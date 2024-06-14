2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Старинные легенды Братиславы
Рассмотреть в облике города черты старого Прессбурга и погрузиться в мрачные истории прошлого
Начало: Площадь Rudnayovo námestie
Сегодня в 10:00
1 авг в 10:00
€72 за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по страшным тайнам и легендам Братиславы
Погрузитесь в мистическую атмосферу Братиславы, узнав её страшные тайны и удивительные легенды. Прогулка по старинным улицам откроет вам город с новой стороны
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
Завтра в 09:00
1 авг в 09:00
от €52 за всё до 2 чел.
4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Очевидная и невероятная Братислава
Начало: Viedenska brana Hrad
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета14 июня 2024Очень интересная экскурсия! Мы с подругой получили огромное удовольствие ☀️Спасибо организатору!
- ММарина14 сентября 2020Экскурсия замечательная! Наталья очень интересно, доступно и с большой любовью рассказала нам историю средневековой Братиславы. Удивительно, насколько много она знает о
- ААнна3 августа 2020Замечательная экскурсия! Нет слов, чтобы описать на сколько высоко качество.
- ГГалина4 сентября 2019Экскурсия очень понравилась, город очень душевный, как и экскурсовод. Знает очень много, рассказывает интересно, все вопросы проясняет. Рекомендуем обязательно!
- ЭЭлина29 апреля 2019Инесса отличный гид, нам очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «Необычные»
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Сколько стоит экскурсия по Братиславе в июле 2024
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