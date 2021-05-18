Полезная информация о Бостоне
Что нужно знать о Бостоне: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ и название аэропортов, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бостоне
14:4603
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Бостон
|По-английски
|Boston
|Столица региона
|Бостон является столицей региона
|Население города
|667 137 чел.
|Аэропорты
|Портсмут PSM, Бостон Логан BOS
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|38 м. от уровня моря
Где находится Бостон на карте
Бостон