читать дальше

и тут уже многое верно рассказано. Конечно, Парк Секвой производит невероятное впечатление! Здесь вы соприкасаетесь одновременно и с Великой Природой, и с Древней Историей, поскольку этим живым существам по 2000 тысячи лет и более! Конечно, Парк Секвой относится к "must see" достопримечательностям при визите в Лос-Анджелес.



По организации экскурсии у нас был особый случай. На изначальную дату поездки во всем регионе, включая Лос-Анджелес, объявили штормовое предупреждение. Шли ливни, сходили сели, в горах был снегопад. Влад все время был на связи, отслеживал погоду, перекрытие дорог, держал нас в курсе.



В итоге обсудили и сдвинули экскурсию на день. Дальше двигать мы не могли, поджимали общие сроки поездки в Калифорнию. Но и отменять поездку к секвойям тоже никак не хотелось. Отдельная благодарность Владу за четкость и пунктуальность во всем этом форс-мажоре!



Также отметим, что Влад заранее проконсультировал по одежде на такую погоду и подсказал, где можно быстро и недорого закупить недостающее для поездки "из лета в зиму".



Пока ехали к парку, Влад рассказывал не только про Парк, но и про историю Калифорнии и Лос Анджелеса, окружающую природу, образ жизни, который ведут местные жители. На ланч мы остановились в аутентичном американском дайнере. И поели, и получили впечатление о негородской Америке.



Когда приехали в горы, температура стала резко снижаться. Рейнджеры на въезде в Парк предупредили о гололеде и необходимости одеть цепи на колеса. Влад и к этому был готов! Доехав до оговоренной с рейнджерами точки, мы остановились, и Влад по локоть в грязи надел на колеса цепи.



В самом Парке Влад помогал выбрать лучшие точки и планы для фотографий, всегда был готов сфотографировать нас с мужем и терпеливо ждал, пока мы вели съемку. Нельзя не отметить гибкость и полную готовность гида подстроиться под интересы туристов.



На обратной дороге говорили обо всем, начиная с перипетий жизни эмигранта в Калифорнии и заканчивая влиянием искусственного интеллекта на киноиндустрию. Влад интереснейший собеседник, готовый поддержать любую тему.



Отзыв получился на мажорной ноте, но мы действительно благодарны Владу за то, что эта великолепная экскурсия состоялась в крайне непростых условиях. И конечно, рекомендуем Влада как гида в Лос-Анджелесе!