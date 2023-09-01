Экскурсия в Лос-Анджелес: индивидуальная пешеходная экскурсия с дегустацией вин
Это одна из моих любимых экскурсий, и как показала практика, туристам она тоже очень нравится.
Несмотря на продолжительное время поездки, она совсем не утомительна из-за разнообразия программы! Мы совершим незабываемое путешествие в самый испанский, в архитектурном плане, город Центральной Калифорнии Санта-Барбару и самую датскую деревню Солванг. А в завершение Вы продегустируете настоящие калифорнийские вина!
Несмотря на продолжительное время поездки, она совсем не утомительна из-за разнообразия программы! Мы совершим незабываемое путешествие в самый испанский, в архитектурном плане, город Центральной Калифорнии Санта-Барбару и самую датскую деревню Солванг. А в завершение Вы продегустируете настоящие калифорнийские вина!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Санта-Барбара
- Солванг
- Долина Санта-Инес
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Санта-Барбара Американская Ривьера — так часто называют этот город по аналогии с Лазурным Берегом. Я познакомлю Вас с историческим центром и «Королевой миссией» (испано-францисканская миссия, строение 1812 г.). Мы зайдем в здания городского суда, которое считается самым красивым административным зданием в США, с его обзорной площадки перед Вами откроется один из лучших видов на город. Затем прогуляемся по знаменитой пристани «Стернс», построенной более 130 лет назад. Солванг «Маленькая Дания» — небольшой городок Солванг с населением около 5000 человек, основанный в 1911 году группой датчан, переехавших сюда из центральной части США в поисках более мягкого климата. Город называют датской деревней не без основания: в нём несколько датских кондитерских, ресторанов, продаётся национальная датская одежда и сувениры. Все здания в центре города построены в датском стиле. У нас будет время пройтись по его красивейшим улочкам и почувствовать дух настоящей Дании. Долина Санта-Инес Самая приятная часть нашего путешествия! Мы поднимемся в горы и окажемся в долине Санта-Инес, знаменитой своими виноградниками. Здесь их около сорока, но я отвезу Вас на самые лучшие. Мы посетим одну или две винодельни, где вы сможете насладиться не только потрясающими калифорнийскими винами, но и красивейшими пейзажами!
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Дегустация (10-15$ с человека за каждую)
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Связаться с гидоя для уточнения информации можно по номеру +1 818 919 9305
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании