Экскурсии выходного дня в Братиславе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Братиславе на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Братиславский замок и Старый город
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Братиславский замок и Старый город: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Братиславы, посетив Братиславский замок и прогулявшись по Старому городу. Узнайте о жизни замка и его знаменитых обитателях
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
Завтра в 09:00
7 июля в 09:30
90 за всё до 40 чел.
Братислава - тёмная жемчужина Дуная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Братислава - тёмная жемчужина Дуная: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Братиславе для тех, кто хочет увидеть её во всем великолепии и понять сказочную атмосферу. Дворцы, костелы, памятники и легенды ждут вас
Начало: У Михальских ворот
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
55 за всё до 3 чел.
Тысячелетний Город
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
35 отзывов
Тысячелетний Город: Индивидуальная экскурсия по Братиславе
Пешеходная экскурсия по Братиславе познакомит вас с историей города и его главными достопримечательностями. Узнайте о Братиславском Граде и Президентском дворце
Начало: У Президентского Дворца у фонтана в виде шара
Завтра в 11:00
7 июля в 11:00
76 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Ilan
    24 февраля 2024
    Братислава - тёмная жемчужина Дуная
    Замечательно. интеоесно. Отличный собеседник
  • П
    Павел
    29 октября 2023
    Братислава - тёмная жемчужина Дуная
    -
  • О
    Ольга
    27 августа 2023
    Братислава - тёмная жемчужина Дуная
    Спасибо, очень понравилась экскурссия! Много интересных и познавательных деталей, два с половиной часа пролетели незаметно.
    Спасибо, очень понравилась экскурссия! Много интересных и познавательных деталей, два с половиной часа пролетели незаметно
  • a
    alex
    21 июля 2023
    Тысячелетний Город
    Экскурсия очень понравилась, рекомендую всем кто хочет узнать о Братиславе как можно больше эту экскурсию, экскурсовод в совершенстве владеет всеми
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    темами касаемо истории как города так и страны,очень интересно и подробно отвечает на все вопросы касаясь самых мелочей, всем рекомендую эту экскурсию

  • И
    Ирина
    29 июня 2023
    Тысячелетний Город
    Огромное спасибо замечательному гиду Алексу за интересную и увлекательную экскурсию по славному городу Братислава. Мы даже и не предполагали как много
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    нового нам предстояло узнать в день экскурсии! А главное, невероятно познавательного и удивительного. Алекс увлеченный своей профессией гид, с прекрасным чувством юмора. Однозначно рекомендую заказать экскурсию у влюбленного в свой город гида Алекса.

  • В
    Виктория
    25 мая 2023
    Тысячелетний Город
    Замечательная экскурсия,Отличный экскурс в историю и архитектуру,обязательно вернёмся!!
  • А
    Анатолий,
    4 июля 2022
    Братиславский замок и Старый город
    Мы хотели высказать свою благодарность Инессе за содержательную и интересную экскурсиию по городу. За время экскурсии мы узнали много нового
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    об истории Братиславы и о ее сегодняшнем дне. Экскурсия была построена логично и увлекательно. Особо хотим отметить эрудицию и доброжелательность Инессы. Советуем всем заказывать экскурсии у нее.

  • А
    Альбина
    10 октября 2019
    Братиславский замок и Старый город
    Отличная экскурсия! Инесса прекрасный экскурсовод. Очень понравилось. Рекомендуем для знакомства с Братиславой! Спасибо большое!
  • I
    Irena
    10 июня 2019
    Братиславский замок и Старый город
    Экскурсия 9 июня с Инессой оставила зам ечательное ювпечатление- благодаря экскурсоводу увидели и полюбили красавицу Братиславу

Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «На выходные»

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  1. Братиславский замок и Старый город
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  3. Тысячелетний Город
Сколько стоит экскурсия по Братиславе в июле 2024
Сейчас в Братиславе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 90. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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