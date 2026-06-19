8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мужество и любовь замка Девин - это удивительное приключение в сердце Словакии.



Путешественники узнают о героических и трагических событиях, посетят руины, которые помнят мамонтов и рыцарей, а также насладятся захватывающими пейзажами.



Экскурсия включает посещение места слияния рек Дунай и Моравы, где можно ощутить дух средневековья и услышать интересные легенды. Дополнительно оплачиваются входные билеты, а трансфер для небольшой группы включен в стоимость

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения замка Девин - с мая по сентябрь. В это время проводятся рыцарские игры, а также доступна возможность вернуться в город по Дунаю на теплоходе. Насладитесь историей и пейзажами в комфортное время года.

Сейчас август — это идеальное время.