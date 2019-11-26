11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ждет

Средневековые легенды

Все мы знаем единственного русского дракона Змея Горыныча, но в Братиславе драконы появлялись постоянно, и не все они имели облик ящера. Например, я расскажу вам о гигантском волке Топортяне, который жил ниже по течению Дуная и, по свидетельствам летописей, нес погибель местным охотникам. Поговорим о страшных легендах, которые граничат с реальностью: это истории о средневековой охоте на ведьм, рассказы о волшебниках и алхимиках. Вы узнаете, как столетия назад боролись со злом палачи, инквизиция и даже жители одной деревни, которые кровожадного дракона просто споили.

Мистические уголки города

Если вы достаточно отважны, давайте прогуляемся по самым таинственным и манящим закоулкам Братиславы! Вы увидите дом Парацельса, который возродил розу из пепла и исчез на глазах всего города, узнаете, где бродит черная дама, убивающая прикосновением, и что построила за одну ночь Белая Фея. Мы пройдем мимо статуй, кивающих тем, у кого в душе живет герой, и увидим каменных рыцарей, которые поворачиваются к невинным девам, если им благоволит судьба…

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам старше 16 лет, которые любят знакомиться с городом через его легенды и предания.