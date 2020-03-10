8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Словакия
  2. Братислава
  3. Экскурсии

  4. Мужество и любовь замка Девин

Истории, легенды и средневековый колорит одного из старейших замков Словакии

Алекс
Задать вопрос
Алекс – ваш гид
Вам предстоит прикоснуться к истории Девинского замка, который по праву считается настоящим символом Словакии.

Я расскажу вам, какие трагические и героические события помнят руины замка, поведаю местные легенды и интересные факты об этих местах.

Здесь вы прикоснетесь к камням, помнящим мамонтов и рыцарей, прочувствуете средневековый колорит, полюбуетесь замечательными пейзажами и видом слияния рек Дуная и Моравы.
70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Напротив костела Лоретанской Божьей Матери
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии8 отзывов
4.25
Мужество и любовь замка Девин
Мужество и любовь замка Девин

Что вас ожидает

История, застывшая в камне
Вас ждет погружение в разные эпохи замка Девин, ведь это место прошло путь от поселения каменного века до визитной карточки Братиславы. Когда-то здесь располагалась римская наблюдательная башня, затем – Великоморавский замок, опорная точка принца Савойского в битве с османским войском. А еще позже у замка Девин проходила европейская граница «социалистического» и «капиталистического» миров, через которую много раз пытались совершить побег мирные жители. На экскурсии вы прикоснетесь к камням, помнящим мамонтов, узнаете о главных событиях из истории и жизни замка, услышите местные легенды и плеснете воды в самый глубокий колодец.

Потрясающие пейзажи и панорамы
Путешественники со всего мира съезжаются к замку Девин не только для того, чтобы прикоснуться к истории Словакии, но и прогуляться у руин крепости, наслаждаясь скалистыми пейзажами и завораживающим видом слияния рек Моравы и Дуная!

Организационные детали

  • Стоимость входного билета: 5€ для взрослых, 2.50€ для детей, детям до 6 лет бесплатно, семейный билет — 10€ (оплачивается дополнительно к стоимости экскурсии).
  • Если количество участников экскурсии не больше 4 человек, трансфер от Братиславы до замка и обратно входит в стоимость экскурсии.
  • При желании (в период навигации) вы можете вернуться в город по Дунаю на теплоходе. Стоимость билета 8€ (детский — 6€, до 2 лет бесплатно)
  • В промежутке май — сентябрь в первое воскресенье месяца в замке проводятся рыцарские игры. Участие в этом мероприятии не входит в стоимость экскурсии и оговаривается отдельно.
  • Перед экскурсией каждый путешественник получит сувенир в подарок!
Мужество и любовь замка Девин
Мужество и любовь замка Девин
Мужество и любовь замка Девин
Мужество и любовь замка Девин
Мужество и любовь замка Девин
Мужество и любовь замка Девин
Мужество и любовь замка Девин
Мужество и любовь замка Девин
Мужество и любовь замка Девин
Мужество и любовь замка Девин
Мужество и любовь замка Девин
Мужество и любовь замка Девин
Мужество и любовь замка Девин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Напротив костела Лоретанской Божьей Матери.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Алекс
Алекс
Лицензированный гид, прекрасно владеющий русским языком, познакомит вас с традициями, культурой и легендами современной и старой Словакии. Официальная историческая экскурсия; ночное блуждание по старому городу, полному духов и привидений; выезд в красивейшие замки страны, дегустация наилучшего пива с печеным бравчовым(вепревым) коленом или просто трансфер в отель с рассказом о жизни в Братиславе - позволят вам еще больше погрузиться в тайный мир старого города, называемого Темная Жемчужина Дуная!
Напишите мне

