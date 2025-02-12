читать дальше уголок и с большой любовью обо всем рассказывает. Мы влюбились в город глазами Натальи, обязательно придем еще раз во время следующего визита в Братиславу.

С Натальей у нас была чудесная прогулка по Братиславе, а точнее Пресбургу! Чудесный и безумно интересный город! Наталья знает буквально каждый