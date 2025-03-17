С Светлана

Прилетели вечером, ночью забронировали экскурсию, а утром в 9 утра Юлия уже приехала за нами в отель. Очень благодарны за оперативность. Экскурсия получилась насыщенной и интересной, увидели много новых мест, о которых не знали. Остались невероятно довольными. Большое спасибо Юлии.