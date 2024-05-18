1 чел.
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Фотопрогулка
2.5 часа
Уникальная фотосессия в Братиславе: исторические места и живописные виды
Погрузитесь в атмосферу Братиславы, прогуливаясь по ее старинным улочкам и наслаждаясь видами. Профессиональные фотографии сохранят ваши эмоции и впечатления
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
€80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Братиславский замок и Старый город: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Братиславы, посетив Братиславский замок и прогулявшись по Старому городу. Узнайте о жизни замка и его знаменитых обитателях
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
€90 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия по страшным тайнам и легендам Братиславы
Погрузитесь в мистическую атмосферу Братиславы, узнав её страшные тайны и удивительные легенды. Прогулка по старинным улицам откроет вам город с новой стороны
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €52 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
3 часа
История и панорамы Братиславы
Замок Девин, Братиславский град и мемориал Славин на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мужество и любовь замка Девин: индивидуальная экскурсия
Прикоснитесь к истории Девинского замка, символа Словакии. Узнайте о трагических и героических событиях, местных легендах и насладитесь потрясающими пейзажами
Начало: Напротив костела Лоретанской Божьей Матери
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€88 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Истории Старого города: индивидуальная экскурсия по Братиславе
Погрузитесь в атмосферу Братиславы, прогуливаясь по её историческим улицам и узнавая о её многовековой истории
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €50 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Тысячелетний Город: Индивидуальная экскурсия по Братиславе
Пешеходная экскурсия по Братиславе познакомит вас с историей города и его главными достопримечательностями. Узнайте о Братиславском Граде и Президентском дворце
Начало: У Президентского Дворца у фонтана в виде шара
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€76 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Призраки Средневековья 16+ - индивидуальная экскурсия по Братиславе
Погрузитесь в мир средневековых легенд и мистических историй Братиславы. Узнайте о драконах, ведьмах и алхимиках, прогуливаясь по старинным улочкам города
Начало: У Михальских ворот
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Авто-экскурсия по историческим местам Братиславы с посещением Братиславского града
Даже если у вас мало времени, эта авто-экскурсия по Братиславе сделает вашу поездку незабываемой. Посетите знаковые места и узнайте историю города
Начало: В Старом Городе
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Братислава - тёмная жемчужина Дуная: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Братиславе для тех, кто хочет увидеть её во всем великолепии и понять сказочную атмосферу. Дворцы, костелы, памятники и легенды ждут вас
Начало: У Михальских ворот
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€55 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказка по имени Братислава - экскурсия для детей
Познавательная экскурсия по Братиславе для детей школьного возраста. Узнайте о средневековых историях и легендах города в увлекательной форме
Начало: Старый город, у театра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€90 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Идиллический Светы Юр: индивидуальная экскурсия по старинным улицам
Светы Юр - место, где никто никуда не спешит. Под щебет ласточек мы пройдём по старинным улицам, погружаясь в атмосферу австро-венгерской провинции
Начало: В городе Светы Юр
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€78 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Замок Красный камень + винодельческий город Святой Юр
Посетите замок Красный камень и винодельческий город Святой Юр. Узнайте их историю и попробуйте местное вино
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим18 мая 2024Добрый день, очень довольны экскурсией, Александра прекрасный оратор и приятный собеседник, очень грамотно и достойно составлен маршрут. Насыщенное содержание экскурсии, много красивых видов и прекрасных мест, смело могу рекомендовать всем желающим познакомиться с городом. Просто шикарная цена, окупается эмоциями десятикратно.
- ЮЮрий15 мая 2024Мы спланировали свою однодневную поездку в Братиславу буквально за один день. Александра откликнулась очень оперативно. Она прислала нам ссылки на
- ООксана12 мая 2024Александра - прекрасный рассказчик, много знает про историю города и страны. Мы получили море удовольствия от экскурсии! Еще Александра фотографирует на свой фотоаппарат, что тоже удобно. И порекомендовала нам отличный ресторан со словацкой кухней. Всем рекомендуем взять эту экскурсию!
- IIlan24 февраля 2024Замечательно. интеоесно. Отличный собеседник
- ППавел29 октября 2023-
- ВВероника26 октября 2023Это были действительно леденящие душу истории - особенно на фоне спокойного темного вечера. Огни ночной Братиславы и (бррррр) погружения в
- ИИгорь15 октября 2023Интересно, познавательно, красиво. Гелла-профессионал и очень приятный собеседник. Очень благодарны ей за экскурсию
- ААлександр25 сентября 2023Гелла - отличный гид и рассказчик, организовала экскурсию максимально комфортно и показала действительно замечательные исторические места Братиславы.
- ИИгорь11 сентября 2023Гелла очень приятная рассказчица, внимательная к вопросам и пожеланиям. Информативный и интересный маршрут. Спасибо, Гелла!
- ЮЮлия5 сентября 2023Взяли прогулку в рамках программы Дня рождения, чтобы развеяться после ресторана, но попали в мир сказочный (или реальных?) существ, святой
Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «Можно с детьми»
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