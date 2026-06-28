11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Братислава, как и любой древний город, полна легенд и преданий.Во время этой индивидуальной экскурсии вы отправитесь в старую часть города, где оживут истории о драконах, алхимиках, ведьмах и инквизиторах.Прогулка по

улочкам, подворотням замков и площадям позволит вам узнать о гигантском волке Топортяне, средневековой охоте на ведьм и волшебниках. Вы увидите дом Парацельса, узнаете о черной даме и Белой Фее, а также пройдете мимо статуй и каменных рыцарей. Экскурсия подходит для путешественников старше 16 лет, которые любят легенды и предания. Рекомендуем выбирать вечернее время для особой атмосферы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Средневековые легенды

Поговорим о страшных легендах, которые граничат с реальностью: историях о средневековой охоте на ведьм и неизвестных деталях жизни рыцарей и алхимиков. Вы узнаете, как столетия назад боролись со злом палачи, инквизиция и даже жители одной деревни, которые кровожадного дракона просто споили.

Многие странности, отражённые в летописях, потерялись из-за своей незначительности. Например, драконы, постоянно появлявшиеся в легендах Средневековья, преобразились в диких зверей, а вполне реальные упыри, нападавшие на людей ночью и даже вошедшие в монографию по приказу короля, — в импозантных вампиров.

Мистические уголки города

Если вы достаточно отважны, давайте прогуляемся по самым таинственным и манящим закоулкам Братиславы! Вы увидите дом Парацельса, который возродил розу из пепла и исчез на глазах всего города. Узнаете, где бродит чёрная дама, убивающая прикосновением, и что случилось с жестоким палачом. Мы пройдём мимо статуй окаменевших людей и увидим каменных рыцарей, которые однажды поворачиваются к невинным девам.

Кому подойдёт эта экскурсия

Путешественникам старше 16 лет, которые любят знакомиться с жестокой средневековой реальностью через легенды и предания.

Организационные детали