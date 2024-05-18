Экскурсии Братиславы об истории и архитектуре

Найдено 6 экскурсий в категории «История и архитектура» в Братиславе на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
85 отзывов
Уникальная фотосессия в Братиславе: исторические места и живописные виды
Погрузитесь в атмосферу Братиславы, прогуливаясь по ее старинным улочкам и наслаждаясь видами. Профессиональные фотографии сохранят ваши эмоции и впечатления
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
80 за всё до 6 чел.
Братиславский замок и Старый город
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Братиславский замок и Старый город: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Братиславы, посетив Братиславский замок и прогулявшись по Старому городу. Узнайте о жизни замка и его знаменитых обитателях
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
90 за всё до 40 чел.
История и панорамы Братиславы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
История и панорамы Братиславы
Замок Девин, Братиславский град и мемориал Славин на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Мужество и любовь замка Девин
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Мужество и любовь замка Девин: индивидуальная экскурсия
Прикоснитесь к истории Девинского замка, символа Словакии. Узнайте о трагических и героических событиях, местных легендах и насладитесь потрясающими пейзажами
Начало: Напротив костела Лоретанской Божьей Матери
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
88 за всё до 4 чел.
Истории Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Истории Старого города: индивидуальная экскурсия по Братиславе
Погрузитесь в атмосферу Братиславы, прогуливаясь по её историческим улицам и узнавая о её многовековой истории
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 50 за всё до 40 чел.
Замок Красный камень + винодельческий город Святой Юр
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Замок Красный камень + винодельческий город Святой Юр
Посетите замок Красный камень и винодельческий город Святой Юр. Узнайте их историю и попробуйте местное вино
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    18 мая 2024
    Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
    Добрый день, очень довольны экскурсией, Александра прекрасный оратор и приятный собеседник, очень грамотно и достойно составлен маршрут. Насыщенное содержание экскурсии, много красивых видов и прекрасных мест, смело могу рекомендовать всем желающим познакомиться с городом. Просто шикарная цена, окупается эмоциями десятикратно.
  • Ю
    Юрий
    15 мая 2024
    Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
    Мы спланировали свою однодневную поездку в Братиславу буквально за один день. Александра откликнулась очень оперативно. Она прислала нам ссылки на
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    место встречи, посоветовала где лучше оставить машину, а также порекомендовала куда еще можно съездить из городка, где мы проходим оздоровительное лечение (мы базируемся на Купельном острове в Пьештянах). Александра оказалась опытным экскурсоводом с легким характером. Мы узнали много нового о Словакии и Братиславе. Большое ей спасибо! Можем с легким сердцем порекомендовать ее всем!

  • О
    Оксана
    12 мая 2024
    Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
    Александра - прекрасный рассказчик, много знает про историю города и страны. Мы получили море удовольствия от экскурсии! Еще Александра фотографирует на свой фотоаппарат, что тоже удобно. И порекомендовала нам отличный ресторан со словацкой кухней. Всем рекомендуем взять эту экскурсию!
  • И
    Игорь
    15 октября 2023
    История и панорамы Братиславы
    Интересно, познавательно, красиво. Гелла-профессионал и очень приятный собеседник. Очень благодарны ей за экскурсию
  • А
    Александр
    25 сентября 2023
    История и панорамы Братиславы
    Гелла - отличный гид и рассказчик, организовала экскурсию максимально комфортно и показала действительно замечательные исторические места Братиславы.
  • И
    Игорь
    11 сентября 2023
    История и панорамы Братиславы
    Гелла очень приятная рассказчица, внимательная к вопросам и пожеланиям. Информативный и интересный маршрут. Спасибо, Гелла!
    Гелла очень приятная рассказчица, внимательная к вопросам и пожеланиям. Информативный и интересный маршрут
  • И
    Инна
    7 июля 2023
    Истории Старого города
    Очень понравилось. Спасибо экскурсоводу. Инесса Дукатова.
  • А
    Анатолий,
    4 июля 2022
    Братиславский замок и Старый город
    Мы хотели высказать свою благодарность Инессе за содержательную и интересную экскурсиию по городу. За время экскурсии мы узнали много нового
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    об истории Братиславы и о ее сегодняшнем дне. Экскурсия была построена логично и увлекательно. Особо хотим отметить эрудицию и доброжелательность Инессы. Советуем всем заказывать экскурсии у нее.

  • I
    Irina
    31 декабря 2019
    Истории Старого города
    Интересная прогулка по-старому городу с угощением татранским чаем и шоколадкой. Максимум информации за 1 час.
  • А
    Альбина
    10 октября 2019
    Братиславский замок и Старый город
    Отличная экскурсия! Инесса прекрасный экскурсовод. Очень понравилось. Рекомендуем для знакомства с Братиславой! Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «История и архитектура»

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  1. Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
  2. Братиславский замок и Старый город
  3. История и панорамы Братиславы
  4. Мужество и любовь замка Девин
  5. Истории Старого города
Сколько стоит экскурсия по Братиславе в июне 2024
Сейчас в Братиславе в категории "История и архитектура" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 50 до 180. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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