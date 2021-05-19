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Полезная информация о Сингапуре

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Местное время в Сингапуре
02:4248
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇬 Сингапур
Название городаСингапур
По-английскиSingapore
Это столицаСингапур является столицей Сингапура
Население города3 547 809 чел.
АэропортыЧанги SIN, Seletar XSP, Paya Lebar QPG
Часовой поясAsia/Singapore
Средняя высота23 м. от уровня моря

Где находится Сингапур на карте

Сингапур фото города
Сингапур

Популярные экскурсии в Сингапуре

Обзорная поездка по Сингапуру на автобусе Hop on Hop off
Обзорная поездка по Сингапуру на автобусе Hop on Hop off
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1 отзыв
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Хотите увидеть Сингапур за один день? Совершите познавательную поездку на туристическом автобусе Hop on Hop off. Экскурсия с аудиогидом проходит по тр...
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