Национальный парк «Секвойя» – экскурсии в Лос-Анджелесе

Найдено 4 экскурсии в категории «Национальный парк «Секвойя»» в Лос-Анджелесе на русском языке, цены от $436, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
Пешая
7 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
Узнать, как за 200 лет город вырос из крошечного поселения до многомиллионного мегаполиса
Начало: В Чайна-тауне
19 дек в 10:00
23 дек в 10:00
от $436 за всё до 5 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
Увлекательная экскурсия по Лос-Анджелесу: звёздные дома, Аллея славы, пляжи Санта-Моники и Малибу. Всё это в комфорте и с профессиональным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
На машине
13 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
Отправиться в незабываемое путешествие по заповеднику, который стоит посетить хотя бы раз в жизни
Начало: У места вашего проживания
19 дек в 07:30
20 дек в 07:30
$1260 за всё до 3 чел.
Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
На машине
10 часов
-
10%
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
Познакомьтесь с Лос-Анджелесом за один день: Голливуд, Беверли-Хиллз и пляжи Санта-Моники ждут вас! Узнайте секреты города от гида-актёра
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$653$725 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    13 ноября 2025
    Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
    Классное место, место силы и восторга 🔥.
    Нас как путешественников уже не удивить ничем казалось, но этот парк превзошел все ожидания
    читать дальше

    ❤️. Дорога от LA прошла незаметна в легком разговоре, все места Влад знает, точки для фото тоже знает, контент получился шикарный как и сама экскурсия.

    Классное место, место силы и восторга 🔥.
  • О
    Оксана
    27 сентября 2025
    Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
    Парк « Секвойа», произвел неизгладимое впечатление. Сказочные исполинские деревья, совершенно очаровали нас. Рекомендую к посещению всем, кто любит удивляться и
    читать дальше

    узнавать что-то необыкновенное, доселе невиданное. Особенно рекомендую совершить это путешествие в компании Влада, нашего экскурсовода и проводника, он большой эрудит и умеет интересно рассказать и ответить на все вопросы. Мы с супругом остались очень довольны. Благодарим за этот волшебный опыт.

    Парк « Секвойа», произвел неизгладимое впечатление. Сказочные исполинские деревья, совершенно очаровали нас. Рекомендую к посещению всем
  • П
    Павел
    15 сентября 2025
    Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
    Влад - настоящий кладезь информации об истории, жизни, культуре США! Очень основательно подходит к рассказу, постепенно переходя от событий прошлого
    читать дальше

    к настоящему. Одна из самых лучших экскурсий в жизни. Сам парк безумной красоты, а секвойи настоящее чудо света, ради которого можно приехать в Калифорнию за тысячи километров из далеких стран. Однозначно рекомендую, не пожалеете ни цента!

  • Т
    Татьяна
    30 июля 2025
    Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
    Парк и секвойи прекрасны, информация от гида бесценна. Дорога в парк так же интересна и дает предоставление о Калифорнии и стране. Спасибо. Рекомендую.
  • Т
    Тимофеева
    30 апреля 2025
    Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
    Экскурсия прошла замечательно, мы с мужем остались в восторге! Спасибо Владу за интересный рассказ и незабываемое приключение!)
  • Д
    Даниил
    15 июня 2024
    Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
    Экскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с Трипстером.

    Может показаться, что дорога до парка занимает достаточно
    читать дальше

    много времени, но за разговорами с Владом это время пролетает незаметно! Он расскажет вам не только о самом парке, но и об опыте жизни в ЛА и работе в кино, а также об истории США и самой Калифорнии

    Парк «Секвойя» – удивительная природная достопримечательность с уникальными растениями, произрастающими только в Калифорнии на склоне Сьерра-Невада. Впечатления от просмотра вживую очень захватывающие

    Также в парке совершенно свободно гуляют некрупные олени, которые совершенно не боятся людей - к ним можно подойти на расстояние в пару метров

    Гора Моро – вишенка на торте экскурсии, открывающая поразительные виды на просторы национального парка

    Рекомендуем всем!

    Экскурсия с Владом в парк Секвой - наш лучший опыт взаимодействия с Трипстером.
  • Т
    Татьяна
    12 февраля 2024
    Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
    Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!
    Нет смысла долго пересказывать подробности про это волшебное место. О нем написаны книги,
    читать дальше

    и тут уже многое верно рассказано. Конечно, Парк Секвой производит невероятное впечатление! Здесь вы соприкасаетесь одновременно и с Великой Природой, и с Древней Историей, поскольку этим живым существам по 2000 тысячи лет и более! Конечно, Парк Секвой относится к "must see" достопримечательностям при визите в Лос-Анджелес.

