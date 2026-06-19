8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прикоснитесь к истории Девинского замка, символа Словакии. Узнайте о трагических и героических событиях, местных легендах и насладитесь потрясающими пейзажами
Мужество и любовь замка Девин - это удивительное приключение в сердце Словакии.
Путешественники узнают о героических и трагических событиях, посетят руины, которые помнят мамонтов и рыцарей, а также насладятся захватывающими пейзажами.
Экскурсия включает посещение места слияния рек Дунай и Моравы, где можно ощутить дух средневековья и услышать интересные легенды. Дополнительно оплачиваются входные билеты, а трансфер для небольшой группы включен в стоимость
Лучшие месяцы для посещения замка Девин - с мая по сентябрь. В это время проводятся рыцарские игры, а также доступна возможность вернуться в город по Дунаю на теплоходе. Насладитесь историей и пейзажами в комфортное время года.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Девинский замок
Римская наблюдательная башня
Великоморавский замок
Описание экскурсии
История, застывшая в камне
Вас ждет погружение в разные эпохи замка Девин, ведь это место прошло путь от поселения каменного века до визитной карточки Братиславы. Когда-то здесь располагалась римская наблюдательная башня, затем – Великоморавский замок, опорная точка принца Савойского в битве с османским войском. А еще позже у замка Девин проходила европейская граница «социалистического» и «капиталистического» миров, через которую много раз пытались совершить побег мирные жители. На экскурсии вы прикоснетесь к камням, помнящим мамонтов, узнаете о главных событиях из истории и жизни замка, услышите местные легенды и плеснете воды в самый глубокий колодец.
Потрясающие пейзажи и панорамы
Путешественники со всего мира съезжаются к замку Девин не только для того, чтобы прикоснуться к истории Словакии, но и прогуляться у руин крепости, наслаждаясь скалистыми пейзажами и завораживающим видом слияния рек Моравы и Дуная!
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты: от 8€ — взрослые, от 4€ — дети. Стоимость зависит от размера группы и сезона. В дни проведения мероприятий стоимость может быть увеличена.
Если количество участников экскурсии не больше 4 человек, трансфер от Братиславы до замка и обратно входит в стоимость экскурсии.
Дорога туда и обратно занимает примерно 1 час от времени экскурсии. Путевая экскурсия не проводится.
При желании по согласованию со мной вы можете самостоятельно вернуться в город по Дунаю на теплоходе (в период навигации). Стоимость билета 15€ — взрослые, 13€ — дети,. Напишите о своём желании заранее, так как теплоходы ходят по расписанию, от этого зависит время начала экскурсии.
В промежутке май — сентябрь в первое воскресенье месяца в замке проводятся рыцарские игры. Участие в этом мероприятии не входит в стоимость экскурсии и оговаривается отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив костела Лоретанской Божьей Матери
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс — ваш гид в Братиславе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1371 туриста
Лицензированный гид, прекрасно владеющий русским языком, познакомит вас с традициями, культурой и легендами современной и старой Словакии.
Официальная историческая экскурсия, ночное блуждание по старому городу, полному духов и привидений, выезд в читать дальшеуменьшить
красивейшие замки страны, дегустация наилучшего пива и словацкой кухни, — и всё это спокойно, комфортно, так, как хочется этого вам. Что бы максимально погрузиться в тайный мир старого города, называемого Тёмная Жемчужина Дуная!
Людям не то чтобы спешить надоело — они просто больше не могут. Состояние «не хватает времени» — это стиль жизни, где размеренным удовольствиям нет места: вы просто не можете этого себе позволить. Сейчас — мир интернета. Вы можете за полдня побывать во всех известных городах и посмотреть на достопримечательности. Вы за 15 минут узнаете столько, что вам и не вспомнить завтра.
Но… сделает ли это вас счастливым? Сможете ли вы потрогать стены IX века? Удастся ли вам присесть под деревом и закрыв глаза понюхать как пахнет рыцарское поле в полдень?
Остановитесь! Дайте себе время отдохнуть и ни о чем не думать.
Просто ходить, сидеть, смотреть, кушать и слушать.
Доверьте, хотя бы на короткое время, думать за вас гиду. Его учили — он умеет:)
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
Отличная экскурсия, было интересно. Александр отвечал на все вопросы, даже не связанные с темой экскурсии. Место очень красивое, виды отличные. Рекомендую посетить
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Бухарина
Девин- интереснейший объект истории и природы. Но, очень ветрено, бесконечные подъемы и лестницы высоко на горе. Поэтому было странно видеть некоторых экскурсантов, синеющих на ветру и лидирующих каблуки от брусчатки. читать дальшеуменьшить
У нас был замечательный гид Алекс. Не грузил историзмом. Ну, простите, история Великой Моравии нам почти не знакома. Поэтому было интересно. Войны, рыцари, легенды о прекрасных дамах, реалии Наполеоновских войн, и, благодаря нашему гиду, все это не слилось, а разложилось по полочкам. Алекс виртуозно владеет и предметом и аудиторией. Советую.
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Н
Надя
Могу сказать только одно - я в восхищении! Даже представить не могла, что мне так понравится на экскурсии - обычно они меня утомляют и становится скучно… Гид Алекс удивительный рассказчик, читать дальшеуменьшить
заинтересовал с первой минуты. Сама экскурсия прошла как на одном дыхании. И мне удалось увидеть не просто развалины, а настоящий замок средневековья с его историей. Я очень довольна, и только жаль, что это был мой последний день в Братисаве, так бы еще экскурсию заказала. Очень рекомендую! спасибо, за удивительную прогулку
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K
Kirill
Алекс прекрасный гид: образованный интересный рассказчик, который по-настоящему знает толк в своем деле. Я первый раз пользовался услугами tripstera и очень рад, что первые впечатления оказались исключительно положительными! Если хотите получить первоклассную экскурсию в Братиславе - обращайтесь к Алексу!
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Ю
Юлия
Замок Девин очень красивое место, конечно, в зимной период там не так много можно посмотреть. Вот,когда там съезжаются рыцари на турнир-наверное, вообше необыкновенно интересно. Гид Александр-чудесный человек и профессионал, очень интересно рассказывает. Место красивейшее-всем рекомендуем.
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А
Александр
Никогда не думал, что обычным рассказом можно возродить из развалин прекрасный замок из прошлого и населить его живыми людьми. Получил огромное удовольствие. Про два яблока было вообще супер. Это кручем чем фильм. Рекомендую всем, кто имеет хоть немного воображения, гида Алекса.
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