1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Братиславский замок и Старый город: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Братиславы, посетив Братиславский замок и прогулявшись по Старому городу. Узнайте о жизни замка и его знаменитых обитателях
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
Завтра в 09:00
7 июля в 09:30
€90 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Братислава - тёмная жемчужина Дуная: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Братиславе для тех, кто хочет увидеть её во всем великолепии и понять сказочную атмосферу. Дворцы, костелы, памятники и легенды ждут вас
Начало: У Михальских ворот
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
€55 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Тысячелетний Город: Индивидуальная экскурсия по Братиславе
Пешеходная экскурсия по Братиславе познакомит вас с историей города и его главными достопримечательностями. Узнайте о Братиславском Граде и Президентском дворце
Начало: У Президентского Дворца у фонтана в виде шара
Завтра в 11:00
7 июля в 11:00
€76 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIlan24 февраля 2024Замечательно. интеоесно. Отличный собеседник
- ППавел29 октября 2023-
- ООльга27 августа 2023Спасибо, очень понравилась экскурссия! Много интересных и познавательных деталей, два с половиной часа пролетели незаметно.
- aalex21 июля 2023Экскурсия очень понравилась, рекомендую всем кто хочет узнать о Братиславе как можно больше эту экскурсию, экскурсовод в совершенстве владеет всеми
- ИИрина29 июня 2023Огромное спасибо замечательному гиду Алексу за интересную и увлекательную экскурсию по славному городу Братислава. Мы даже и не предполагали как много
- ВВиктория25 мая 2023Замечательная экскурсия,Отличный экскурс в историю и архитектуру,обязательно вернёмся!!
- ААнатолий,4 июля 2022Мы хотели высказать свою благодарность Инессе за содержательную и интересную экскурсиию по городу. За время экскурсии мы узнали много нового
- ААльбина10 октября 2019Отличная экскурсия! Инесса прекрасный экскурсовод. Очень понравилось. Рекомендуем для знакомства с Братиславой! Спасибо большое!
- IIrena10 июня 2019Экскурсия 9 июня с Инессой оставила зам ечательное ювпечатление- благодаря экскурсоводу увидели и полюбили красавицу Братиславу
Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Братиславе в июле 2024
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