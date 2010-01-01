Долгожданное открытие нового Сингапурского зоопарка River Safari состоялось 3 апреля 2013 года. Уникальный тематический парк 🌳 «Речное сафари» раскинулся на 12 гектарах тропического природного заповедника. В тени роскошных джунглей представлены животные из пресноводных сред обитания, таких как Миссисипи, Нил, Конго, Амазонка и других.

В парке можно посмотреть на гигантскую саламандру, сома Меконг, гигантскую речную выдру, которая является крупнейшей выдрой в мире, так как она может вырасти до 1. 8 метра! Парк состоит в общей сложности 10 различных экосистем со всего мира и имеет более 300 видов животных, включая многие исчезающие виды. Гигантские аквариумы позволяют насладится созерцанием уникальных рыб и подводных обитателей. Дети приходят в восторг 🔥 от аттракциона Amazon River Quest Riders — это катание на кораблике «по Амазонке».

Главная экспозиция парка — Giant Panda Forest. Там живут две очаровательные гигантские панды в условиях, которые были созданы специально для них. Во время празднования 20-летия китайско-сингапурских отношений, в 2010 году, китайское правительство сделало Сингапуру дорогой подарок — пару гигантских панд. Подарок был сделан с целью содействия сохранению гигантских панд и повышению общественной осведомленности об этом, находящемся под угрозой исчезновения виде. С этой же целью и был создан the Giant Panda Forest — обеспечить пандам благоприятные условия для жизни и размножения.

После общенационального конкурса сладкой парочке выбрали имена — Кай-Кай для мальчика, что означает «победоносный». И Цзя-Цзя для девочки, — разумеется, оно означает «красивая».

Также в парке предлагается за дополнительну плату прекрасный семейный аттракцион повторяющий путешествие на лодке ⚓ по реки Амазонке. Полное впечатлений путешествие отправит вас мир девственной тропической природы Южной Америки, познакомит с расстояния вытянутой руки (но на условиях полной безопасности) с крокодилами, ягуарами и другими обитателями амазонских джунглей

The River Safari расположен около зоопарка и работает с 19. 30 до 24. 00.

В дни государственных праздников Сингапура цена билета может быть выше на $3 (об этом сообщается дополнительно).