Выездные экскурсии из Братиславы

Найдено 4 экскурсии в категории «Выездные» в Братиславе на русском языке, цены от €78. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История и панорамы Братиславы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
История и панорамы Братиславы
Замок Девин, Братиславский град и мемориал Славин на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Мужество и любовь замка Девин
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Мужество и любовь замка Девин: индивидуальная экскурсия
Прикоснитесь к истории Девинского замка, символа Словакии. Узнайте о трагических и героических событиях, местных легендах и насладитесь потрясающими пейзажами
Начало: Напротив костела Лоретанской Божьей Матери
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
88 за всё до 4 чел.
Идиллический Светы Юр
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Идиллический Светы Юр: индивидуальная экскурсия по старинным улицам
Светы Юр - место, где никто никуда не спешит. Под щебет ласточек мы пройдём по старинным улицам, погружаясь в атмосферу австро-венгерской провинции
Начало: В городе Светы Юр
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
78 за всё до 4 чел.
Замок Красный камень + винодельческий город Святой Юр
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Замок Красный камень + винодельческий город Святой Юр
Посетите замок Красный камень и винодельческий город Святой Юр. Узнайте их историю и попробуйте местное вино
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    15 октября 2023
    История и панорамы Братиславы
    Интересно, познавательно, красиво. Гелла-профессионал и очень приятный собеседник. Очень благодарны ей за экскурсию
  • А
    Александр
    25 сентября 2023
    История и панорамы Братиславы
    Гелла - отличный гид и рассказчик, организовала экскурсию максимально комфортно и показала действительно замечательные исторические места Братиславы.
  • И
    Игорь
    11 сентября 2023
    История и панорамы Братиславы
    Гелла очень приятная рассказчица, внимательная к вопросам и пожеланиям. Информативный и интересный маршрут. Спасибо, Гелла!
    Гелла очень приятная рассказчица, внимательная к вопросам и пожеланиям. Информативный и интересный маршрут
  • Б
    Бухарина
    27 марта 2019
    Мужество и любовь замка Девин
    Девин- интереснейший объект истории и природы. Но, очень ветрено, бесконечные подъемы и лестницы высоко на горе. Поэтому было странно видеть
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    некоторых экскурсантов, синеющих на ветру и лидирующих каблуки от брусчатки. У нас был замечательный гид Алекс. Не грузил историзмом. Ну, простите, история Великой Моравии нам почти не знакома. Поэтому было интересно. Войны, рыцари, легенды о прекрасных дамах, реалии Наполеоновских войн, и, благодаря нашему гиду, все это не слилось, а разложилось по полочкам. Алекс виртуозно владеет и предметом и аудиторией. Советую.

  • K
    Kirill
    22 октября 2018
    Мужество и любовь замка Девин
    Алекс прекрасный гид: образованный интересный рассказчик, который по-настоящему знает толк в своем деле. Я первый раз пользовался услугами tripstera и очень рад, что первые впечатления оказались исключительно положительными. Если хотите получить первоклассную экскурсию в Братиславе - обращайтесь к Алексу!
  • О
    Олег
    9 марта 2018
    Мужество и любовь замка Девин
    Это тот случай, когда хочется выразить большую благодарность за прекрасно проведенное время. Это несомненно была интереснейшая прогулка в сопровождении действительно профессионального гида. Всячески рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «Выездные»

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  1. История и панорамы Братиславы
  2. Мужество и любовь замка Девин
  3. Идиллический Светы Юр
  4. Замок Красный камень + винодельческий город Святой Юр
Сколько стоит экскурсия по Братиславе в июне 2024
Сейчас в Братиславе в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 78 до 180. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии по окрестностям Братиславы и местам Словакии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Словакии
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