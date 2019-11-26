11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Мистическая Братислава с её легендами и старинными преданиями...

Алекс
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Алекс – ваш гид
Братислава, как и любой уважающий себя древний город, имеет бесчисленное множество легенд и преданий.

Мы отправимся в старую часть города, где на ваших глазах оживут истории о драконах и алхимиках, о ведьмах и инквизиторах.

Вы прогуляетесь по улочкам, подворотням замков, дворам и площадям, видевшим чертей и ангелов, а также самых неведомых существ.

Решать, что из рассказанного и увиденного является правдой, а что сказкой – вам...
70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у Михальских ворот
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У этой экскурсии11 отзывов
4.73
Призраки Средневековья 16+
Призраки Средневековья 16+

Что вас ждет

Средневековые легенды

Все мы знаем единственного русского дракона Змея Горыныча, но в Братиславе драконы появлялись постоянно, и не все они имели облик ящера. Например, я расскажу вам о гигантском волке Топортяне, который жил ниже по течению Дуная и, по свидетельствам летописей, нес погибель местным охотникам. Поговорим о страшных легендах, которые граничат с реальностью: это истории о средневековой охоте на ведьм, рассказы о волшебниках и алхимиках. Вы узнаете, как столетия назад боролись со злом палачи, инквизиция и даже жители одной деревни, которые кровожадного дракона просто споили.

Мистические уголки города

Если вы достаточно отважны, давайте прогуляемся по самым таинственным и манящим закоулкам Братиславы! Вы увидите дом Парацельса, который возродил розу из пепла и исчез на глазах всего города, узнаете, где бродит черная дама, убивающая прикосновением, и что построила за одну ночь Белая Фея. Мы пройдем мимо статуй, кивающих тем, у кого в душе живет герой, и увидим каменных рыцарей, которые поворачиваются к невинным девам, если им благоволит судьба…

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам старше 16 лет, которые любят знакомиться с городом через его легенды и предания.

Организационные детали

  • Рекомендуем выбирать для экскурсии время после захода солнца, поскольку именно тогда ночной город имеет особенное очарование, а вся нечисть покидает свои укрытия
  • Дети младше 16 лет допускаются на экскурсию только с согласия родителей
  • Перед экскурсией каждый путешественник получит сувенир в подарок!
Призраки Средневековья 16+
Призраки Средневековья 16+
Призраки Средневековья 16+
Призраки Средневековья 16+
Призраки Средневековья 16+
Призраки Средневековья 16+
Призраки Средневековья 16+
Призраки Средневековья 16+
Призраки Средневековья 16+
Призраки Средневековья 16+
Призраки Средневековья 16+
Призраки Средневековья 16+

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Михальских ворот.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алекс
Алекс
Лицензированный гид, прекрасно владеющий русским языком, познакомит вас с традициями, культурой и легендами современной и старой Словакии. Официальная историческая экскурсия; ночное блуждание по старому городу, полному духов и привидений; выезд в красивейшие замки страны, дегустация наилучшего пива с печеным бравчовым(вепревым) коленом или просто трансфер в отель с рассказом о жизни в Братиславе - позволят вам еще больше погрузиться в тайный мир старого города, называемого Темная Жемчужина Дуная!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 ноября 2019
Были на экскурсии у Алекса командой из 2-х взрослых и ребёнка 8 лет. 2 с лишним часа пролетели как 20 минут. Алекс отличный рассказчик, все понятно и интересно! Ребёнок по возвращении домой всем пересказывает истории, которые услышал. Рекомендую всем.
7 ноября 2019
Истории были интересны, материал подобран прекрасно. Не понравилось, что мало ходили, немного подмёрзли. Речь рассказчика изобиловала жаргоном и не столь изысканными словами . Кроме того , он нас долго отчитывал за пятиминутное опоздание, хотя я накануне позвонила и предупредила, что мы не можем найти место встречи - первый раз в новом городе ... у гида не оказалось сдачи , так что цена экскурсии неожиданно выросла .
Лариса
2 ноября 2019
Все прошло замечательно, мы получили, то что хотели. Можно идти с детьми, легенды и городские истории стоит послушать, они погружают в атмосферу средневекового города, передают дух того времени. Спасибо Алексу, за смелую экскурсию. Мы остались довольны, несмотря на холод.)))
19 октября 2019
Все ок
13 июня 2019
Очень не обычный формат экскурсии! Захватывающе с первых минут! Вы полностью погружаетесь в мир легенд, преданий, городских историй которые могли быть выдумкой а может и нет...... Тут уж решать наверное вам :-) А Алекс подаст вам руку в этом интереснейшем мире городских легенд. Тем более что за более 1000 лет в Братиславе таких историй накопилось не мало.
Материал интереснейший, экскурсия на одном дыхании! Очень рекомендую. Алексу большое спасибо и за стиль изложения, и за качество подготовки материала. Однозначно - это не стандартная экскурсия где вас "грузят" не запоминаемыми датами - эта экскурсия запомнится вам на всегда. Алекс - спасибо Вам!
Несколько советов для тех кто выберет эту экскурсию. Первое - если вы выбрали именно эту экскурсию вы 100% не прогадали! Второе, очень важное - выбирайте время начала экскурсии попозже. Мы были в 20-00 и было очень атмосферно. И третье - если вырали позднее начало экскурсии то подумайте об ужине. В 22-00 большинство заведений сворачивает свою деятельность и поужинать вероятно, надо до экскурсии. Но это такое....
И пожелание Алексу - успехов вам в ваших дальнейших трудах! Делайте продолжение экскурсии, так как Вы правильно сказали - материала много, он очень интересный и не вкладывается в 2 часа. Работа гида, а тем более такого как Вы, выкладывающегося на все 100% на работе - это тяжелая работа. Еще раз спасибо Вам! Будем в Братиславе еще - мы ваши! :-)
С уважением, Александр и Ольга.
11 июня 2019
Сегодня вместе с ребенком 8 лет посетили данную экскурсию. Интересная, познавательная, окутанная легендами и преданиями. Очень понравилась всем участникам! рекомендую!
4 мая 2019
Наша компания в восторге от экскурсии с Алексом! Захватывающая экскурсия с очень интересной подачей материала, в том числе и для ребятишек! Особенно понравилось, что Алекс все легенды и предания подкреплял фактами+вечернее время. Рекомендуем))))
25 февраля 2019
Огромное спасибо за экскурсию! Было интересно, познавательно, развлекательно, порой не по себе. Братислава удалась, благодаря вам!
16 февраля 2018
Экскурсия с Алексом пролетела незаметно несмотря на нелучшую погоду, узнал много интересных фактов,которые не прочитаешь в книгах, экскурсия заинтересует как начинающего,так и опытного путешественника, кроме того можно пообщаться как с местным жителем и коллегой,что для меня важно,большое спасибо, при случае закажу еще другую экскурсию
8 января 2018
Очень интересно и необычно, спасибо Алексу! Вечерняя Братислава полна сюрпризов, которые мы открывали вместе с нашим гидом!
Ещё 1 отзыв

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