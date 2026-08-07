Светы Юр - это уникальное место, где можно насладиться неспешной прогулкой по старинным улицам и погрузиться в атмосферу австро-венгерской провинции.Под щебет ласточек мы пройдём мимо неоготической Ратуши, усадьбы Подманицких и

ренессансного дворца семьи Палффи. Увидим древние колодцы и заглянем в типичный дом винодела 16 века. Узнаем, каковы официальная и правдивая истории городского герба, где прятали винные бочки от сборщиков налогов и как обычная свинья спасла легендарный светыюрский колокол. В завершение поднимемся к средневековому костелу Святого Юрая и полюбуемся чудесным видом на город. По желанию можно посетить лесные руины средневекового замка Белый камень, расположенные в 15 минутах пешком от места, где заканчивается экскурсия. Экскурсия начинается и заканчивается в городе Светы Юр, до которого легко добраться на машине или поезде

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

На широкой центральной улице города мы полюбуемся неоготической Ратушей и усадьбой Подманицких, где когда-то хранилось вино для венгерского короля. А также великолепным ренессансным дворцом семьи Палффи и древними колодцами. Заглянем в типичный дом винодела 16 века и увидим старинные ворота, ведущие к виноградникам. В завершение поднимемся к средневековому костелу Святого Юрая и полюбуемся чудесным видом на город. По пути я расскажу:

Каковы официальная и правдивая истории городского герба

Где прятали винные бочки от сборщиков налогов

Как жители города связаны со змеями

Как обычная свинья спасла легендарный светыюрский колокол

Какие редкие сорта вина производят в городе

В 15 минутах пешком от места, где заканчивается экскурсия, расположены лесные руины средневекового замка Белый камень — по желанию вы сможете их посетить.

Организационные детали