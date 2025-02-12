Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Братиславе на русском языке, цены от €52. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Старинные легенды Братиславы
Пешая
17 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Старинные легенды Братиславы
Рассмотреть в облике города черты старого Прессбурга и погрузиться в мрачные истории прошлого
Начало: Площадь Rudnayovo námestie
Сегодня в 10:00
Завтра в 17:00
72 за всё до 4 чел.
Страшные тайны и удивительные легенды Братиславы
Пешая
4 отзыва
1 час
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по страшным тайнам и легендам Братиславы
Погрузитесь в мистическую атмосферу Братиславы, узнав её страшные тайны и удивительные легенды. Прогулка по старинным улицам откроет вам город с новой стороны
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 52 за всё до 40 чел.
Братислава: тайны королевского двора
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Братислава: тайны королевского двора
Узнать о любви царственных особ и погрузиться в придворные интриги
Начало: У Братиславского Града
Завтра в 10:00
5 мар в 10:00
70 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    12 февраля 2025
    Старинные легенды Братиславы
    С Натальей у нас была чудесная прогулка по Братиславе, а точнее Пресбургу! Чудесный и безумно интересный город! Наталья знает буквально каждый
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    уголок и с большой любовью обо всем рассказывает. Мы влюбились в город глазами Натальи, обязательно придем еще раз во время следующего визита в Братиславу.

  • А
    Алиева
    27 августа 2024
    Старинные легенды Братиславы
    Остались очень довольны экскурсией. Очень положительная и доброжелательная девушка. Хорошо знает своё дело и историю города в котором живет. Всем советуем.
  • Е
    Елизавета
    14 июня 2024
    Старинные легенды Братиславы
    Очень интересная экскурсия! Мы с подругой получили огромное удовольствие ☀️Спасибо организатору!
  • Г
    Галина
    4 сентября 2019
    Страшные тайны и удивительные легенды Братиславы
    Экскурсия очень понравилась, город очень душевный, как и экскурсовод. Знает очень много, рассказывает интересно, все вопросы проясняет. Рекомендуем обязательно!
  • Э
    Элина
    29 апреля 2019
    Страшные тайны и удивительные легенды Братиславы
    Инесса отличный гид, нам очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «Нескучные экскурсии»

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Сколько стоит экскурсия по Братиславе в марте 2025
Сейчас в Братиславе в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 72. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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