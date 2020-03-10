8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На экскурсию в замок Девин мы ездили после экскурсии в Нитрянское епископство, т.е фактически было две экскурсии, которые проводил гид, по имени Алекс. Как правило экскурсия начинается с того момента, как садишься в машину. Я многократно ездила по Европе именно с индивидуальным гидом. Здесь нас сразу предупредил, что рассказывать о Словении и Братиславе не будет, т. к. для этого есть другие экскурсии. И вообще будем беседовать (?) На протяжении всей дороги рассказывал мало мне интересные байки о своих клиентах, случаи из своей жизни, какой он замечательный экскурсовод (?). Было очень неприятно слушать его пренебрежительное, неуважительное отношение к своим коллегам. (На следующий день у нас была потрясающе интересная экскурсия по Братиславе, конечно, с другим экскурсоводом). Фактическим материалом владеет плохо, косноязычен, нет логики повествования, перепрыгивает с одной информации на другую. А главное, НЕИНТЕРЕСНО!

Заставил нас оплатить детское автокресло, хотя я предупредила, что ребенку 10 лет и ей уже неудобно сидеть в этом кресле (нигде в Европе нас не заставляли его использовать), нам пришлось заплатить ему за обеденное время 30е., хотя всегда это время входит в дальнюю экскурсию. Первый раз я столкнулась с тем, что его надо отдельно оплачивать. Очень жалко, что такую замечательную страну и прекрасный город представляет такой экскурсовод. Конечно, я никому его не рекомендую. За многие мои путешествия по Европе, Азии и России - такое первый раз! А как улучшить работу Трипстера? - Не допускать таких горе-гидов до работы.