8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
На экскурсию в замок Девин мы ездили после экскурсии в Нитрянское епископство, т.е фактически было две экскурсии, которые проводил гид, по имени Алекс. Как правило экскурсия начинается с того момента, как садишься в машину. Я многократно ездила по Европе именно с индивидуальным гидом. Здесь нас сразу предупредил, что рассказывать о Словении и Братиславе не будет, т. к. для этого есть другие экскурсии. И вообще будем беседовать (?) На протяжении всей дороги рассказывал мало мне интересные байки о своих клиентах, случаи из своей жизни, какой он замечательный экскурсовод (?). Было очень неприятно слушать его пренебрежительное, неуважительное отношение к своим коллегам. (На следующий день у нас была потрясающе интересная экскурсия по Братиславе, конечно, с другим экскурсоводом). Фактическим материалом владеет плохо, косноязычен, нет логики повествования, перепрыгивает с одной информации на другую. А главное, НЕИНТЕРЕСНО!
Заставил нас оплатить детское автокресло, хотя я предупредила, что ребенку 10 лет и ей уже неудобно сидеть в этом кресле (нигде в Европе нас не заставляли его использовать), нам пришлось заплатить ему за обеденное время 30е., хотя всегда это время входит в дальнюю экскурсию. Первый раз я столкнулась с тем, что его надо отдельно оплачивать. Очень жалко, что такую замечательную страну и прекрасный город представляет такой экскурсовод. Конечно, я никому его не рекомендую. За многие мои путешествия по Европе, Азии и России - такое первый раз! А как улучшить работу Трипстера? - Не допускать таких горе-гидов до работы.
27 марта 2019
Девин- интереснейший объект истории и природы. Но, очень ветрено, бесконечные подъемы и лестницы высоко на горе. Поэтому было странно видеть некоторых экскурсантов, синеющих на ветру и лидирующих каблуки от брусчатки. У нас был замечательный гид Алекс. Не грузил историзмом. Ну, простите, история Великой Моравии нам почти не знакома. Поэтому было интересно. Войны, рыцари, легенды о прекрасных дамах, реалии Наполеоновских войн, и, благодаря нашему гиду, все это не слилось, а разложилось по полочкам. Алекс виртуозно владеет и предметом и аудиторией. Советую.
22 октября 2018
Алекс прекрасный гид: образованный интересный рассказчик, который по-настоящему знает толк в своем деле. Я первый раз пользовался услугами tripstera и очень рад, что первые впечатления оказались исключительно положительными!
Если хотите получить первоклассную экскурсию в Братиславе - обращайтесь к Алексу!
9 марта 2018
Это тот случай, когда хочется выразить большую благодарность за прекрасно проведенное время. Это несомненно была интереснейшая прогулка в сопровождении действительно профессионального гида. Всячески рекомендую.
4 марта 2018
Могу сказать только одно - я в восхищении! Даже представить не могла, что мне так понравится на экскурсии - обычно они меня утомляют и становится скучно... Гид Алекс удивительный рассказчик, заинтересовал с первой минуты. Сама экскурсия прошла как на одном дыхании. И мне удалось увидеть не просто развалины, а настоящий замок средневековья с его историей. Я очень довольна, и только жаль, что это был мой последний день в Братисаве, так бы еще экскурсию заказала. Очень рекомендую! спасибо, за удивительную прогулку
4 марта 2018
Никогда не думал, что обычным рассказом можно возродить из развалин прекрасный замок из прошлого и населить его живыми людьми. Получил огромное удовольствие. Про два яблока было вообще супер. Это кручем чем фильм. Рекомендую всем, кто имеет хоть немного воображения, гида Алекса.
10 января 2018
1. Гид выбрал место встречи неудобное для нас, так как не зная город, нужно было найти нужное пересечение дорог (не указал даже названия улиц!), чтобы сесть быстро в авто цитата: "Я заберу их на вьезде. Это в 280 местрах от отеля.
Там парковаться нельзя, поэтому попросите их прийти за 5-10 минут заранее чтобы я просто остановился, помахал плакатиком "ЭКСКУРСИИ" и они сразу сели".
2. Длительность заявлена- 1 час, в итоге на месте были 30 минут и после "рассказа о русских солдатах стрелявших в словаков" стало понятно, что экскурсия вовсе не про крепость, а про что- то личное. Кстати местные жители конечно удивились рассказу проф гида о русских солдатах, т.к. это неправда.
остальные впечатления не касаются организационных моментов интересных для туристов. Впечатление, что гид подрабатывает, туристическая деят-ть не основная работа, что и отражается на качестве.
20 декабря 2017
Замок Девин очень красивое место, конечно, в зимной период там не так много можно посмотреть.Вот,когда там съезжаются рыцари на турнир-наверное, вообше необыкновенно интересно.Гид Александр-чудесный человек и профессионал, очень интересно рассказывает.Место красивейшее-всем рекомендуем.

