8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

История, застывшая в камне
Вас ждет погружение в разные эпохи замка Девин, ведь это место прошло путь от поселения каменного века до визитной карточки Братиславы. Когда-то здесь располагалась римская наблюдательная башня, затем – Великоморавский замок, опорная точка принца Савойского в битве с османским войском. А еще позже у замка Девин проходила европейская граница «социалистического» и «капиталистического» миров, через которую много раз пытались совершить побег мирные жители. На экскурсии вы прикоснетесь к камням, помнящим мамонтов, узнаете о главных событиях из истории и жизни замка, услышите местные легенды и плеснете воды в самый глубокий колодец.
Потрясающие пейзажи и панорамы
Путешественники со всего мира съезжаются к замку Девин не только для того, чтобы прикоснуться к истории Словакии, но и прогуляться у руин крепости, наслаждаясь скалистыми пейзажами и завораживающим видом слияния рек Моравы и Дуная!