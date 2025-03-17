Мои заказы

Развлечения в Лос-Анджелесе

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Лос-Анджелесе на русском языке, цены от $280, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Тур по Лос-Анджелесу
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Тур по Лос-Анджелесу
Погрузитесь в атмосферу Лос-Анджелеса, посетив его знаковые места. Этот тур предлагает незабываемые впечатления и комфортное путешествие
Начало: Приеду в вашу локацию и отвезу обратно после тура
«Также, я предоставляю трансфер из/до аэропортов города и трансфер в любое место (например Диснейленд, киностудии, музеи)»
Расписание: По согласованию с гидом.
$450 за всё до 4 чел.
Вертолётный тур над Лос-Анджелесом с посадкой на крыше небоскрёба
1.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Вертолётный тур над Лос-Анджелесом с посадкой на крыше небоскрёба
Начало: Аэродром или любое другое место по вашему желанию
Расписание: Ежедневно.
$660 за человека
Аренда яхты в Лос-Анджелес - роскошь на воде
На яхте
2 часа
-
20%
Водная прогулка
Аренда яхты в Лос-Анджелес - роскошь на воде
Начало: Лос-Анджелес
$280$350 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    17 марта 2025
    Тур по Лос-Анджелесу
    Прилетели вечером, ночью забронировали экскурсию, а утром в 9 утра Юлия уже приехала за нами в отель. Очень благодарны за оперативность. Экскурсия получилась насыщенной и интересной, увидели много новых мест, о которых не знали. Остались невероятно довольными. Большое спасибо Юлии.

Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лос-Анджелесе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Тур по Лос-Анджелесу;
  2. Вертолётный тур над Лос-Анджелесом с посадкой на крыше небоскрёба;
  3. Аренда яхты в Лос-Анджелес - роскошь на воде.
Какие места ещё посмотреть в Лос-Анджелесе
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Родео-драйв;
  2. Обсерватория Гриффита;
  3. Самое главное;
  4. Голливудская аллея славы;
  5. Голливуд;
  6. Музей мадам Тюссо;
  7. Голливудский бульвар;
  8. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Лос-Анджелесу в январе 2026
Сейчас в Лос-Анджелесе в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 660 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
