Светы Юр — место, где никто никуда не спешит. Под щебет ласточек мы пройдём по старинным улицам, шаг за шагом погружаясь в атмосферу австро-венгерской провинции. Я с радостью поделюсь местными историями и легендами. Расскажу о добром светыюрском призраке и знаменитом враче. И, конечно, о вине — ведь его производят здесь уже более 800 лет.

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Описание

Что вас ожидает

На широкой центральной улице города мы полюбуемся неоготической Ратушей и усадьбой Подманицких, где когда-то хранилось вино для венгерского короля. А также великолепным ренессансным дворцом семьи Палффи и древними колодцами. Заглянем в типичный дом винодела 16 века и увидим старинные ворота, ведущие к виноградникам. В завершение поднимемся к средневековому костелу Святого Юрая и полюбуемся чудесным видом на город. По пути я расскажу:

Каковы официальная и правдивая истории городского герба

Где прятали винные бочки от сборщиков налогов

Как жители города связаны со змеями

Как обычная свинья спасла легендарный светыюрский колокол

Какие редкие сорта вина производят в городе

В 15 минутах пешком от места, где заканчивается экскурсия, расположены лесные руины средневекового замка Белый камень — по желанию вы сможете их посетить.

Организационные детали