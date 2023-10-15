1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
История и панорамы Братиславы
Замок Девин, Братиславский град и мемориал Славин на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мужество и любовь замка Девин: индивидуальная экскурсия
Прикоснитесь к истории Девинского замка, символа Словакии. Узнайте о трагических и героических событиях, местных легендах и насладитесь потрясающими пейзажами
Начало: Напротив костела Лоретанской Божьей Матери
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€88 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Идиллический Светы Юр: индивидуальная экскурсия по старинным улицам
Светы Юр - место, где никто никуда не спешит. Под щебет ласточек мы пройдём по старинным улицам, погружаясь в атмосферу австро-венгерской провинции
Начало: В городе Светы Юр
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€78 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Замок Красный камень + винодельческий город Святой Юр
Посетите замок Красный камень и винодельческий город Святой Юр. Узнайте их историю и попробуйте местное вино
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь15 октября 2023Интересно, познавательно, красиво. Гелла-профессионал и очень приятный собеседник. Очень благодарны ей за экскурсию
- ААлександр25 сентября 2023Гелла - отличный гид и рассказчик, организовала экскурсию максимально комфортно и показала действительно замечательные исторические места Братиславы.
- ИИгорь11 сентября 2023Гелла очень приятная рассказчица, внимательная к вопросам и пожеланиям. Информативный и интересный маршрут. Спасибо, Гелла!
- ББухарина27 марта 2019Девин- интереснейший объект истории и природы. Но, очень ветрено, бесконечные подъемы и лестницы высоко на горе. Поэтому было странно видеть
- KKirill22 октября 2018Алекс прекрасный гид: образованный интересный рассказчик, который по-настоящему знает толк в своем деле. Я первый раз пользовался услугами tripstera и очень рад, что первые впечатления оказались исключительно положительными. Если хотите получить первоклассную экскурсию в Братиславе - обращайтесь к Алексу!
- ООлег9 марта 2018Это тот случай, когда хочется выразить большую благодарность за прекрасно проведенное время. Это несомненно была интереснейшая прогулка в сопровождении действительно профессионального гида. Всячески рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Братиславе в июне 2024
Сейчас в Братиславе в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 78 до 180. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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