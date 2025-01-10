3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тысячелетний Город: Индивидуальная экскурсия по Братиславе
Пешеходная экскурсия по Братиславе познакомит вас с историей города и его главными достопримечательностями. Узнайте о Братиславском Граде и Президентском дворце
Начало: У Президентского Дворца у фонтана в виде шара
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€76 за всё до 10 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Свидание с Братиславой
Увидеть главные достопримечательности и получить на память комплект душевных открыток с вашими фото
Начало: У Братиславского замка
29 янв в 11:00
30 янв в 11:00
€95 за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Авто-экскурсия по Братиславе
Даже если у вас мало времени, эта авто-экскурсия по Братиславе сделает вашу поездку незабываемой. Посетите знаковые места и узнайте историю города
Начало: В Старом Городе
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€60 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила10 января 2025Спасибо, было интересно
- DDmitrii2 декабря 2024Отличный гид, говорит практически без акцента на русском. Довольно глубокое знание и понимание истории (насколько я могу судить). Интересная находка с Аудиогидом. Может быть можно было бы более комфортабельное авто, но за такую цену вполне себе. Спасибо.
- AAnzela17 сентября 2024Нам очень понравилось! Наталья -экскурсовод от бога. Человек, влюблённый в Братиславу, заражает этой любовью, очень интересно рассказывает. Мы остались очень довольны и всем рекомендуем экскурсии с Натальей! Не пожалеете. Спасибо огромное!!! 😍 Анжела, Андрей(Германия, г. Лейпциг)
- ААндрей13 августа 2024Отличная экскурсия и очень знающий организатор. Общительность гида и его невероятная эрудиция заставляет влюбиться в тысячелетний город, а рекомендации по посещению музеев и соборов сделали два следующих дня насыщенными и яркими! Спасибо большое, Алекс!
- ЮЮлия4 июля 2024Безумно познавательная экскурсия! Наталья очень интересный рассказчик, искренне любящий этот чудесный город! 4.5 часа пролетели, как одно мгновение. Спасибо!
- ААлексей3 апреля 2024Мы выбрали экскурсию «свидание с Братиславой» и были в восторге, как нам ее преподнесли. Наталья показала нам все важные достопримечательности,
- ААндрей26 августа 2023Если вы первый раз в Братиславе-рекомендуем эту экскурсию. Очень не дорого. Приятное общение. Общее представление о центре города + посещение «Славина»
- aalex21 июля 2023Экскурсия очень понравилась, рекомендую всем кто хочет узнать о Братиславе как можно больше эту экскурсию, экскурсовод в совершенстве владеет всеми
- OOnikiienko1 февраля 2023Великолепная экскурсия, отличный гид, прекрасные виды. К сожалению очень мало времени. Рекомендую 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Братиславе
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Братиславе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Братиславе в январе 2025
Сейчас в Братиславе в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 95. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Братиславе (Словакия 🇸🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Самое главное», 51 ⭐ отзыв, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Словакии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март