Погулять по тихим улочкам живописного словацкого города и прикоснуться к его богатой истории
Светы Юр — место, где никто никуда не спешит.
Под щебет ласточек мы пройдём по старинным улицам, шаг за шагом погружаясь в атмосферу австро-венгерской провинции. Я с радостью поделюсь местными историями и легендами. Расскажу о добром светыюрском призраке и знаменитом враче. И, конечно, о вине — ведь его производят здесь уже более 800 лет.
Под щебет ласточек мы пройдём по старинным улицам, шаг за шагом погружаясь в атмосферу австро-венгерской провинции. Я с радостью поделюсь местными историями и легендами. Расскажу о добром светыюрском призраке и знаменитом враче. И, конечно, о вине — ведь его производят здесь уже более 800 лет.
Ближайшие даты:
27
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30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На широкой центральной улице города мы полюбуемся неоготической Ратушей и усадьбой Подманицких, где когда-то хранилось вино для венгерского короля. А также великолепным ренессансным дворцом семьи Палффи и древними колодцами. Заглянем в типичный дом винодела 16 века и увидим старинные ворота, ведущие к виноградникам. В завершение поднимемся к средневековому костелу Святого Юрая и полюбуемся чудесным видом на город. По пути я расскажу:
- Каковы официальная и правдивая истории городского герба
- Где прятали винные бочки от сборщиков налогов
- Как жители города связаны со змеями
- Как обычная свинья спасла легендарный светыюрский колокол
- Какие редкие сорта вина производят в городе
В 15 минутах пешком от места, где заканчивается экскурсия, расположены лесные руины средневекового замка Белый камень — по желанию вы сможете их посетить.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается в городе Светы Юр (13 км. от Братиславы). До него очень легко добраться самостоятельно на машине или на поезде (за 14 минут с главного вокзала).
- Посещение дома винодела возможно только в том случае, если открыто кафе во дворе (с 14:00 до 19:00)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в городе Светы Юр
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Братиславе
Провела экскурсии для 871 туриста
В Братиславе можно прожить всю жизнь и все равно не узнать всех секретов. Я — лицензированный гид по Словакии и ее столице. С радостью составлю вам компанию в изучении Братиславы и помогу ничего не упустить из пестрого калейдоскопа: редкие местные вина, захватывающие панорамы, узкие средневековые улочки, традиционные рогалики и бесчисленные легенды старого города.
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