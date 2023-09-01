Описание

Санта-Барбара Американская Ривьера — так часто называют этот город по аналогии с Лазурным Берегом. Я познакомлю Вас с историческим центром и «Королевой миссией» (испано-францисканская миссия, строение 1812 г.). Мы зайдем в здания городского суда, которое считается самым красивым административным зданием в США, с его обзорной площадки перед Вами откроется один из лучших видов на город. Затем прогуляемся по знаменитой пристани «Стернс», построенной более 130 лет назад. Солванг «Маленькая Дания» — небольшой городок Солванг с населением около 5000 человек, основанный в 1911 году группой датчан, переехавших сюда из центральной части США в поисках более мягкого климата. Город называют датской деревней не без основания: в нём несколько датских кондитерских, ресторанов, продаётся национальная датская одежда и сувениры. Все здания в центре города построены в датском стиле. У нас будет время пройтись по его красивейшим улочкам и почувствовать дух настоящей Дании. Долина Санта-Инес Самая приятная часть нашего путешествия! Мы поднимемся в горы и окажемся в долине Санта-Инес, знаменитой своими виноградниками. Здесь их около сорока, но я отвезу Вас на самые лучшие. Мы посетим одну или две винодельни, где вы сможете насладиться не только потрясающими калифорнийскими винами, но и красивейшими пейзажами!