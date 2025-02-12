2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Старинные легенды Братиславы
Рассмотреть в облике города черты старого Прессбурга и погрузиться в мрачные истории прошлого
Начало: Площадь Rudnayovo námestie
Сегодня в 10:00
Завтра в 17:00
€72 за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по страшным тайнам и легендам Братиславы
Погрузитесь в мистическую атмосферу Братиславы, узнав её страшные тайны и удивительные легенды. Прогулка по старинным улицам откроет вам город с новой стороны
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €52 за всё до 40 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Братислава: тайны королевского двора
Узнать о любви царственных особ и погрузиться в придворные интриги
Начало: У Братиславского Града
Завтра в 10:00
5 мар в 10:00
€70 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия12 февраля 2025С Натальей у нас была чудесная прогулка по Братиславе, а точнее Пресбургу! Чудесный и безумно интересный город! Наталья знает буквально каждый
- ААлиева27 августа 2024Остались очень довольны экскурсией. Очень положительная и доброжелательная девушка. Хорошо знает своё дело и историю города в котором живет. Всем советуем.
- ЕЕлизавета14 июня 2024Очень интересная экскурсия! Мы с подругой получили огромное удовольствие ☀️Спасибо организатору!
- ГГалина4 сентября 2019Экскурсия очень понравилась, город очень душевный, как и экскурсовод. Знает очень много, рассказывает интересно, все вопросы проясняет. Рекомендуем обязательно!
- ЭЭлина29 апреля 2019Инесса отличный гид, нам очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Братиславе
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Братиславе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Братиславе в марте 2025
Сейчас в Братиславе в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 72. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Братиславе (Словакия 🇸🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 21 ⭐ отзыв, цены от €52. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Словакии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май