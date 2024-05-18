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место встречи, посоветовала где лучше оставить машину, а также порекомендовала куда еще можно съездить из городка, где мы проходим оздоровительное лечение (мы базируемся на Купельном острове в Пьештянах). Александра оказалась опытным экскурсоводом с легким характером. Мы узнали много нового о Словакии и Братиславе. Большое ей спасибо! Можем с легким сердцем порекомендовать ее всем!