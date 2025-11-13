Индивидуальная
до 5 чел.
История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
Узнать, как за 200 лет город вырос из крошечного поселения до многомиллионного мегаполиса
Начало: В Чайна-тауне
19 дек в 10:00
23 дек в 10:00
от $436 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
Увлекательная экскурсия по Лос-Анджелесу: звёздные дома, Аллея славы, пляжи Санта-Моники и Малибу. Всё это в комфорте и с профессиональным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
Отправиться в незабываемое путешествие по заповеднику, который стоит посетить хотя бы раз в жизни
Начало: У места вашего проживания
19 дек в 07:30
20 дек в 07:30
$1260 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
Познакомьтесь с Лос-Анджелесом за один день: Голливуд, Беверли-Хиллз и пляжи Санта-Моники ждут вас! Узнайте секреты города от гида-актёра
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$653
$725 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина13 ноября 2025Классное место, место силы и восторга 🔥.
Нас как путешественников уже не удивить ничем казалось, но этот парк превзошел все ожидания
- ООксана27 сентября 2025Парк « Секвойа», произвел неизгладимое впечатление. Сказочные исполинские деревья, совершенно очаровали нас. Рекомендую к посещению всем, кто любит удивляться и
- ППавел15 сентября 2025Влад - настоящий кладезь информации об истории, жизни, культуре США! Очень основательно подходит к рассказу, постепенно переходя от событий прошлого
- ТТатьяна30 июля 2025Парк и секвойи прекрасны, информация от гида бесценна. Дорога в парк так же интересна и дает предоставление о Калифорнии и стране. Спасибо. Рекомендую.
- ТТимофеева30 апреля 2025Экскурсия прошла замечательно, мы с мужем остались в восторге! Спасибо Владу за интересный рассказ и незабываемое приключение!)
- ДДаниил15 июня 2024Экскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с Трипстером.
Может показаться, что дорога до парка занимает достаточно
- ТТатьяна12 февраля 2024Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!
Нет смысла долго пересказывать подробности про это волшебное место. О нем написаны книги,
- ААлена21 января 2024Если вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он
- ЛЛилия6 ноября 2023Мы с детьми (9 и 13 лет) посетили невероятный парк « Секвойя» в компании Влада. Это удивительное место, которое обязательно
