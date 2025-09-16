Индивидуальная
до 4 чел.
Чикаго покоряет с первого взгляда
Погрузитесь в историю Чикаго, от первых резиденций до современных небоскрёбов. Узнайте о гангстерах и местных легендах, наслаждаясь видами города
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чикаго - родина небоскребов
Погрузитесь в атмосферу Чикаго, где небоскребы соседствуют с историей мафии и уникальной культурой. Откройте для себя город, который вас удивит
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Чикаго по винодельням штата Мичиган
Путешествие из Чикаго по винодельням Мичигана - это шанс познакомиться с уникальными сортами вин и насладиться атмосферой местных хозяйств
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia16 сентября 2025Нам очень понравилась экскурсия с Оксаной. Узнали много нового об истории города, посетили красивые места и хорошо поговорили. Оксана очень
- ЖЖанара22 августа 2025Отличная экскурсия, гид очень понравилась, дружелюбная, много интересной информации о городе! Чикаго прекрасен!
- ААлександра19 августа 2025Остались довольны экскурсией по Чикаго. Оксана- грамотный экскурсовод, хорошо спланировала маршрут, прекрасно рассказывала об истории города. Очень хорошо, что мы
- ЖЖосселина1 июля 2025Отличная экскурсия по Чикаго с Оксаной!
Хотим поблагодарить Оксану за замечательную экскурсию по Чикаго! Мы успели посмотреть все основные достопримечательности, обзорные
- ЕЕлена13 мая 2025Оксана - превосходный экскурсовод! Нам все понравилось. Сразу видно, что человек любит Чикаго и свою профессию. В ходе экскурсии Оксана
- ИИгорь13 ноября 2024Оксана отличный экскурсовод и рассказчик; смогла окамодировать все наши просьбы и пожелания; пунктуальный человек, безопасный водитель и интересный собеседник. Рекомендую всем её и её маршрут по Чикаго!
