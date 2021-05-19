Полезная информация о Сингапуре
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Местное время в Сингапуре
02:4248
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇬 Сингапур
|Название города
|Сингапур
|По-английски
|Singapore
|Это столица
|Сингапур является столицей Сингапура
|Население города
|3 547 809 чел.
|Аэропорты
|Чанги SIN, Seletar XSP, Paya Lebar QPG
|Часовой пояс
|Asia/Singapore
|Средняя высота
|23 м. от уровня моря
Где находится Сингапур на карте
Сингапур
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