Этот восхитительный парк 🌳 занимает 20 гектаров на склоне холма. В нем обитает 5000 птиц, представляющих 400 видов. Как и многое в Сингапуре, Jurong Bird Park — самый большой в мире парк, представляющий птиц. С уверенностью можно сказать, что это красивое 🤩 и удивительное место, где можно с удовольствием провести целый день.

Парк птиц расположен в современном индустриальном районе Джуронг, находящишний момент там содержится 9 тысяч пернатых. Специализируется парк в первую очередь на юго-восточных видах, но, безусловно, большое внимание уделяется также пернатым из Африки, Южной Америки и Европы.

Главная заслуга сингапурского парка в том, что для всех птиц здесь созданы условия жизни, максимально приближенные к их естественной среде обитания: от антарктической площадки для пингвинов до вольера с имитацией тропических гроз, спроектированного специально для «местных» видов из Юго-Восточной Азии.

Парк состоит из четырех огромных вольеров, поделенных на тематические зоны, в которых живут птицы, и куда посетители могут спокойно заходить:

"Мир тьмы" с птицами, ведущими ночной образ жизни. Павильон уникален тем, что система освещения, которой он оборудован меняет местами время суток и вы можете наблюдать ночных пернатых обитателей в состоянии их наибольшей активности не дожидаясь наступления астрономической ночи.

Птицы Юго-восточной Азии - огромный вольер, воспроизводящий атмосферу тропического леса, где свободно летают около 260 видов птиц из Юго-восточной Азии. Это четверть возможного, поскольку всего в этом регионе обитает примерно 1000 видов. Такой большой коллекции, как в Джуронге, еще не удавалось собрать никому. Здесь можно увидеть бенгальскую сизоворонку, острохвостого зеленого голубя и многих других редких и экзотических птиц, живущих в естественной для них среде – джунглях с настоящими тропическими дождями и влажностью.

«Парад пингвинов» - место, где пингвины живут в условиях, близких к природе южного Полюса при температуре 16 градусов Цельсия. Эта экспозиция представляет собой павильон с искусственными водоемами, утесами и камнями. Среди двухсот пингвинов живущих здесь, встречаются «макаронные», величественные «королевские», а, кроме того, тут можно увидеть крупнейшую в мире стаю пингвинов Гумбольдта, выведенную в неволе.

Рай попугаев - вольерах общей площадью один гектар живут более пятисот попугаев 110 разновидностей. Эти вольеры, равно как и многие другие, воспроизводят естественную среду обитания птиц. В случае с попугаями это - огромное количество настоящей тропической растительности, среди которой развешены яркие деревянные расписные картинки ручной работы. Такая обстановка не только способствует правильному развитию птиц, но и создает условия для более активного размножения.

Туканы и Птицы-Носороги - одна из самых богатых в мире коллекций азиатских птиц-носорогов и южно-американских туканов. 25 огромных птичьих вольеров, высотой около 10 метров, устроены так, чтобы посетители могли увидеть естественное поведение пернатых, которое в неволе полностью искажается.

Все павильоны и вольеры обустроены так, что создается впечатление, будто птицы живут на свободе и летают прямо над головами гостей.

Помимо непосредственно экспозиций парка, посетители могут посмотреть еще и специальные шоу птиц, которые являются развлекательными и познавательными одновременно. Такие представления, где пернатые артисты позабавят посетителей своими проделками и трюками, вряд ли кого оставят равнодушными.

Время проведения представлений (при условии подходящей погоды)

Мир ястребов Фудзи (Fuji World of Hawks) – 10:00

Птичье шоу "Все звезды" (All Star Bird Show) – 11:00, 15:00 (ежедневно)

Шоу "Король небес" (King of the Skies Show) – 16:00

Продолжительность шоу – 30 минут.

Если пешие прогулки по парку немного утомят путешественников, можно прокатиться в кондиционированном трамвайчике панорамной монорельсовой дороги «панорэйл» (оплачивается отдельно на месте), которая проходит через весь парк с остановками внутри вольеров. В кабинах трамвайчика проводится специальная обзорная экскурсия ⛳ по парку (входит в оплату проезда). Продолжительность поездки, а заодно и экскурсии 🧭, зависит от пожеланий самого путешественника. Следует учесть только то, что билеты 🎫 действительны на одну поездку.

Также у нас на сайте доступны билеты, включающие поездку на колесном электрокаре "траме", который тоже позволит вам отдохнуть, продолжая любоваться обитателями парка.

Зоопарк работает с 9. 00 до 18. 00 (последний посетитель в 17-30).

В дни государственных праздников Сингапура цена билета может быть выше на $3 (об этом сообщается дополнительно).