Алекс проводит ещё 4 экскурсии

Братислава — тёмная жемчужина ДунаяБратислава — тёмная жемчужина ДунаяБратислава — тёмная жемчужина Дуная
60 за экскурсию
2 часа
38 отзывов
Старинные легенды, роскошные дворцы и атмосфера средневекового города
Эта прогулка для тех, кто хочет увидеть во всем великолепии Братиславу и понять её сказочную атмосферу. Вы рассмотрите десятки потрясающих дворцов, костелов и памятников старины, услышите таинственные легенды, пройдете дорогами королей и королев, но главное – вы не только узнаете историю, но и прикоснетесь к ней!
Тысячелетний ГородТысячелетний ГородТысячелетний Город
84 за экскурсию
3 часа
29 отзывов
Братиславский Град, Президентский дворец и уголки Старого Города на обзорной экскурсии
Эта пешеходная обзорная прогулка познакомит вас с историей Братиславы и её важнейшими достопримечательностями. Вы увидите город с высоты великолепного Братиславского Града, узнаете о пышных балах, которые некогда устраивались в стенах Президентского дворца, окунетесь в мир городских легенд и древних монашеских орденов в самом сердце Старого Города.
Призраки Средневековья 16+Призраки Средневековья 16+Призраки Средневековья 16+
70 за экскурсию
2 часа
11 отзывов
Мистическая Братислава с её легендами и старинными преданиями...
Братислава, как и любой уважающий себя древний город, имеет бесчисленное множество легенд и преданий. Мы отправимся в старую часть города, где на ваших глазах оживут истории о драконах и алхимиках, о ведьмах и инквизиторах. Вы прогуляетесь по улочкам, подворотням замков, дворам и площадям, видевшим чертей и ангелов, а также самых неведомых существ. Решать, что из рассказанного и увиденного является правдой, а что сказкой – вам...
Экспресс-тур по БратиславеЭкспресс-тур по БратиславеЭкспресс-тур по Братиславе
52 за экскурсию
1 час
За один час обойти главные достопримечательности и познакомиться с древним городом
Даже если у вас совсем мало времени, первая встреча с Братиславой должна стать запоминающейся — я помогу вам в этом! Мы прогуляемся по уютным улочкам старого города, осмотрим величественный королевский замок, дворец архиепископа и древние храмы. Вы получите экскурс в историю Братиславы, а еще полюбуетесь её видами с дворцовой площади.

Исторические экскурсии в Братиславе

Фотосессия и прогулка по старинной БратиславеФотосессия и прогулка по старинной БратиславеФотосессия и прогулка по старинной Братиславе
78 за экскурсию
2.5 часа
57 отзывов
Познакомиться с историей города, посмотреть на него с высоты и получить душевные снимки
Я покажу самые живописные места Братиславы, расскажу о ее легендарных жителях и поделюсь любовью к уютной словацкой столице. Мы погуляем по Старому городу, набережной Дуная и Братиславскому граду, откуда открываются великолепные виды. Вы услышите историю и легенды всех любопытных мест и архитектурных памятников, которые встретятся на пути. А параллельно я запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с Братиславой и после экскурсии пришлю «живые» искренние снимки, которые станут чудесным напоминанием о красоте города и нашей прогулке.
Братислава со вкусом пива и жареного мясаБратислава со вкусом пива и жареного мясаБратислава со вкусом пива и жареного мяса
От 30 за экскурсию
4 часа
3 отзыва
Познакомиться с историей и культурой города, а также приобщиться к традиции словацкого пития
Хотите совместить приятное с полезным? Эта экскурсия как раз для вас! Во время прогулки по центру города я расскажу о его истории и культуре, покажу главные достопримечательности: Кафедральный Собор Словакии, Братиславский град и Старый город. Но что не менее важно — познакомлю вас с гастрономическими традициями и проведу в лучшие пивоварни!
Братиславский замок и Старый городБратиславский замок и Старый городБратиславский замок и Старый город
скидка5%
€84
80 за экскурсию
2 часа
16 отзывов
История, архитектура и потрясающие панорамы главного символа Братиславы
Приготовьтесь погрузиться в тысячелетия словацкой истории, оказавшись в самом сердце Братиславы — за стенами неприступного Братиславского замка. Вы узнаете, как строился и перестраивался замок, какую роль в его судьбе сыграли императрица Мария Терезия и династия Габсбургов, и посмотрите на исторический центр Братиславы и Дунай с идеального ракурса.
История и панорамы БратиславыИстория и панорамы БратиславыИстория и панорамы Братиславы
110 за экскурсию
3 часа
Замок Девин, Братиславский град и мемориал Славин на экскурсии с профессиональным гидом
Вы отправитесь навстречу старине и пейзажам Дуная. Погрузитесь в прошлое Великой Моравии у каменных стен крепости Девин. Проследите путь Братиславского замка — сердца и доминанты города. А в финале посетите мемориал павшим воинам. И везде будете любоваться красивыми панорамами столицы и природы!

Выбирайте и другие экскурсии в Братиславе

ОбзорныеНеобычные маршрутыНа автомобилеБары и ночная жизньВсеЗа городомГрупповыеИстория и архитектураФотосессииПешкомГастрономическиеСо скидкойИндивидуальные