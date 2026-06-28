11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в мир средневековых легенд и мистических историй Братиславы. Узнайте о драконах, ведьмах и алхимиках, прогуливаясь по старинным улочкам города
Братислава, как и любой древний город, полна легенд и преданий.
Во время этой индивидуальной экскурсии вы отправитесь в старую часть города, где оживут истории о драконах, алхимиках, ведьмах и инквизиторах.
Прогулка по читать дальшеуменьшить
улочкам, подворотням замков и площадям позволит вам узнать о гигантском волке Топортяне, средневековой охоте на ведьм и волшебниках.
Вы увидите дом Парацельса, узнаете о черной даме и Белой Фее, а также пройдете мимо статуй и каменных рыцарей. Экскурсия подходит для путешественников старше 16 лет, которые любят легенды и предания. Рекомендуем выбирать вечернее время для особой атмосферы
Поговорим о страшных легендах, которые граничат с реальностью: историях о средневековой охоте на ведьм и неизвестных деталях жизни рыцарей и алхимиков. Вы узнаете, как столетия назад боролись со злом палачи, инквизиция и даже жители одной деревни, которые кровожадного дракона просто споили.
Многие странности, отражённые в летописях, потерялись из-за своей незначительности. Например, драконы, постоянно появлявшиеся в легендах Средневековья, преобразились в диких зверей, а вполне реальные упыри, нападавшие на людей ночью и даже вошедшие в монографию по приказу короля, — в импозантных вампиров.
Мистические уголки города
Если вы достаточно отважны, давайте прогуляемся по самым таинственным и манящим закоулкам Братиславы! Вы увидите дом Парацельса, который возродил розу из пепла и исчез на глазах всего города. Узнаете, где бродит чёрная дама, убивающая прикосновением, и что случилось с жестоким палачом. Мы пройдём мимо статуй окаменевших людей и увидим каменных рыцарей, которые однажды поворачиваются к невинным девам.
Кому подойдёт эта экскурсия
Путешественникам старше 16 лет, которые любят знакомиться с жестокой средневековой реальностью через легенды и предания.
Организационные детали
Рекомендуем выбирать для экскурсии время ближе к полуночи, поскольку именно тогда ночной город имеет особенное очарование
Дети младше 16 лет допускаются на экскурсию только с согласия родителей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Михальских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс — ваш гид в Братиславе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1371 туриста
Лицензированный гид, прекрасно владеющий русским языком, познакомит вас с традициями, культурой и легендами современной и старой Словакии.
Официальная историческая экскурсия, ночное блуждание по старому городу, полному духов и привидений, выезд в читать дальшеуменьшить
красивейшие замки страны, дегустация наилучшего пива и словацкой кухни, — и всё это спокойно, комфортно, так, как хочется этого вам. Что бы максимально погрузиться в тайный мир старого города, называемого Тёмная Жемчужина Дуная!
Людям не то чтобы спешить надоело — они просто больше не могут. Состояние «не хватает времени» — это стиль жизни, где размеренным удовольствиям нет места: вы просто не можете этого себе позволить. Сейчас — мир интернета. Вы можете за полдня побывать во всех известных городах и посмотреть на достопримечательности. Вы за 15 минут узнаете столько, что вам и не вспомнить завтра.
Но… сделает ли это вас счастливым? Сможете ли вы потрогать стены IX века? Удастся ли вам присесть под деревом и закрыв глаза понюхать как пахнет рыцарское поле в полдень?
Остановитесь! Дайте себе время отдохнуть и ни о чем не думать.
Просто ходить, сидеть, смотреть, кушать и слушать.
Доверьте, хотя бы на короткое время, думать за вас гиду. Его учили — он умеет:)
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Евгения
Экскурсия понравилась, было интересно и увлекательно. Осталось небольшое ощущение недосказанности, Алекс немного отвлекался на неактуальные для основного количества участников темы, потратившие минут 20 общего экскурсионное время,что повлекло за собой незаконченную историю читать дальшеуменьшить
и завершение экскурсии. на наш взгляд стоило как минимум не начинать последний рассказ, красиво подвести к завершению, а не посмотрев на часы, сказать, что время вышло. Не хотим сказать что это испортило впечатление на столько, чтобы быть не объективными в оценке экскурсии и экскурсовода как рассказчика, надеюсь наши впечатления примут как пожелания на будущее, и в следующий приезд будем рады услышать ещё много интересных историй.
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Vladimir
Очень классная экскурсия! Гид очень харизматичный, разносторонний и приятный человек. Истории очень интересные. Я даже пересказал некоторые друзьям на следующий день))
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Елена
Алекс был оригинален,интересен, материал давал живо и захватывающе!!! Чувствовалась глубокая подготовка и знание истории. Ночная Братислава покорила приедем еще и обратимся именно к нему!!
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А
Александр
Очень не обычный формат экскурсии! Захватывающе с первых минут! Вы полностью погружаетесь в мир легенд, преданий, городских историй которые могли быть выдумкой а может и нет… … Тут уж решать читать дальшеуменьшить
наверное вам:-) А Алекс подаст вам руку в этом интереснейшем мире городских легенд. Тем более что за более 1000 лет в Братиславе таких историй накопилось не мало. Материал интереснейший, экскурсия на одном дыхании! Очень рекомендую. Алексу большое спасибо и за стиль изложения, и за качество подготовки материала. Однозначно - это не стандартная экскурсия где вас "грузят" не запоминаемыми датами - эта экскурсия запомнится вам на всегда. Алекс - спасибо Вам! Несколько советов для тех кто выберет эту экскурсию. Первое - если вы выбрали именно эту экскурсию вы 100% не прогадали! Второе, очень важное - выбирайте время начала экскурсии попозже. Мы были в 20-00 и было очень атмосферно. И третье - если вырали позднее начало экскурсии то подумайте об ужине. В 22-00 большинство заведений сворачивает свою деятельность и поужинать вероятно, надо до экскурсии. Но это такое…. И пожелание Алексу - успехов вам в ваших дальнейших трудах! Делайте продолжение экскурсии, так как Вы правильно сказали - материала много, он очень интересный и не вкладывается в 2 часа. Работа гида, а тем более такого как Вы, выкладывающегося на все 100% на работе - это тяжелая работа. Еще раз спасибо Вам! Будем в Братиславе еще - мы ваши!:-) С уважением, Александр и Ольга.
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Ольга
Отличная атмосферная экскурсия! Если вам нравятся экскурсии, когда заунывным голосом перечисляют даты и исторических персонажей, вам точно не сюда. Если же вам нравится, когда история оживает на глазах, а факты читать дальшеуменьшить
переплетены с легендами и вы лучше хотите понять, почему этот город стал именно таким, эта экскурсия - то, что надо. Алекс - прекрасный рассказчик и превращает экскурсию в театрализованное представление. Очень рекомендую экскурсию не только туристам, но и гидам, классный подход, который нужно активно использовать и в других городах:).
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В
Вероника
Это были действительно леденящие душу истории - особенно на фоне спокойного темного вечера. Огни ночной Братиславы и (бррррр) погружения в то самое дикое время - хоррор отдыхает, особенно если у читать дальшеуменьшить
вас хорошее воображение. Периодически подводки к легенде казались длинными - но без них картинка была бы плоской. С удовольствием в следующий раз попросим продолжение! И даже возьмем с собой походные стулья - с ними "у костра истории" будет комфортнее))