговых районов города. Пересаживайтесь с автобуса на автобус сколько вам захочется, чтобы осмотреть достопримечательности и послушать аудио-гид или отправиться за покупками.

Три уникальных маршрута позволят вам осмотреть все уголки Сингапура.

Маршруты имеют пересадочные станции, где вы сможете сменить автобус.

Карта маршрутов

зеленый FunVee City Hopper

площадь Marina Square (основная остановка напротив Pan Pacific Hotel)

колесо обозрения Singapore Flyer

площадка Esplanade (Padang)

пирс Clifford (Merlion Park)

отель Chinatown

Apollo Centre (Chinatown)

торговый центр Clark Quay MRT

торговый центр Laing Court

Автобусы стартуют в 09:00 и далее каждые 20 минут. Последний автобус в 17:00

красный Sentosa Shuttle Hopper

площадь Marina Square и City Tourist Hub,

станцию фуникулёра ( Mount Fable (Cable Car Station))

легендарный остров 🏝️ Сентоза.

Автобусы стартуют на этот маршрут в 09:30, 11:30, 15:30 и 17:30

оранжевый FunVee Marina Sightseeing Hopper

Автобусная остановка Marina Square (главная остановка у отеля Pan Pacific).

Автобусная остановка Singapore Flyer

Отель «Marina Bay Sands»

Сады у залива

морскую дамбу Marina Barrage

Храм священного зуба Будды (Китайский квартал)

торговый центр Stamford Court

Сингапурский университет менеджмента SMU

Автобусы стартуют на этот маршрут в 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45 и 16:45

Доступны для бронирования билеты 🎫 с дополнительным речным круизом, в ходе которого вы узнаете увлекательные факты о городе. Речной круиз также организован в сопровождении аудио-гида на русском языке. Поездка на реке на лодке ⚓ в Сингапуре пройдет через городские достопримечательности, такие как Clarke Quay, Marina Bay и так далее.

Речной круиз позволяет взглянуть на город 🏙️ с нового ракурса.

Речной круиз начинается и заканчивается в Clarke Quay