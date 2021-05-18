Всё о Бостоне

Полезная информация о Бостоне

Что нужно знать о Бостоне: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ и название аэропортов, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бостоне
14:4603
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаБостон
По-английскиBoston
Столица регионаБостон является столицей региона
Население города667 137 чел.
АэропортыПортсмут PSM, Бостон Логан BOS
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота38 м. от уровня моря

Где находится Бостон на карте

Бостон фото города
Бостон

Когда лучше лететь в Бостон

Расписание авиа-рейсов