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Тур на машине-амфибии по Сингапуру

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Спутник М.
Спутник М. – Гид из Сингапура
Это часовое приключение на машине-амфибии проходит как по улицам Сингапура, так и по его водным артериям.

Начинается оно с экскурсии 🧭 по городу по историческому Civil District, после чего мы отправимся в воды залива, чтобы посмотреть на город 🏙️ с неожиданного ракурса.

Экскурсия ⛳ проходит на борту подлинного отреставрированного судна-амфибии времен Второй мировой войны из Вьетнама.
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Тур на машине-амфибии по Сингапуру
Тур на машине-амфибии по Сингапуру

Что вы увидите

  • Gardens by the Bay – Сады у залива
  • Marina Bay Sands – Легендарный отель
  • Merlion Park
  • Театр Эспланада
  • Колесо обозрения - Singapore Flyer
  • Civic District
  • Здание старого Верховного суда
  • Военный мемориал
Это часовое приключение на машине-амфибии проходит как по улицам Сингапура, так и по его водным артериям. Начинается оно с экскурсии 🧭 по городу по историческому Civil District, после чего мы отправимся в воды залива, чтобы посмотреть на город 🏙️ с неожиданного ракурса.
Экскурсия проходит на борту подлинного отреставрированного судна-амфибии времен Второй мировой войны из Вьетнама.
Отправляйтесь из Suntec City и начните свое приключение с большого и шумного всплеска в заливе Марина (потому что именно так мы переместимся из сухопутной стихии в водную - на скорости и с брызгами)!
В ходе круиза вдоль залива Марина вы можете полюбоваться видом на оживленный городской пейзаж и полюбоваться самой знаковой достопримечательностью 🏛️ Сингапура - заливом Марина-Бэй, Садами, театром Эспланады и возвышающейся фигурой Мерлион.
Ваше путешествие продолжается, когда вы вернетесь на землю и проедете мимо Колеса обозрения назад в Civil District. Там вы увидите ступени Старого Верховного Суда, где британцы сдались императорской японской армии во время Второй мировой войны и Военный мемориальный парк 🌳 - дань уважения тем, кто отдал свою жизнь во время японской оккупации.
Завершает тур поездка вокруг крупнейшего в мире водного фонтана ⛲ в городе Suntec, названного Фонтаном богатства. Как говорится - на удачу!
Необходимо прибыть минимум за 30 минут до начала вашего рейса!
Что входит
  • транспортное обслуживание машиной-амфибией
  • экскурсионное обслуживание на английском языке
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Suntec Convention centre, 1 Raffles Boulevard,
Тур на машине-амфибии по Сингапуру
Тур на машине-амфибии по Сингапуру
Тур на машине-амфибии по Сингапуру
Тур на машине-амфибии по Сингапуру
Тур на машине-амфибии по Сингапуру

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Спутник М.
Спутник М.
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