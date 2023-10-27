Идиллический Светы Юр

Погулять по тихим улочкам живописного словацкого города и прикоснуться к его богатой истории

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Светы Юр — место, где никто никуда не спешит.

Под щебет ласточек мы пройдём по старинным улицам, шаг за шагом погружаясь в атмосферу австро-венгерской провинции. Я с радостью поделюсь местными историями и легендами. Расскажу о добром светыюрском призраке и знаменитом враче. И, конечно, о вине — ведь его производят здесь уже более 800 лет.
Идиллический Светы Юр
Идиллический Светы Юр
Идиллический Светы Юр
Идиллический Светы Юр
Идиллический Светы Юр
Идиллический Светы Юр
Идиллический Светы Юр
Идиллический Светы Юр
Идиллический Светы Юр
Идиллический Светы Юр
Идиллический Светы Юр
Идиллический Светы Юр
Идиллический Светы Юр
Идиллический Светы Юр
Ближайшие даты:
27
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На широкой центральной улице города мы полюбуемся неоготической Ратушей и усадьбой Подманицких, где когда-то хранилось вино для венгерского короля. А также великолепным ренессансным дворцом семьи Палффи и древними колодцами. Заглянем в типичный дом винодела 16 века и увидим старинные ворота, ведущие к виноградникам. В завершение поднимемся к средневековому костелу Святого Юрая и полюбуемся чудесным видом на город. По пути я расскажу:

  • Каковы официальная и правдивая истории городского герба
  • Где прятали винные бочки от сборщиков налогов
  • Как жители города связаны со змеями
  • Как обычная свинья спасла легендарный светыюрский колокол
  • Какие редкие сорта вина производят в городе

В 15 минутах пешком от места, где заканчивается экскурсия, расположены лесные руины средневекового замка Белый камень — по желанию вы сможете их посетить.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в городе Светы Юр (13 км. от Братиславы). До него очень легко добраться самостоятельно на машине или на поезде (за 14 минут с главного вокзала).
  • Посещение дома винодела возможно только в том случае, если открыто кафе во дворе (с 14:00 до 19:00)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в городе Светы Юр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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