Это часовое приключение на машине-амфибии проходит как по улицам Сингапура, так и по его водным артериям. Начинается оно с экскурсии 🧭 по городу по историческому Civil District, после чего мы отправимся в воды залива, чтобы посмотреть на город 🏙️ с неожиданного ракурса.

Экскурсия проходит на борту подлинного отреставрированного судна-амфибии времен Второй мировой войны из Вьетнама.

Отправляйтесь из Suntec City и начните свое приключение с большого и шумного всплеска в заливе Марина (потому что именно так мы переместимся из сухопутной стихии в водную - на скорости и с брызгами)!

В ходе круиза вдоль залива Марина вы можете полюбоваться видом на оживленный городской пейзаж и полюбоваться самой знаковой достопримечательностью 🏛️ Сингапура - заливом Марина-Бэй, Садами, театром Эспланады и возвышающейся фигурой Мерлион.

Ваше путешествие продолжается, когда вы вернетесь на землю и проедете мимо Колеса обозрения назад в Civil District. Там вы увидите ступени Старого Верховного Суда, где британцы сдались императорской японской армии во время Второй мировой войны и Военный мемориальный парк 🌳 - дань уважения тем, кто отдал свою жизнь во время японской оккупации.

Завершает тур поездка вокруг крупнейшего в мире водного фонтана ⛲ в городе Suntec, названного Фонтаном богатства. Как говорится - на удачу!

Необходимо прибыть минимум за 30 минут до начала вашего рейса!