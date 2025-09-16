Мои заказы

Выездные экскурсии из Чикаго

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Чикаго на русском языке, цены от $240. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Чикаго покоряет с первого взгляда
На машине
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в историю Чикаго, от первых резиденций до современных небоскрёбов. Узнайте о гангстерах и местных легендах, наслаждаясь видами города
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Чикаго - родина небоскрёбов
Пешая
3 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Погрузитесь в атмосферу Чикаго, где небоскребы соседствуют с историей мафии и уникальной культурой. Откройте для себя город, который вас удивит
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$240 за всё до 6 чел.
Из Чикаго по винодельням штата Мичиган
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие из Чикаго по винодельням Мичигана - это шанс познакомиться с уникальными сортами вин и насладиться атмосферой местных хозяйств
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$550 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalia
    16 сентября 2025
    Нам очень понравилась экскурсия с Оксаной. Узнали много нового об истории города, посетили красивые места и хорошо поговорили. Оксана очень
    интересный рассказчик, экскурсия началась и закончилась вовремя. Очень удобно, что экскурсия проходила на автомобиле, что помогло посмотреть на город со всех сторон и посетить куда больше мест, чем на пешей прогулке.

  • Ж
    Жанара
    22 августа 2025
    Отличная экскурсия, гид очень понравилась, дружелюбная, много интересной информации о городе! Чикаго прекрасен!
  • А
    Александра
    19 августа 2025
    Остались довольны экскурсией по Чикаго. Оксана- грамотный экскурсовод, хорошо спланировала маршрут, прекрасно рассказывала об истории города. Очень хорошо, что мы
    выбрали тур на машине, потому что, за три часа мы смогли побывать в таких местах, в которые вряд ли смогли бы попасть на пешей экскурсии. Спасибо большое, Оксана! Рекомендуем эту экскурсию!

  • Ж
    Жосселина
    1 июля 2025
    Отличная экскурсия по Чикаго с Оксаной!

    Хотим поблагодарить Оксану за замечательную экскурсию по Чикаго! Мы успели посмотреть все основные достопримечательности, обзорные
    площадки и самые интересные места — маршрут был очень хорошо продуман и насыщенный, без спешки и суеты.

    Оксана — невероятно интересный рассказчик. Она делится историей города с такой любовью и трепетом, что невозможно не влюбиться в Чикаго вместе с ней. Нам очень понравилось, как она увлечённо и доступно рассказывает даже самые сложные детали истории и архитектуры.

    Отдельно хочется отметить её пунктуальность и комфорт. Экскурсия проходила на очень удобном и чистом автомобиле, благодаря чему перемещения по городу были максимально приятными.

    В итоге мы не только отлично провели время и узнали много нового, но и увезли с собой кучу классных фотографий и эмоций. Даже не заметили как пролетело время! Спасибо большое, Оксана! Мы остались очень довольны и смело рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с Чикаго.

  • Е
    Елена
    13 мая 2025
    Оксана - превосходный экскурсовод! Нам все понравилось. Сразу видно, что человек любит Чикаго и свою профессию. В ходе экскурсии Оксана
    приводила много интересных фактов из истории города и показывала уникальные места. Все основное, что мы хотели узнать в первый свой визит в Чикаго, мы узнали. И благодаря Оксане тоже влюбились в этот город!

  • И
    Игорь
    13 ноября 2024
    Оксана отличный экскурсовод и рассказчик; смогла окамодировать все наши просьбы и пожелания; пунктуальный человек, безопасный водитель и интересный собеседник. Рекомендую всем её и её маршрут по Чикаго!

Ответы на вопросы от путешественников по Чикаго в категории «Выездные»

