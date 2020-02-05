38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Городские предания и архитектурные сокровища

Я проведу вас улочками Старого города по лучшим архитектурным шедеврам Братиславы, расскажу бесчисленные истории и легенды, которыми наполнен каждый уголок города. Перед вами откроются секреты кривого въезда в город через Михальску брану и тайны гобеленов, чудом дошедших до наших дней. Вы узнаете о зеркальном зале дворца Примаса, где Наполеон подписывал капитуляцию. Услышите историю о дворце, увенчанном кардинальской шляпой и девизом королевы Марии Терезии. А затем мы пройдем коронационным путем великой королевы до костела святого Мартина, где короновались многие европейские монархи, включая почти всю легендарную династию Габсбургов.

Тайны монашеских орденов

В средневековой Европе почти каждый род составлял религиозный орден, именно поэтому священников называли князьями. Мы посетим храмы некоторых орденов, о которых вы наверняка слышали: от веселых балагуров капуцинов и жестоких иезуитов до загадочных кларисок и королевского ордена Рыцарей Золотой Шпоры.

Советы от местного жителя

Я расскажу вам, как понять Братиславу и почувствовать себя здесь, как дома. Вы узнаете, куда идти за самым вкусным и недорогим кофе, какие места в городе непременно нужно посетить, а также маленькие хитрости «для своих», которые будут полезны любому путешественнику. Поговорим и о современной жизни города: какие мероприятия ежегодно утраивают горожане, в чем специфика местного менталитета и быта и многое другое.