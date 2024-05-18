Семейные развлекательные экскурсии Братиславы

Найдено 13 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Братиславе на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
85 отзывов
Уникальная фотосессия в Братиславе: исторические места и живописные виды
Погрузитесь в атмосферу Братиславы, прогуливаясь по ее старинным улочкам и наслаждаясь видами. Профессиональные фотографии сохранят ваши эмоции и впечатления
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
80 за всё до 6 чел.
Братиславский замок и Старый город
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Братиславский замок и Старый город: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Братиславы, посетив Братиславский замок и прогулявшись по Старому городу. Узнайте о жизни замка и его знаменитых обитателях
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
90 за всё до 40 чел.
Страшные тайны и удивительные легенды Братиславы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия по страшным тайнам и легендам Братиславы
Погрузитесь в мистическую атмосферу Братиславы, узнав её страшные тайны и удивительные легенды. Прогулка по старинным улицам откроет вам город с новой стороны
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 52 за всё до 40 чел.
История и панорамы Братиславы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
История и панорамы Братиславы
Замок Девин, Братиславский град и мемориал Славин на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Мужество и любовь замка Девин
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Мужество и любовь замка Девин: индивидуальная экскурсия
Прикоснитесь к истории Девинского замка, символа Словакии. Узнайте о трагических и героических событиях, местных легендах и насладитесь потрясающими пейзажами
Начало: Напротив костела Лоретанской Божьей Матери
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
88 за всё до 4 чел.
Истории Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Истории Старого города: индивидуальная экскурсия по Братиславе
Погрузитесь в атмосферу Братиславы, прогуливаясь по её историческим улицам и узнавая о её многовековой истории
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 50 за всё до 40 чел.
Тысячелетний Город
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
35 отзывов
Тысячелетний Город: Индивидуальная экскурсия по Братиславе
Пешеходная экскурсия по Братиславе познакомит вас с историей города и его главными достопримечательностями. Узнайте о Братиславском Граде и Президентском дворце
Начало: У Президентского Дворца у фонтана в виде шара
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
76 за всё до 10 чел.
Призраки Средневековья 16+
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Призраки Средневековья 16+ - индивидуальная экскурсия по Братиславе
Погрузитесь в мир средневековых легенд и мистических историй Братиславы. Узнайте о драконах, ведьмах и алхимиках, прогуливаясь по старинным улочкам города
Начало: У Михальских ворот
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
70 за всё до 10 чел.
Авто-экскурсия по Братиславе
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Авто-экскурсия по историческим местам Братиславы с посещением Братиславского града
Даже если у вас мало времени, эта авто-экскурсия по Братиславе сделает вашу поездку незабываемой. Посетите знаковые места и узнайте историю города
Начало: В Старом Городе
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
60 за всё до 4 чел.
Братислава - тёмная жемчужина Дуная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Братислава - тёмная жемчужина Дуная: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Братиславе для тех, кто хочет увидеть её во всем великолепии и понять сказочную атмосферу. Дворцы, костелы, памятники и легенды ждут вас
Начало: У Михальских ворот
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
55 за всё до 3 чел.
Сказка по имени Братислава - экскурсия для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Сказка по имени Братислава - экскурсия для детей
Познавательная экскурсия по Братиславе для детей школьного возраста. Узнайте о средневековых историях и легендах города в увлекательной форме
Начало: Старый город, у театра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90 за всё до 20 чел.
Идиллический Светы Юр
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Идиллический Светы Юр: индивидуальная экскурсия по старинным улицам
Светы Юр - место, где никто никуда не спешит. Под щебет ласточек мы пройдём по старинным улицам, погружаясь в атмосферу австро-венгерской провинции
Начало: В городе Светы Юр
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
78 за всё до 4 чел.
Замок Красный камень + винодельческий город Святой Юр
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Замок Красный камень + винодельческий город Святой Юр
Посетите замок Красный камень и винодельческий город Святой Юр. Узнайте их историю и попробуйте местное вино
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    18 мая 2024
    Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
    Добрый день, очень довольны экскурсией, Александра прекрасный оратор и приятный собеседник, очень грамотно и достойно составлен маршрут. Насыщенное содержание экскурсии, много красивых видов и прекрасных мест, смело могу рекомендовать всем желающим познакомиться с городом. Просто шикарная цена, окупается эмоциями десятикратно.
  • Ю
    Юрий
    15 мая 2024
    Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
    Мы спланировали свою однодневную поездку в Братиславу буквально за один день. Александра откликнулась очень оперативно. Она прислала нам ссылки на
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    место встречи, посоветовала где лучше оставить машину, а также порекомендовала куда еще можно съездить из городка, где мы проходим оздоровительное лечение (мы базируемся на Купельном острове в Пьештянах). Александра оказалась опытным экскурсоводом с легким характером. Мы узнали много нового о Словакии и Братиславе. Большое ей спасибо! Можем с легким сердцем порекомендовать ее всем!

