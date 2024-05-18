1 чел.
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Фотопрогулка
2.5 часа
Уникальная фотосессия в Братиславе: исторические места и живописные виды
Погрузитесь в атмосферу Братиславы, прогуливаясь по ее старинным улочкам и наслаждаясь видами. Профессиональные фотографии сохранят ваши эмоции и впечатления
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
€80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Братиславский замок и Старый город: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Братиславы, посетив Братиславский замок и прогулявшись по Старому городу. Узнайте о жизни замка и его знаменитых обитателях
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
€90 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
3 часа
История и панорамы Братиславы
Замок Девин, Братиславский град и мемориал Славин на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мужество и любовь замка Девин: индивидуальная экскурсия
Прикоснитесь к истории Девинского замка, символа Словакии. Узнайте о трагических и героических событиях, местных легендах и насладитесь потрясающими пейзажами
Начало: Напротив костела Лоретанской Божьей Матери
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€88 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Истории Старого города: индивидуальная экскурсия по Братиславе
Погрузитесь в атмосферу Братиславы, прогуливаясь по её историческим улицам и узнавая о её многовековой истории
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €50 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
5 часов
Замок Красный камень + винодельческий город Святой Юр
Посетите замок Красный камень и винодельческий город Святой Юр. Узнайте их историю и попробуйте местное вино
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим18 мая 2024Добрый день, очень довольны экскурсией, Александра прекрасный оратор и приятный собеседник, очень грамотно и достойно составлен маршрут. Насыщенное содержание экскурсии, много красивых видов и прекрасных мест, смело могу рекомендовать всем желающим познакомиться с городом. Просто шикарная цена, окупается эмоциями десятикратно.
- ЮЮрий15 мая 2024Мы спланировали свою однодневную поездку в Братиславу буквально за один день. Александра откликнулась очень оперативно. Она прислала нам ссылки на
- ООксана12 мая 2024Александра - прекрасный рассказчик, много знает про историю города и страны. Мы получили море удовольствия от экскурсии! Еще Александра фотографирует на свой фотоаппарат, что тоже удобно. И порекомендовала нам отличный ресторан со словацкой кухней. Всем рекомендуем взять эту экскурсию!
- ИИгорь15 октября 2023Интересно, познавательно, красиво. Гелла-профессионал и очень приятный собеседник. Очень благодарны ей за экскурсию
- ААлександр25 сентября 2023Гелла - отличный гид и рассказчик, организовала экскурсию максимально комфортно и показала действительно замечательные исторические места Братиславы.
- ИИгорь11 сентября 2023Гелла очень приятная рассказчица, внимательная к вопросам и пожеланиям. Информативный и интересный маршрут. Спасибо, Гелла!
- ИИнна7 июля 2023Очень понравилось. Спасибо экскурсоводу. Инесса Дукатова.
- ААнатолий,4 июля 2022Мы хотели высказать свою благодарность Инессе за содержательную и интересную экскурсиию по городу. За время экскурсии мы узнали много нового
- IIrina31 декабря 2019Интересная прогулка по-старому городу с угощением татранским чаем и шоколадкой. Максимум информации за 1 час.
- ААльбина10 октября 2019Отличная экскурсия! Инесса прекрасный экскурсовод. Очень понравилось. Рекомендуем для знакомства с Братиславой! Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Братиславе в июне 2024
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