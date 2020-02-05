38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Братислава — тёмная жемчужина Дуная

Старинные легенды, роскошные дворцы и атмосфера средневекового города

Алекс
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Алекс – ваш гид
Эта прогулка для тех, кто хочет увидеть во всем великолепии Братиславу и понять её сказочную атмосферу.

Вы рассмотрите десятки потрясающих дворцов, костелов и памятников старины, услышите таинственные легенды, пройдете дорогами королей и королев, но главное – вы не только узнаете историю, но и прикоснетесь к ней!
60 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча У ОТП банка который находится у Михальских ворот.
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У этой экскурсии38 отзывов
4.74
Братислава — тёмная жемчужина Дуная
Братислава — тёмная жемчужина Дуная

Что вас ожидает

Городские предания и архитектурные сокровища
Я проведу вас улочками Старого города по лучшим архитектурным шедеврам Братиславы, расскажу бесчисленные истории и легенды, которыми наполнен каждый уголок города. Перед вами откроются секреты кривого въезда в город через Михальску брану и тайны гобеленов, чудом дошедших до наших дней. Вы узнаете о зеркальном зале дворца Примаса, где Наполеон подписывал капитуляцию. Услышите историю о дворце, увенчанном кардинальской шляпой и девизом королевы Марии Терезии. А затем мы пройдем коронационным путем великой королевы до костела святого Мартина, где короновались многие европейские монархи, включая почти всю легендарную династию Габсбургов.

Тайны монашеских орденов
В средневековой Европе почти каждый род составлял религиозный орден, именно поэтому священников называли князьями. Мы посетим храмы некоторых орденов, о которых вы наверняка слышали: от веселых балагуров капуцинов и жестоких иезуитов до загадочных кларисок и королевского ордена Рыцарей Золотой Шпоры.

Советы от местного жителя
Я расскажу вам, как понять Братиславу и почувствовать себя здесь, как дома. Вы узнаете, куда идти за самым вкусным и недорогим кофе, какие места в городе непременно нужно посетить, а также маленькие хитрости «для своих», которые будут полезны любому путешественнику. Поговорим и о современной жизни города: какие мероприятия ежегодно утраивают горожане, в чем специфика местного менталитета и быта и многое другое.

  • Перед экскурсией каждый путешественник получит сувенир в подарок!
Братислава — тёмная жемчужина Дуная
Братислава — тёмная жемчужина Дуная
Братислава — тёмная жемчужина Дуная
Братислава — тёмная жемчужина Дуная
Братислава — тёмная жемчужина Дуная
Братислава — тёмная жемчужина Дуная
Братислава — тёмная жемчужина Дуная
Братислава — тёмная жемчужина Дуная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У ОТП банка который находится у Михальских ворот..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алекс
Алекс
Лицензированный гид, прекрасно владеющий русским языком, познакомит вас с традициями, культурой и легендами современной и старой Словакии. Официальная историческая экскурсия; ночное блуждание по старому городу, полному духов и привидений; выезд в красивейшие замки страны, дегустация наилучшего пива с печеным бравчовым(вепревым) коленом или просто трансфер в отель с рассказом о жизни в Братиславе - позволят вам еще больше погрузиться в тайный мир старого города, называемого Темная Жемчужина Дуная!
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38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Полина
5 февраля 2020
Были на экскурсии с друзьями (ещё 4 парня), понравилось всем. Поразило количество информации, которую знает Алекс и сразу стало понятно, что двух часов будет мало. Теперь хотим съездить ещё раз ради продолжения).
Особо понравилось , что Алекс подстраивается под аудиторию и прекрасно структурирует информацию, виртуозно переплетая исторические факты с реальными историями современной жизни города, что позволяет составить наиболее полное представление.
Теперь первое, что рассказываем про Братиславу - какой там живет крутой гид с безмерным количеством информации, и сколько мы узнали про необычную историю города всего за два часа.
Без экскурсии никогда не узнать, сколько скрывается в этих красивых переулочках и , буквально, за каждым поворотом.
Так что благодарим Алекса от всей души!
Татьяна
17 января 2020
Экскурсия для нас прошла очень быстро, нужно брать больше времени, особенно зимой, чтобы успеть попить кофе(погреться) и побродить по старому городу.
5 января 2020
Огромная благодарность Алексу за проведённую экскурсию.За два часа Братислава стала нам гораздо ближе.Алекс-отличный рассказчик, готовый кроме того ответить и на любые интересующие вопросы. В общем благодаря экскурсии начинаешь понимать почему Андерсен считал Братиславу сказочным городом.
24 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась. Гид просто великолепен. Очень познавательно, интересно , с чувством юмора все замечательно. Экскурсия прошла на одном дыхании, 2 часа пролетели очень незаметно. Благодарим Алекса!
23 ноября 2019
Прекрасная познавательная и увлекательная экскурсия! Было очень интересно! Спасибо
7 ноября 2019
Начать знакомство с Братиславой с экскурсии - было правильным решением. Получили много новой информации, два часа пролетели незаметно. Алекс, спасибо за интересный рассказ!
16 сентября 2019
Очень интересно и увлекательно! Спасибо :)
30 июля 2019
Повезло! Да, нам повезло встретить в славной Братиславе такого отличного экскурсовода! Алекс оказался кладезем исторических знаний и просто увлекательных историй. Время, проведенное на экскурсии, а позднее и на совместном обеде, пролетело незаметно, оставив после себя только теплые воспоминания, легкую грусть от того, что всё закончилось и желание вернуться в Братиславу снова. Большое спасибо, Алекс! До новых встреч! Александр, Алёна, Юрий.
27 июля 2019
Очень интересная экскурсия (одна из лучших, которые были). Благодаря компактности старой части Братиславы и хороших знаний Алекса про историю Братиславы, особенно средневекового периода - получилось очень интересно, достатчно насыщено, с юморными ньюанасами и прочими подробностями. Настоятельно рекомендую!
14 июня 2019
Несмотря на сложный состав группы, чрезмерно яркое солнце и очень жаркую погоду мы все справились. Алексу спасибо за терпение и интересный рассказ.
Ещё 28 отзывов

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