  • О
    Оксана
    12 мая 2024
    Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
    Александра - прекрасный рассказчик, много знает про историю города и страны. Мы получили море удовольствия от экскурсии! Еще Александра фотографирует на свой фотоаппарат, что тоже удобно. И порекомендовала нам отличный ресторан со словацкой кухней. Всем рекомендуем взять эту экскурсию!
  • I
    Ilan
    24 февраля 2024
    Братислава - тёмная жемчужина Дуная
    Замечательно. интеоесно. Отличный собеседник
  • П
    Павел
    29 октября 2023
    Братислава - тёмная жемчужина Дуная
    -
  • В
    Вероника
    26 октября 2023
    Призраки Средневековья 16+
    Это были действительно леденящие душу истории - особенно на фоне спокойного темного вечера. Огни ночной Братиславы и (бррррр) погружения в
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    то самое дикое время - хоррор отдыхает, особенно если у вас хорошее воображение. Периодически подводки к легенде казались длинными - но без них картинка была бы плоской. С удовольствием в следующий раз попросим продолжение! И даже возьмем с собой походные стулья - с ними "у костра истории" будет комфортнее))

  • И
    Игорь
    15 октября 2023
    История и панорамы Братиславы
    Интересно, познавательно, красиво. Гелла-профессионал и очень приятный собеседник. Очень благодарны ей за экскурсию
  • А
    Александр
    25 сентября 2023
    История и панорамы Братиславы
    Гелла - отличный гид и рассказчик, организовала экскурсию максимально комфортно и показала действительно замечательные исторические места Братиславы.
  • И
    Игорь
    11 сентября 2023
    История и панорамы Братиславы
    Гелла очень приятная рассказчица, внимательная к вопросам и пожеланиям. Информативный и интересный маршрут. Спасибо, Гелла!
    Гелла очень приятная рассказчица, внимательная к вопросам и пожеланиям. Информативный и интересный маршрут
  • Ю
    Юлия
    5 сентября 2023
    Призраки Средневековья 16+
    Взяли прогулку в рамках программы Дня рождения, чтобы развеяться после ресторана, но попали в мир сказочный (или реальных?) существ, святой
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    инквизиции и призраков! Алекс, кроме того, что имеет огромный багаж знаний еще и непревзойденный рассказчик! Когда пролетели 2 часа мне было очень жаль. Решили, что будем ходить еще много раз, пока не дослушаем все истории! Всем, кто берет экскурсию, рекомендую начинать попозже! Оно того стоит! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «Можно с детьми»

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  1. Фотосессия и прогулка по старинной Братиславе
  2. Братиславский замок и Старый город
  3. Страшные тайны и удивительные легенды Братиславы
  4. История и панорамы Братиславы
  5. Мужество и любовь замка Девин
Сколько стоит экскурсия по Братиславе в июне 2024
Сейчас в Братиславе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 50 до 180. Туристы уже оставили гидам 228 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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