Увидеть самое главное в Братиславе

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Братиславе на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Тысячелетний Город
Пешая
37 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тысячелетний Город: Индивидуальная экскурсия по Братиславе
Пешеходная экскурсия по Братиславе познакомит вас с историей города и его главными достопримечательностями. Узнайте о Братиславском Граде и Президентском дворце
Начало: У Президентского Дворца у фонтана в виде шара
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
76 за всё до 10 чел.
Свидание с Братиславой
Пешая
11 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Свидание с Братиславой
Увидеть главные достопримечательности и получить на память комплект душевных открыток с вашими фото
Начало: У Братиславского замка
29 янв в 11:00
30 янв в 11:00
95 за всё до 4 чел.
Авто-экскурсия по Братиславе
На машине
3 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Авто-экскурсия по Братиславе
Даже если у вас мало времени, эта авто-экскурсия по Братиславе сделает вашу поездку незабываемой. Посетите знаковые места и узнайте историю города
Начало: В Старом Городе
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
60 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    10 января 2025
    Тысячелетний Город
    Спасибо, было интересно
  • D
    Dmitrii
    2 декабря 2024
    Авто-экскурсия по Братиславе
    Отличный гид, говорит практически без акцента на русском. Довольно глубокое знание и понимание истории (насколько я могу судить). Интересная находка с Аудиогидом. Может быть можно было бы более комфортабельное авто, но за такую цену вполне себе. Спасибо.
  • A
    Anzela
    17 сентября 2024
    Свидание с Братиславой
    Нам очень понравилось! Наталья -экскурсовод от бога. Человек, влюблённый в Братиславу, заражает этой любовью, очень интересно рассказывает. Мы остались очень довольны и всем рекомендуем экскурсии с Натальей! Не пожалеете. Спасибо огромное!!! 😍 Анжела, Андрей(Германия, г. Лейпциг)
  • А
    Андрей
    13 августа 2024
    Тысячелетний Город
    Отличная экскурсия и очень знающий организатор. Общительность гида и его невероятная эрудиция заставляет влюбиться в тысячелетний город, а рекомендации по посещению музеев и соборов сделали два следующих дня насыщенными и яркими! Спасибо большое, Алекс!
  • Ю
    Юлия
    4 июля 2024
    Свидание с Братиславой
    Безумно познавательная экскурсия! Наталья очень интересный рассказчик, искренне любящий этот чудесный город! 4.5 часа пролетели, как одно мгновение. Спасибо!
  • А
    Алексей
    3 апреля 2024
    Свидание с Братиславой
    Мы выбрали экскурсию «свидание с Братиславой» и были в восторге, как нам ее преподнесли. Наталья показала нам все важные достопримечательности,
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    погрузила нас в прошлые времена, показав как это выглядело тогда на фото а так же рисунках, которые она принесла с собой. В принципе, длительная пешая экскурсия, которую мы выбрали специально, оказалось настолько жива, что время пролетело быстро. Грамотная речь, дозированная информация без перегрузок датами - все было воспринято нами с удовольствием. Наталья сделала несколько фоток и мы ждем открытки с нашими лицами с видами Братиславы. Спасибо за превосходную экскурсию.

    Мы выбрали экскурсию «свидание с Братиславой» и были в восторге, как нам ее преподнесли. Наталья показалаМы выбрали экскурсию «свидание с Братиславой» и были в восторге, как нам ее преподнесли. Наталья показалаМы выбрали экскурсию «свидание с Братиславой» и были в восторге, как нам ее преподнесли. Наталья показала
  • А
    Андрей
    26 августа 2023
    Авто-экскурсия по Братиславе
    Если вы первый раз в Братиславе-рекомендуем эту экскурсию. Очень не дорого. Приятное общение. Общее представление о центре города + посещение «Славина»
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    с памятником павшим героям Второй Мировой… После-обязательно нужно идти пешком в старый городской центр. На авто это невозможно сделать. Основная красота и магия Братиславы-там!

  • a
    alex
    21 июля 2023
    Тысячелетний Город
    Экскурсия очень понравилась, рекомендую всем кто хочет узнать о Братиславе как можно больше эту экскурсию, экскурсовод в совершенстве владеет всеми
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    темами касаемо истории как города так и страны,очень интересно и подробно отвечает на все вопросы касаясь самых мелочей, всем рекомендую эту экскурсию

  • O
    Onikiienko
    1 февраля 2023
    Авто-экскурсия по Братиславе
    Великолепная экскурсия, отличный гид, прекрасные виды. К сожалению очень мало времени. Рекомендую 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «Самое главное»

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Сколько стоит экскурсия по Братиславе в январе 2025
Сейчас в Братиславе в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 95. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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