    По организации экскурсии у нас был особый случай. На изначальную дату поездки во всем регионе, включая Лос-Анджелес, объявили штормовое предупреждение. Шли ливни, сходили сели, в горах был снегопад. Влад все время был на связи, отслеживал погоду, перекрытие дорог, держал нас в курсе.

    В итоге обсудили и сдвинули экскурсию на день. Дальше двигать мы не могли, поджимали общие сроки поездки в Калифорнию. Но и отменять поездку к секвойям тоже никак не хотелось. Отдельная благодарность Владу за четкость и пунктуальность во всем этом форс-мажоре!

    Также отметим, что Влад заранее проконсультировал по одежде на такую погоду и подсказал, где можно быстро и недорого закупить недостающее для поездки "из лета в зиму".

    Пока ехали к парку, Влад рассказывал не только про Парк, но и про историю Калифорнии и Лос Анджелеса, окружающую природу, образ жизни, который ведут местные жители. На ланч мы остановились в аутентичном американском дайнере. И поели, и получили впечатление о негородской Америке.

    Когда приехали в горы, температура стала резко снижаться. Рейнджеры на въезде в Парк предупредили о гололеде и необходимости одеть цепи на колеса. Влад и к этому был готов! Доехав до оговоренной с рейнджерами точки, мы остановились, и Влад по локоть в грязи надел на колеса цепи.

    В самом Парке Влад помогал выбрать лучшие точки и планы для фотографий, всегда был готов сфотографировать нас с мужем и терпеливо ждал, пока мы вели съемку. Нельзя не отметить гибкость и полную готовность гида подстроиться под интересы туристов.

    На обратной дороге говорили обо всем, начиная с перипетий жизни эмигранта в Калифорнии и заканчивая влиянием искусственного интеллекта на киноиндустрию. Влад интереснейший собеседник, готовый поддержать любую тему.

    Отзыв получился на мажорной ноте, но мы действительно благодарны Владу за то, что эта великолепная экскурсия состоялась в крайне непростых условиях. И конечно, рекомендуем Влада как гида в Лос-Анджелесе!

    Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой!
  • А
    Алена
    21 января 2024
    Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
    Если вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он
    читать дальше

    есть ОДНОЗНАЧНО.

    Никогда и нигде вы ничего подобного больше не увидите и не испытаете, само место, шок от увиденного, то, как Влад рассказывает об уникальности этих потрясающих секвой – это впечатление, которое вы не забудете до конца жизни!

    Монументальные секвойи, которые, кажется, разговаривают с тобой при прикосновении, внутри которых протекает история 3500летней жизни, и прикладывая к ним руку, слушая их, вас не покинет ощущение, что вы побывали в параллельной вселенной.

    Далее вы уедете домой из Лос-Анджелеса в любую другую точку планеты, и помимо потрясающих фотографий, которые вам сделает Влад, заберёте с собой незабываемые впечатления о параллельном мире парка Секвой.

    Я всем советую не раздумывать, ибо даже близко подобных эмоций вы не найдете и не испытаете от поездок ни на трипстере, ни на любом другом портале.
    Это то самое уникальное, что вы увезете с собой домой, и будете с теплом вспоминать, не веря что вы побывали в таком месте.

    P.S. Если бы все собеседники, которых мы встречаем на жизненном пути, хотя бы на 10% были столь интересными и образованными, как Влад - то наше человечество бы двигалось вперед семимильными шагами в развитии.

    Если вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он есть ОДНОЗНАЧНО
  • Л
    Лилия
    6 ноября 2023
    Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
    Мы с детьми (9 и 13 лет) посетили невероятный парк « Секвойя» в компании Влада. Это удивительное место, которое обязательно
    читать дальше

    нужно увидеть своими глазами, а лучше не один раз. Парк находится очень далеко от ЛА, но это вовсе не проблема!!! Время пролетает незаметно. Во- первых, новый удобный автомобиль, во- вторых, « живая энциклопедия- Влад» делает все, чтобы вы в пути не скучали, в- третьих, остановки по желанию, чтобы вы не испытывали дискомфорт. Мы вернулись на пару часов раньше, чем предполагали, посмотрев при этом все и даже больше, меняя маршрут по нашему желанию, чтобы посетить интересный городок Woodward. Я рекомендую не бояться многочасовых переездов, даже с маленькими детьми, чтобы открыть для себя новые места, оно того стоит, поверьте.

