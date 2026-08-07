Светы Юр - это уникальное место, где можно насладиться неспешной прогулкой по старинным улицам и погрузиться в атмосферу австро-венгерской провинции.
Под щебет ласточек мы пройдём мимо неоготической Ратуши, усадьбы Подманицких и
Под щебет ласточек мы пройдём мимо неоготической Ратуши, усадьбы Подманицких и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная атмосфера австро-венгерской провинции
- 🏰 Впечатляющие исторические достопримечательности
- 🍇 Местные легенды и истории о виноделии
- 👻 Рассказы о добром светыюрском призраке
- 🚶♂️ Возможность посетить лесные руины замка Белый камень
Что можно увидеть
- Неоготическая Ратуша
- Усадьба Подманицких
- Ренессансный дворец семьи Палффи
- Древние колодцы
- Дом винодела 16 века
- Старинные ворота
- Костел Святого Юрая
- Лесные руины замка Белый камень
Описание экскурсии
На широкой центральной улице города мы полюбуемся неоготической Ратушей и усадьбой Подманицких, где когда-то хранилось вино для венгерского короля. А также великолепным ренессансным дворцом семьи Палффи и древними колодцами. Заглянем в типичный дом винодела 16 века и увидим старинные ворота, ведущие к виноградникам. В завершение поднимемся к средневековому костелу Святого Юрая и полюбуемся чудесным видом на город. По пути я расскажу:
- Каковы официальная и правдивая истории городского герба
- Где прятали винные бочки от сборщиков налогов
- Как жители города связаны со змеями
- Как обычная свинья спасла легендарный светыюрский колокол
- Какие редкие сорта вина производят в городе
В 15 минутах пешком от места, где заканчивается экскурсия, расположены лесные руины средневекового замка Белый камень — по желанию вы сможете их посетить.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается в городе Светы Юр (13 км. от Братиславы). До него очень легко добраться самостоятельно на машине или на поезде (за 14 минут с главного вокзала).
- Посещение дома винодела возможно только в том случае, если открыто кафе во дворе (с 14:00 до 19:00)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Светы Юр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Братиславе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1444 туристов
В Братиславе можно прожить всю жизнь и все равно не узнать всех секретов. Я — лицензированный гид по Словакии и ее столице. С радостью составлю вам компанию в изучении Братиславы и помогу ничего не упустить из пестрого калейдоскопа: редкие местные вина, захватывающие панорамы, узкие средневековые улочки, традиционные рогалики и бесчисленные легенды старого города.
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